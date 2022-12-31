“فعل فاضح على الكوبري”.. قصة مقطع فيديو آثار ضجة كبرى داخل مصر



جدل كبير منتشر داخل مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توثيق أحد المواطنين لفعل فاضح يجمع بين شاب وفتاة على أحد الكباري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان أحد المواطنين ممكن يسكنون مقابل كوبري إشارة الخلفاوي، وثق لحظة وجود شاب مع فتاة على الكوبري في وضع حميمي بوقت الظهيرة، حيث ظهر في الفيديو الشاب والفتاة في وضع مخل بالأداب العامة، وما إن لاحظا اقتراب سيارة منهما اعتدلا في الجلوس مرة أخرى.

استنكار واسع

وتسبب المقطع في حالة استنكار شديد في الشارع المصري، بسبب قيام الشاب برفقة الفتاة بفعل فاضح وأعمال منافية للإسلام وتقاليد الشارع المصري، دون خوف من أي شئ يحدث، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة الفعل الفاضح، فيما انتقد آخرون مصور الفيديو ونشره حيث اتهموه بتعمد كشف ستر الله عن خلق الله.

ولم يتخطى مقطع الفيديو ثوانٍ معدودة إلا أن الشاب والفتاة تعرضوا لهجوم حاد وقاس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم منهم الشاب والفتاة والبعض الآخر قام بمهاجمة المجتمع وتربية الآباء والبعض الآخر هاجم القرارات والظروف التي أدت بهم إلى هذا الفعل تحت ذريعة أن المجرم الحقيقي الظروف التي أدت بهم إلى هذا الفعل فالزواج أصبح شئ لا يقدرعليه أحد حسب ما قال أحد المغردين.

عقوبة الفعل الفاضح

ومن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء، وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة، وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.

تحركات أمنية

وكانت مصادر أمنية مصرية، قالت إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفحص الفيديو المتداول لواقعة ارتكاب شاب وفتاة فعلًا فاضحًا أعلى أحد الكباري.

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