قصيدة : لأولئك الذين فاتتهم تهنئتي
للشاعرة المجرية أديث فَكَتة
ترجمة مهدي قاسم
سنة جديدة و سعيدة للذين تركوني لوحدي
للمغرورين و الكذابين .
سنة جديدة وسعيدة للحاسدين
ولمروجي التزييف و الأباطيل .
للمُسيء و المُساء إليه ،
لهواة الفن غير الموهوبين .
للمعانين من تضخم أنوي .
للمتملقين و اللصوص الصغار .
لمهرج البلاط ، و للذي يشكّل عبئا معرقلا ،
للجار السيء ، وللصديق المزيف ،
للعالم المجنون و متقلب المزاج ،
أمل في أني لم أترك أحدا ،
لا أريد نقصا يحمله قلبي ولا إلقاء اللوم على الخطأ.
سنة جديدة و سعيدة حتى للذين لا أحبهم ،
متمنية أن يتكوّن من الجذوع * بشرا !.
*ملحوظة من المترجم
كلمة ” torzó “هي كلمة مجرية مشتقة من مفردة ” torso ” الإيطالية و تعني الجذع و القصد هنا جذع تمثال عديم أطراف حيث تتمنى الشاعرة أن يكون التمثال كامل الأطراف و كذلك الأمر بالنسبة لبعض البشر من ذوي النفوس المشوّهة .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط