قصيدة : لأولئك الذين فاتتهم تهنئتي

للشاعرة المجرية أديث فَكَتة

ترجمة مهدي قاسم

سنة جديدة و سعيدة للذين تركوني لوحدي

للمغرورين و الكذابين .

سنة جديدة وسعيدة للحاسدين

ولمروجي التزييف و الأباطيل .

للمُسيء و المُساء إليه ،

لهواة الفن غير الموهوبين .

للمعانين من تضخم أنوي .

للمتملقين و اللصوص الصغار .

لمهرج البلاط ، و للذي يشكّل عبئا معرقلا ،

للجار السيء ، وللصديق المزيف ،

للعالم المجنون و متقلب المزاج ،

أمل في أني لم أترك أحدا ،

لا أريد نقصا يحمله قلبي ولا إلقاء اللوم على الخطأ.

سنة جديدة و سعيدة حتى للذين لا أحبهم ،

متمنية أن يتكوّن من الجذوع * بشرا !.

*ملحوظة من المترجم

كلمة ” torzó “هي كلمة مجرية مشتقة من مفردة ” torso ” الإيطالية و تعني الجذع و القصد هنا جذع تمثال عديم أطراف حيث تتمنى الشاعرة أن يكون التمثال كامل الأطراف و كذلك الأمر بالنسبة لبعض البشر من ذوي النفوس المشوّهة .

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