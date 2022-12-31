Posted on by

قصيدة : لأولئك الذين فاتتهم تهنئتي.. للشاعرة المجرية أديث فَكَتة

قصيدة : لأولئك الذين فاتتهم تهنئتي

للشاعرة المجرية أديث فَكَتة

ترجمة مهدي قاسم

سنة جديدة و سعيدة للذين تركوني لوحدي

للمغرورين و الكذابين .

سنة جديدة وسعيدة للحاسدين

ولمروجي التزييف و الأباطيل .

للمُسيء و المُساء إليه ،

لهواة الفن غير الموهوبين .

للمعانين من تضخم أنوي .

للمتملقين و اللصوص الصغار .

لمهرج البلاط ، و للذي يشكّل عبئا معرقلا ،

للجار السيء ، وللصديق المزيف ،

للعالم المجنون و متقلب المزاج ،

أمل في أني لم أترك أحدا ،

لا أريد نقصا يحمله قلبي ولا إلقاء اللوم على الخطأ.

سنة جديدة و سعيدة حتى للذين لا أحبهم ،

متمنية أن يتكوّن من الجذوع * بشرا !.

*ملحوظة من المترجم

كلمة ” torzó “هي كلمة مجرية مشتقة من مفردة ” torso ” الإيطالية و تعني الجذع و القصد هنا جذع تمثال عديم أطراف حيث تتمنى الشاعرة أن يكون التمثال كامل الأطراف و كذلك الأمر بالنسبة لبعض البشر من ذوي النفوس المشوّهة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close