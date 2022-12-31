كتاب أجنبى جديد يكشف الوداع الأخير للسلاطين فى “الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية”



يكشف كتاب الأيام الأخيرة للأمبراطورية العثمانية للمؤلف الأمريكى ريان جينجراس أسرار ما جرى بالقارة الأوروبية بعد نهاية ا فبحلول نهاية عام 1918 قامت الثورة في أوروبا، وتذبذبت العروش وتنازل الحكام وجرت الإطاحة بسلالات آل رومانوف وهابسبورج وهوهنزولرن.

على الحافة الشرقية للقارة تقع الإمبراطورية القديمة الشاسعة التي بناها السلاطين العثمانيون منذ القرن الرابع عشر وهى الإمبراطورية التى بلغت أوجها حوالي عام 1700 وامتدت عبر شمال إفريقيا والجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين وحول البحر الأسود واليونان والبلقان ووادي الدانوب ولكن خلال القرن التاسع عشر مع تراجع قوتها الاقتصادية والعسكرية فقدت العديد من أراضيها الخارجية للغزو أو التمرد وجردت الحركات القومية المحلية والقوى الاستعمارية المتنافسة مثل روسيا وبريطانيا والنمسا والمجر اليونان والبلقان وبلغاريا ومقدونيا والأراضي المحيطة بالبحر الأسود الامبراطورية من جميع ممتلكاتها الأفريقية وعندما وقف العثمانيون إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، استولى البريطانيون والفرنسيون تدريجياً على الشرق الأوسط.

يرسم كتاب ريان جينجراس سيرة الأيام الأخيرة من الأمبراطورية حتى إلغاءها في عام 1922 لتخلفها .

وقد شهدت الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية على المستوى الداخلي الكثير من الانقسامات والمؤامرات بشكل متزايد حيث ناضلت مجموعات مختلفة من الإصلاحيين والثوريين من أجل السلطة ، ووصلت أعداد هائلة من اللاجئين المسلمين عقدًا بعد عقد إلى الأناضول من المناطق الخارجية المتدهورة للإمبراطورية ، هربًا من عمليات القتل الجماعي والمجاعة فخلال الأسابيع القليلة الأولى من حرب استقلال اليونان عام 1821 ذبح المتمردون 20 ألف مسلم وأدى الغزو الروسي لشمال القوقاز إلى نزوح مليون شخص وبحلول نهاية حرب البلقان عام 1913 نزح أكثر من نصف مليون آخرين.

أدى صعود القوميات المتشددة على الأطراف بدوره إلى تأجيج عداء العثمانيين تجاه ملايين الأرمن واليونانيين والأكراد والعرب الذين يعيشون في قلب تركيا منذ تسعينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا ، أدت المحاولات المتتالية من قبل الحكومات الإمبريالية لسحق النزعة الانفصالية الأرمينية واستئصال السكان المفترضين “غير الموالين” إلى عمليات قتل جماعي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 ، والتي قتل فيها مليون شخص أو أكثر كما تم طرد مئات الآلاف من المسيحيين الأرثوذكس الآخرين من الخدمة الحكومية ، وطردوا من منازلهم ، ونقلوا قسرا أو طردوا ولقرون اشتهرت الإمبراطورية بتعددها الديني والعرقي واللغوي لكن وعلى نحو مفاجئ أصبح تعريف الهوية الوطنية “التركية” ملئ على نحو متزايد بمصطلحات جديدة.

في مايو 1919، سمح الحلفاء لليونان بالاستيلاء على إزمير (أو سميرنا) ومناطقها النائية والميناء الإمبراطوري الرئيسي على بحر إيجة، في العام التالي، وبموجب معاهدة سيفر، وافق السلطان على مصادرة ممتلكات أخرى مختلفة، بما في ذلك مبدأ إنشاء دولتين منفصلتين أرمنية وكردية في شرق الأناضول وفي اشمئزاز من هذه التنازلات استقال مصطفى كمال أتاتورك ، القائد البارز، من الجيش العثماني في صيف عام 1919 ، وبدأ حملة عسكرية وسياسية منظمة لطرد الأجانب من الأناضول.

بعد الواقعة كان أتاتورك وأتباعه يصورون تأسيس تركيا على أنه انتصار لتحديث واضح الرؤية على غدر القوى الغربية والقوى الرجعية للسلطنة، والتي أضعفت الأمة معًا من خلال “الأقليات” مثل الإغريق والأرمن وكان من “الطبيعي” أن يتم تقسيم إمبراطورية متعددة الأعراق إلى دول قومية كانت أيضًا وجهة النظر المقبولة في الغرب.

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