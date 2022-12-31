لى أضواء الهواتف.. سعد لمجرد يشعل أجواء حفله بشرم الشيخ

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شعل النجم المغربي سعد لمجرد، أجواء حفله المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ احتفالا بالعام الجديد 2023.

ورفع الجمهور جميع هواتفهم المحمولة، وهي مضيئة بشكل مميز، وغنى سعد لمجرد أغنية رومانسية بلهجة أجنبية.

وظهر سعد لمجرد، بلوك مختلف في الحفل، حيث ارتدى ملابس كلاسيكية وسكارف وتشابهت إطلالته بالملابس الإسباني.

وقام سعد لمجرد، بالرقص على المسرح أمام جمهوره وهو يغني مجموعة من أغانيه الشهيرة.

وافتتح سعد لمجرد الحفل، باغنيته الشهيرة “عدى الكلام”، والتي تفاعل معها الجمهور فور سماع المزيكا الخاصة بها.

وحققت الاغنية نجاحا كبيرا فور طرحها علي مواقع السوشيال ميديا من نسب المشاهدات فعلى موقع “يوتيوب” حققت حتى الأن 210 مليون مشاهدة.

وعبر سعد لمجرد، عن سعادته بتواجده على أرض مصر في مدينة شرم الشيخ، ووجه الشكر لكل الصحفيين والإعلامين داخل المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء أمس على هامش الحفل.

واكد سعد لمجرد، انه يعشق الغناء في مصر، وعندما يتلقى عرض بالغناء على أرضها لم يفكر في الأمر مرتين ابدا.

وكشفت الجهة المنظمة، أن سعد لمجرد حظيت أغانيه باللهجة المصرية على أكثر من مليار مشاهدة ومنها “إنساي مع محمد رمضان وأغنية من اول دقيقة مع اليسا وأغنيته الجمال عدى الكلام ثم اغنيته الأخيرة” الحلق اللي عامل قلق”وكل هذه الاغاني مع ملحنيين ومؤلفين مشاهيروكبار في صناعة الاغاني حققت نجاحات مدوية ويسمعها ملايين المصريين ، ويغنيها الشباب المصري والعربي ويعد إحيائه للحفل مكسبكبير حيث يتوافد معه جمهوره العربي في المدن التي يحيي بها حفلاته .

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد أعلن عن جولة غنائية للجاليات العربية والمغربية احتفالا بالفريق المغربي بدأها بقطر ثم دبي واسطنبولوبيروت على أن ينهيها بشرم الشيخ 29 الشهر الجاري لمشاركة المصريين والمغاربة والقادمين من البلاد العربية الاحتفالات برأس السنة.

على صعيد آخر كانت نقابة المهن الموسيقية قد أعطت سعد تصريحا بالغناء مؤكدة أن كل ما يثار حوله يدخل في بند الشائعات فلا يوجد أيحكم قضائي عليه.

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