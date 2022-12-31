مركز يكشف عن المولات المغلقة والمفتوحة في العاصمة بغداد تزامنا مع ليلة رأس السنة



2022-12-31

كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو اليوم السبت عن أغلاق عدد من المولات التجارية في العاصمة بغداد تزامنا مع ليلة رأس السنة الميلادية.

وبين الحلو في بيان له ان عددا من ادارة المولات التجارية في جانب الكرخ والرصافة قد اعلنت بشكل رسمي عن الاغلاق ولمدة يوم واحد وذلك تزامنا مع ليلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح ان المولات التي ستغلق اليوم السبت كالاتي:

1.بغداد مول (الحارثية)الكرخ.

2.مول المنصور/ كرخ.

3.مول زيونة/رصافة.

4.دريم ستي مول/ رصافة.

5.مول تاون سنتر / الكرخ.

كما اشار الحلو ان عددا اخر من المولات التجارية في العاصمة بغداد في جانب الكرخ والرصافة قد اعلنت انها ستكون مفتوحة وخصصت فعاليات ومسابقات تزامنا مع احتفالات راسة السنة وخصصت دخول المولات الى الأسر فقط بدون دخول الشباب.

وأضاف ان المولات التي سوف تكون مفتوحة اليوم السبت كالاتي:

1.بابلون مول/كرخ

2. مول النخيل/رصافة

3.مول القاهرة/رصافة

4. مول الواحة/ الجاردية/رصافة

5.مول عشتار/رصافة

وختم الحلو ان العاصمة بغداد تشهد بناء عدد من المولات التجارية في جانب الكرخ والرصافة وفي اماكن وشوارع مهمة وحيوية مما يسبب زخما مروريا كبيرا في ايام العطل الرسمية وفي ايام الاعياد والمناسبات.

وأكد ان اغلب المولات التجارية قد حصلت على موافقات استثمارية على مدار الحكومات السابقة من عام 2003 الى اليوم ويشهد البعض منها لغطا كبيرا حول منح الموافقات الاستثمارية ووجود عدد من المخالفات الادارية مع الجهات الحكومية المختصة وقرب بعض المواقع الجغرافية للمولات والامكان خاصة ان بعض المولات تقع في مربع واحد وشارع واحد مما يسبب زخما مروريا هائلا وسبب ارتفاعا مهولا في اسعار العقارات السكنية والعقارات التجارية في بغداد والذي قد يكون سعر المتر الواحد قرب مواقع المولات مرتفع جدا ويفوق اسعار سعر المتر الواحد في عواصم عربية واجنبية مثل دبي و لندن مسببا لغط حول كيفية منح موافقات الانشاء بشكل عشوائي مما يخلق سواء تخطيط في التصميم العمراني للعاصمة بغداد.

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