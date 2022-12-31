مشعان الجبوري: حراك شعبي وسياسي يتصاعد ضد الحلبوسي قبيل الانتخابات المحلية

كشف السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، عن وجود حراك شعبي وسياسي ينشط ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبيل انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر الجبوري في حديث متلفز ان” هناك حراكا شعبيا وسياسيا واسعا ينشط ضد الحلبوسي وحزبه ومن معه وينمو في المحافظات الغربية والشمالية وهذا النشاط متصاعدا قبيل انتخابات مجالس المحافظات “.

وأضاف ان “الشعب العراقي سيتفاجأ بحجم الغضب والسخط الشعبي ضد الحلبوسي وحزبه وسيمنى بخسارة كبيرة وسينحسر نفوذه في اجزاء من الرمادي والفلوجة “.

وتابع ان “محافظة الانبار ستشهد أيضا نشاطا كبيرا جدا ضد رئيس البرلمان”، موضحا: “حاليا صرنا نسمع من اهل الرمادي والانبار مالم نسمعه من قبل ضد الحلبوسي”.

ويواجه الحلبوسي انتقادات واسعة من قبل اوساط سياسية وشعبية في المناطق الغربية والشمالية واتهامه بالهيمنة والسيطرة على مقدرات المحافظات والتفرد بالقرار السياسي، مما اثار سخط اغلب القوى السياسية. بحسب مراقبين للمشهد السياسي .

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