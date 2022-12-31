مشكلة كبيرة… التكنولوجيا تجنّبكم الضجر!

كشفت دراسة جديدة أنّ الإلهاء المستمرّ الذي تتسبّب به وسائل التواصل الاجتماعيّ يمكن أن تمنع العقل من الاستقرار في شعور أعمق وأكثر اكتمالاً بالضجر. وهذا أمر مخزٍ بالنظر إلى أنّ الضجر الكامل يمكن أن يشكّل أرضيّة خصبة للابتكار. وفي إضاءة على الدراسة، كتب ديفيد نيلد في موقع “ساينس أليرت” أنّ هذا المستوى “العميق” من الضجر يختلف عن المستوى السطحيّ الأساسيّ الذي يختبره الناس عند انتظار حافلة أو بداية برنامج تلفزيونيّ. ويمكن تبديد هذا الانزلاق الأوّليّ إلى الرتابة فوراً عبر تفقّد منصّات مثل “سناب شات” أو “تويتر” أو “تيك توك” أو “فيسبوك”، ممّا يعني أنّ مستويات الضجر لا تتقدّم أبداً نحو منطقة الابتكار.

يقول عالم الاجتماع في جامعة باث البريطانيّة تيموثي هيل إنّ “الضجر العميق قد يبدو كمفهوم سلبيّ للغاية لكن، في الواقع، يمكن أن يكون إيجابيّاً بشكل مكثّف إذا أعطي الناس فرصة تفكير وتطوير غير مشتّتين.”

وأضاف: “علينا إدراك أنّ الجائحة كانت تجربة مأسويّة ومدمّرة ومستهلكة للآلاف من الأشخاص الأقلّ حظّاً، لكنّنا جميعنا على دراية بقصص أولئك الذين وجدوا هوايات أو مهناً أو وجهات جديدة في الحياة خلال فترة الإغلاق.”

درس هيل وزملاؤه حياة 15 شخصاً مُنحوا إجازة مدفوعة الأجر أو طُلب منهم العمل من المنزل خلال جائحة “كورونا”. تنوّعت الخلفيّات العلميّة والمهن والأعمار بين المشاركين الذين كانوا جميعهم من إنجلترا وجمهورية أيرلندا. تم إجراء مقابلات منظّمة مع المشاركين الذين شرحوا كيف قضوا وقتهم خلال الجائحة إلى جانب أنواع المشاعر التي اختبروها. في حين استمر الضجر بالظهور مراراً وتكراراً، غالباً ما وُوجه بوسائل التواصل الاجتماعي وبما يسمّى بالتصفّح المطوّل للأخبار السلبيّة (Doomscrolling).

“المشكلة التي لاحظناها”

إنّ المشاركين الذين اختبروا ضجراً أعمق وجدوا أنّه أنتج مشاعر القلق والفراغ. مع ذلك، كان هناك اندفاع متجدّد لملء ذلك الفراغ: أعادوا اكتشاف أهواء مثل النجارة والخبز وركوب الدراجة أثناء الجائحة. وحرص الباحثون على تأكيد أنّ العديد من الناس لا يملكون ترف الجلوس وعدم فعل أيّ شيء لفترات زمنيّة مطولة – وأنّ وسائل التواصل الاجتماعيّ يمكن أن تكون حيويّة في الإبقاء على علاقات مع العائلة والأصدقاء. مع ذلك، هم يقولون إنّ هنالك نقطة مهمة يجب توضيحها حول كيفيّة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التفكير.

يقول هيل: “المشكلة التي لاحظناها هي أنّ وسائل التواصل الاجتماعيّ يمكن أن تخفّف من الضجر السطحيّ لكنّ ذلك الإلهاء يمتصّ الوقت والطاقة وقد يمنع الناس من التقدّم نحو حالة من الضجر العميق حيث يمكنهم اكتشاف شغف جديد.”

هايدغر

تعود فكرة الضجر السطحيّ والعميق إلى نحو مئة عام حين ألقى الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر سلسلة من المحاضرات اقترح فيها أنّ الضجر جزء مهمّ للغاية من الحياة يجب استثماره.

من المثير للاهتمام أنّه وبمرور العقود، هندس الإنسان أساليب إضافية لتفادي الضجر: بإمكان أذهان الناس اليوم أن تكون مشتّتة طوال الساعة بفضل وسائل التواصل الاجتماعيّ وكل ما تقدّمه الهواتف الذكيّة. ليس المرء بحاجة فعلاً للتوقّف والغرق في التفكير إذا لم يرد ذلك.

التخلّص من السموم الرقميّة

اقترحت دراسات أخرى أنّ الضجر وما يرتبط به من تجوّل للعقل الحرّ هو أساس جوهريّ للابتكار وقد يفسّر هذا الأمر سبب لمعان أفكار جيّدة كثيرة خلال الاستحمام.

أضاف هيل أنّ “هذا البحث أعطانا نافذة لفهم كيف أنّ الثقافة والأجهزة الشغّالة على مدار اليوم التي تعد بوفرة من المعلومات والتسلية قد تُصلح ضجرنا السطحيّ لكنّها تمنعنا في الواقع من العثور على أشياء ذات معنى أكبر”. ولفت النظر إلى أنّ “الذين ينخرطون في التخلّص من السموم الرقميّة قد يكونون حقاً على الطريق الصحيح.

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