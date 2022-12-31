مكافحة الإرهاب بالسليمانية: عملية مشتركة تسفر عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين في كركوك (فيديو)



أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب (CTG) في محافظة السليمانية يوم الجمعة إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين ضمن حدود محافظة كركوك ومنطقة حمرين.

وقالت المديرية في بيان إنها نفذت عملية مشتركة مع قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا في قرية ترفاوه وادي زكرون قرب سلسلة جبال حمرين التابعة لناحية الرشاد في كركوك.

وأضاف البيان؛ أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب مع ضبط مجموعة من الأسلحة المختلفة التي يستخدمونها في عملياتهم الارهابية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط