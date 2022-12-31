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منظمة تطالب بتقديم اغراءات خليجية وامريكية للحوثيين لحل وتسوية الازمة اليمنية ووقف الحرب

بيان صحفى

قال المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية والباحث السياسى زيدان القنائى ان تسوية الازمة اليمنية بين الحوثيين والحكومة اليمنية وانتهاء تلك الحرب لن يتم بدون تقديم اغراءات خليجية وامريكية للحوثيين باليمن

واضاف ان التوصل لتسوية شاملة للازمة اليمنية وسلام دائم لن يتحقق بدون دعم خليجى وامريكى لتسوية تلك الحرب واعادة اعمار اليمن وحل الازمة الاقتصادية الطاحنة للشعب اليمنى ولن يتحقق ذلك بدون الحوار بين الحوثيين والحكومة اليمنية والدول الخليجية برعاية امريكية ودولية

واشار ان استمرار الحرب باليمن تسببت بانهيار الاقتصاد اليمنى وازمة اقتصادية تضرب اليمن بجانب تدهور الاوضاع الاقتصادية باليمن وهو ما يضر كافة اطراف الحرب باليمن

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