أول تعليق من كاظم الساهر حول خليجي 25: سنجتمع قريباً (فيديو)



علق الفنان العراقي كاظم الساهر، بشأن إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، فيما لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية احيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.

وقال الساهر في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية تابعتها السومرية نيوز، على هامش إحيائه حفلا غنائيا في بيروت، إن “كأس الخليج يعني لي الكثير، وهو فرصة رائعة أن يجتمع الاخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة”، مشيرا الى أنها “فرصة رائعة لهم ان يستمتعوا هناك”.

وأعرب الفنان العراقي عن أمله بأن “يتبع خليجي البصرة اشياء أكبر”، مستدركا “ان شاء الله ننجمع في العراق وبغداد”.

ويقام حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة الجمعة المقبل، وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، وتقام كل عامين، واستضاف العراق الخامسة منها عام 1979 وحصد اللقب، وكان مقررا أيضا أن يستضيف العراق بطولة خليجي 23، لكن تم سحبها منه بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها.

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