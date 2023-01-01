إسرائيل قد حان وقت الرحيل

وفاء حميد

جماعات تعيش متفرقة بين شعوب العالم (اليهود) من الشتات إلى أرض أقاموا عليها وطن مسكونة لآخرين ، الدولة الصهيونية الغير شرعية ، كذبة الحركة الصهيونية التي أتت بهم إلى ارض فلسطين ، أتوا من الشتات يريدون وطنا كانت أوغندا أو الارجنتين ، و للحصول على الدعم من اليهود الجاهلين بالتوراة ، فقط وضعوا واجهة دينية مزيفة إلى ارض فلسطين .

إسرائيل التي تأسست في /١٤/ أيار عام /1948 / ، بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين واحتلال الأرض المقدسة .

حيث يعتقد بانتهاء هذا الكيان ” بالعقد الثامن ” ويعود إلى الدولتين اليهوديتين السابقتين (مملكة داود وسليمان ، ومملكة الحشمو نائيم) لم تصمد اي منهما أكثر من / 80 / عام ، حيث نجد قلق داخلي لدى ساسة إسرائيل ، من خلال مقال رئيس الوزراء الأسبق ” إيهود بارك ” في صحيفة ” يديعوت احرنوت ” في/٤/ ايار

عام / 2022/ اعرب فيه عن قلقه من قرب زوال اسرائيل قبل إكمال عقدها الثامن حيث كان تفكك الدولتين السابقتين في بداية العقد الثامن ، أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته

” نفتالي بينت ” اشار في خطابه في ذكرى قتلى إسرائيل /3/ أيار “إن لم نكن معا ، فلن نكون على الاطلاق ” ، ووزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي قال: “أن من كتب رسالة على تطبيق واتساب ” ، على حق وأن مستقبل إسرائيل الدولة اليهودية قد تنتهي بين غديرا وخضيرة ” أما رئيس الحكومة القادمة ، في عام/ 2017/ حذر من المخاطر التي تواجه إسرائيل ويجتهد لتكمل إسرائيل عامها المائة ، وان نتنياهو الذي يحاكم بالفساد . في ولايته السادسة يضم حوله نازيون جدد لتشكيل حكومته ، يتجاهرون بعدائهم العنصري للفلسطينيين ويدعون إلى قتلهم ، هي حقيقة الصهيونية الأصلية ، ترمي إلى تأسيس دولة خاصة باناس لاقاسم مشترك بينهم سوى انتمائهم إلى ديانة واحدة ، وذلك بقوة السلاح على أرض مأهولة بسكان لابد من تهجيرهم ، وهي حكومة الأكثر ثيوقراطية وعنصرية في تاريخ إسرائيل . وان ” معركة القدس ” التي وقعت في عام /2021 / أشعلت لدى المقاومة الفلسطينية جذوة التفاؤل ، والمقاومة في فلسطين تتأهب استعدادا لاي طاريء عقب وصول اليمين المتطرف لسدة الحكم ، مضى عام / 2022/ بالنسبة لقطاع غزة تحت سطوة الحصار الإسرائيلي المشددة المفروضة برا وبحرا وجوا منذ عام /2006 / حيث قامت بمواجهات استمرت 56 ساعة إضافة إلى العمليات الاستشهادية التي قام بها شباب فلسطين في الضفة الغربية ارعدت الكيان المحتل والمقاومة على استعداد لمواجهة جديدة في ظل الظروف المهيئة لأي لحظة لاندلاع مواجهة جديدة سواء فيما يتعلق في الواقع في الضفة الغربية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى فضلا عما يجري في سجون الاحتلال من انتهاكات متصاعدة بحق قرابة / 5000/ الاف اسير واسيرة وان عام

/ 2023 / سيحمل في طياته مواجهات حقيقة مع الاحتلال مع صعود اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو إلى سدة الحكم مع احتمال ارتكاب الحكومة الجديدة استفزازات محتملة في القدس المحتلة اوتنفيذ عمليات ترحيل للفلسطينيين أو عمليات تصفية ميدانية جماعية المقاومين كما أن التحريض على الفلسطينيين في أراضي /1948/ ستكون ماثلة ضد التحديات القائمة خلال عام / 3023/ بالإضافة إلى التهديدات المعلنة من زعيم حزب القوة ” ايتيمار بن غفير” ورئيس حزب الصهيونية الدينية ” بتسلئيل سموتريتش ” بالتحريض على العرب والفلسطينيين وان المعركة الكبرى قادمة من أجل الأقصى وانهاء الكيان المحتل .

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