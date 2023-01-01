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“ابرة الخبط” تحصد ضحية أخرى في ديالى


أفاد مصدر طبي، الاحد، بوفاة طفل بعد فترة وجيزة من تلقيها جرعة ما يسمى بـ”ابرة الخبط” في عيادة ممرض شمال ديالى.

وقال المصدر في حديث ان “طفلا صغيرا توفي قبل قليل بعد حقنه بابرة خبط الفولتارين والديكادرون على يد معاون طبيب في عيادة خارجية في قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة)”.

واضاف، ان “لجنة مختصة بدأت التحقيق في الواقعة التي تكررت في ديالى خلال الاشهر الاخيرة بسب عدم التزام بعض الممرضين بالاجراءات والتعليمات الصحية”.

ويزداد الاقبال على ماي ما يعرف بأبرة الخبط في مواجهة نزلات البرد الحادة لعدة شرائح لكنها خطيرة لبعضهم وتؤدي الى تسجيل حالات وفاة.انتهى

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