احباط هجوم انتحاري في أطراف بحيرة حمرين بديالى



أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل انتحاري بنيران قوة عسكرية في أطراف بحيرة حمرين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث ان “مفارز قتالية من الجيش توغلت في الجزء الغربي من أطراف بحيرة حمرين شمال شرق ديالى ونجحت في قتل داعشي يحمل حزاما ناسفا كان مختبئا بين المنحدرات”.

واضاف، ان “العملية جرت اثناء عمليات تمشيط واسعة في عمق تلال حمرين من قبل قطعات الجيش من اجل تأمينها ومنع اي نشاط للخلايا الارهابية”.

وتشهد ديالى خروقات بين فترة واخرى ما استدعى تحرك امني في بعض المناطق لإنهاء اي مخاطر تهدد الاستقرار.انتهى 25 ف

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