د زهير الخويلدي

تمهيد

الدولة الحديثة وأزمتها تسبق عمل سانتي رومانو، النظام القانوني، بحوالي عشر سنوات. يضع الفقيه الإيطالي الأسس الأيديولوجية لنظريته التعددية. بعد الإبلاغ عن الأزمة الإيديولوجية والاجتماعية التي يعتقد أن الدولة الحديثة تمر بها ، والتي تتنازع أسبقيتها كل من الحركات الاجتماعية والتيارات الإيديولوجية ، يقترح سانتي رومانو مخرجًا من الأزمة من خلال إعادة التأكيد على الخصائص الرئيسية للدولة الحديثة ، هذا “الخلق الرائع للحق” ،مع الاعتراف بوجود ضغوط تنظيمية مشروعة في المجتمع المدني ، مع دعوات للمشاركة في تشكيل الحق والاندماج في عمل الدولة.

الترجمة

“يقدم كل علم، في طبيعته أو في العمليات التي ينفذها، خطرًا محتملاً لخطأ معين. ومع ذلك، لا يوجد مجال من مجالات المعرفة البشرية يركز فيه على العديد من مصادر الأوهام، والمتعددة والدائمة، مثل تلك التي تأخذ المؤسسات السياسية كموضوع للدراسة. إن وصف هذه الظواهر بالذات صعب للغاية، لأن شكلها يخفي أو يخون محتواها، ولأنها نتيجة صراع مستمر وغير محسوم بين مبادئ لا يمكن التوفيق بينها، فإنها تقدم نفسها بأشكال متعددة ومراوغة. علاوة على ذلك، فإن التوقعات التي تبدو أكثر منطقية، غالبًا ما تكون مخيبة للآمال بسبب ظهور عناصر جديدة تظهر بشكل غير متوقع، حتى عندما يتعلق الأمر بتتويج العمليات العلمانية. قد يتخذ شكل اجتماع واندماج بين تيارات بعيدة جدًا، أو تكرار تاريخي غير متوقع، أو سراب مخادع يدفعنا إلى الاعتراف بالمؤسسات التي حياتها وهمية فقط أو التي موتها، على العكس من ذلك، ظاهر فقط. ومع ذلك، فإن هذه الظواهر تحكمها القوانين أيضًا.

* يأتي على رأس هذه القوانين مبدأ أن حق ودستور الشعب يمثلان دائمًا المنتج الأصيل لحياته وطبيعته العميقة. لقد كان، كما يعلم الجميع، مؤسس المدرسة التاريخية للحق هو الذي صاغ هذا القانون، في نفس اللحظة التي ولد فيها ، بعد الانقلاب غير المتوقع لجميع العلاقات السياسية والصدام الهائل الذي حطم العالم بأسره ، كما لو اقتلع من الماضي وأوجد دولة حديثة. لقد دمرت الصدمة العنيفة للثورة الفرنسية وتداعياتها المؤسسات التي طورتها بلا شك الروح العلمانية لمختلف الدول. بدت المؤسسات الجديدة التي أقيمت على أنقاضها وكأنها تأتي من العصا السحرية للمشرعين المتقلبين، كما لو وُلدت تحت رعاية وتحت أمر آلهة العقل: آلهة كانت تستحق الاسم منذ البداية. آلهة الخيال التي استطاع الشعراء أن ينسبوا إليها هالة سماوية.

* عقل أقل عمقًا من عقل سافيني كان سيصاب بالارتباك بسبب الملاحظة التالية (التي خدمت على وجه التحديد، مؤخرًا، لبناء نقد لنظريته): في أغلب الأحيان، الحق العام، وكذلك في بعض الأحيان الحق الخاص، ليسا كذلك. هما نتاج عفوي لتطور الشعب، ولكنه ينشأ من صراع يتم تحديد نتائجه بالقوة المادية فقط، سواء كان ذلك صراعًا داخليًا لدولة ما أو صراعًا بين الدول من المتوقع أن يفرض الفائز على الخاسر، بطريقة غامضة إلى حد ما، فهذا حقه. وفقًا لهذا المنهج، فإن عقيدة سافيني، التي أكدت نفسها في نفس اللحظة التي انتصر فيها العرضي والمُصادف، لن يكون أصلها إلا في الشعور الرومانسي: الرغبة في العثور في الكارثة المعممة على نقطة دعم قادرة على إقناع العقول الحائرة. أن كل معرفة الماضي لم تذهب سدى، وأن الجديد لا يزال من الممكن ربطه بالنظام القديم – وهو نظام قديم كانت العاصفة بالتأكيد قد حلته، ولكنه لم يكن مع كل ما تم اقتلاعه من جذوره.

* بهذه الطريقة، أثبت سافيني مرة أخرى أن البشر لا يرون أبدًا ما هو الأقرب إليهم وما يتكشف أمام أعينهم، غير قادرين على تحويل نظرهم عن مشهد النجوم الأكثر إغراءًا بلا شك. لقد وبخ روسو غروتيوس لاعتماده على الشعراء. يمكن انتقاد سافيني لأنه كان شاعرا هو نفسه. ومع ذلك، لم يكن اتهامًا أبدًا غير مستحق أكثر من هذا. يبدو أن تسليط الضوء عليه مفيد بشكل خاص في سياق حيث يمكن لمثل هذا الاتهام أن يأخذ معنى معينًا ويؤدي إلى ظهور حجة جديدة لاستخدامها، جنبًا إلى جنب مع الحجج العقائدية والعملية، لاقتحام الصرح الذي تشكله الدولة الحديثة.

مبدأ الدولة الحديثة

إذا كان من الممكن تقسيم المؤسسات السياسية التي تشكل الحق العام المشترك بين غالبية الدول المتحضرة الحالية إلى عناصر مختلفة، يمكننا تقسيمها إلى ثلاث مقولات متميزة. من بينها، سيكون من الضروري بالتأكيد تضمين، بمعنى سنحدده لاحقًا، الفئة التي تجمع معًا ظواهر تلقي حق أجنبي بالإضافة إلى التأثيرات التي تمارسها التيارات النظرية الرئيسية. ومع ذلك، يجب أن تشمل المقولة الأولى جميع المبادئ وجميع المؤسسات التي تنبثق بشكل مباشر وفوري من الأشكال الجديدة للبنية الاجتماعية التي، بالتأكيد، تجلت وفرضت نفسها بوسائل ثورية، ولكنها مع ذلك تظل ثمرة قرون- عملية قديمة لم تكن الثورة فيها سوى لحظة الذروة والحاسمة. السمة الرئيسية للدولة الحديثة – ونأمل أن تكون الأكثر ديمومة، وهي تقديم نفسها على أنها المصدر الوحيد لجميع السلطات العامة، هي بالضبط هذا الأصل. المادة 3 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 الذي يعلن هذا المبدأ قد اعترف، في الواقع، ببساطة بالوضع القانوني الذي ظهر بالفعل بطريقة واضحة وفرض نفسه بشكل قاطع. كانت دولة القرون الوسطى بعيدة بالفعل، وكذلك صراعاتها الداخلية التي منعت اندماج مكوناتها المختلفة، حتى أن كل واحدة أعلنت نفسها، بحكم حقها الأصلي، وديعًا لجزء بسيط من السيادة العامة.

* في سياق الدولة البوليسية، لا بد أن المبدأ، الذي لم يكن ناضجًا تمامًا بعد، قد بدا قويًا بالفعل: لقد تم تعزيزه تدريجياً بعد سلسلة طويلة من الأحداث، مما أدى إلى تعديلات اقتصادية أو أخلاقية لا نهاية لها وخفية في النسيج الداخلي لـ المجتمع، مما أدى إلى نموذج الدولة الحديثة. هذا هو المبدأ القائل بأن الدولة كيان في حد ذاته بالنسبة للأفراد والمجتمعات التي تتكون منها؛ يوحد العناصر المختلفة التي يتكون منها، لكن لا يتم الخلط بينه وبين أي منها. في مواجهة العناصر المكونة لها، فإنها تقف مع شخصيتها وتتمتع بقوة تجد مصدرها في طبيعتها الخاصة وقوتها الخاصة، أي قوة الحق. بهذه الطريقة فقط يمكنها تجاوز الوجود العابر للأفراد، على الرغم من أنها تتألف من البشر؛ تعلو فوق مصالحهم غير العامة، وتخففها تنسقها؛ إنها لا تتعامل مع الأجيال الحالية فحسب، بل تتعامل أيضًا مع الأجيال القادمة أيضًا، وتربط بين اللحظات والطاقات المتنوعة في سلسلة متصلة من الوقت والعمل والغرض.

* حققت كمونة ريسورجيمنتو، بفضل سلسلة من المؤسسات وباسمها، هذا الهدف المتمثل في تمثيل مصالح المجتمع المفهومة بالمعنى الواسع، لكنها لم تنجح في تجسيد هذا المفهوم، ومع ذلك صاغه الرومانيون والشرعيون في العصور الوسطى، حيث يمكن أن تكون الجماعة شيئًا مختلفًا عن الأفراد الذين يؤلفونها. وبالتالي، فإن النظام المجتمعي لم يؤد إلى ظهور كيان أعلى من الجماعية نفسها، مفهومة بالمعنى الملموس. وبالمثل، لم تصل الدولة البوليسية إلى مثل هذا المفهوم المجرد، وعلى الرغم من أن الاندماج بدا أكثر تقدمًا، إلا أنه حافظ على نوع من الازدواجية بين الدولة والأمير – أعلن الأخير نفسه راعيًا أو خادمًا للدولة بالتناوب، اعتمادًا على الآثار. أن التأكيد على المبدأ القديم أو الجديد يمكن أن يكون.

* يمكن تعريف المبدأ الأساسي للحق العام الحديث على أنه غياب إضفاء الطابع الشخصي على السلطة العامة أو، بشكل أكثر دقة، باعتباره تجسيدًا للسلطة من قبل الدولة المتصورة كشخص، شخص لامادي، ولكنه واقعي مع ذلك، كيان ليس وهميًا ولا خياليًا، والذي، على الرغم من خلوه من الجسد، ينجح، بفضل التركيبات القانونية الدقيقة والرائعة، في تحديد وتأكيد وفرض إرادته. إنها ليست مسألة ظل أو شبح بل هي مظهر من مظاهر مبدأ الحياة، والعمل، إن لم يكن عن طريق كائن حي مفهوم بالمعنى الدقيق للكلمة، على الأقل بفضل مساعدة مجموعة من المؤسسات المنظمة والمنسقة لهذا الغرض. الخلق الرائع للحق، الذي بدا، وفقًا لبعض النقاد الوهميين، أنه ليس له أي تناسق آخر غير ذلك الناتج عن الخيال الشعري، ولكنه، في الواقع، ولّد شعورًا بالعظمة الاجتماعية، وشعورًا – لقول الأشياء في الأقل انفتاحًا على النقد – والأهم من أي شيء آخر وقبل كل شيء أكثر نشاطًا وحيوية، ثمرة عملية تاريخية طويلة وثابتة. وبفضل ذلك، يتصرف الأفراد والمجتمعات التي تمارس السيادة، ليس كأصحاب حق من شأنه أن يكون ملكًا لهم، ولكن كأجهزة الدولة، التي يصرحون بها ويطبقونها.

* لاحظ ميرابو أن “صاحب الجلالة ليس له أقدام”، مشيرًا إلى هذا الطابع غير الشخصي عندما ادعت الجمعية التأسيسية إرسال خطاب إلى قدمي الملك. لا الملك ولا أي مجلس، على الرغم من أنه يجد أصله في الشعب، يمكنه تكرار عبارة لويس الرابع عشر الشهيرة: “الدولة هي أنا”. وبالمثل، لا يوجد فرد أو مجتمع فوق الدولة أو خارجها. يظهر هذا الأخير ويريد أن يظهر، ليس ككائن للسيطرة، كعضو لطبقة، أو لحزب، أو لفصيل أصبح مهيمنًا لأنه منتصر أو أكثر قوة، ولكن باعتباره توليفًا ناجحًا للقوى الاجتماعية المختلفة، كأعلى تعبير عن هذا التعاون بين الأفراد وبين مجموعات الأفراد الذي بدونه لا يوجد مجتمع منظم جيدًا، باعتبارها السلطة العليا للتنظيم وبالتالي كوسيلة قوية للتوازن. حتى عندما تصبح مؤسساتها، في الممارسة العملية، فاسدة أو متدهورة، والتناقض الحتمي بين القوة الموضوعية للحق والسلطة التعسفية لمن يمتلك السلطة يميل إلى حل نفسه لصالح الأخير، فإن الحقيقة البسيطة المتمثلة في اعتبار هذا هي حالة، بعيدًا عن تكريسها والاعتراف بها من قبل النظام القانوني، فهي في الواقع تتعارض مع هذا النظام، وتشكل بالفعل تقدمًا. ومع ذلك، يبدو، لبعض الوقت الآن، أن هذا المفهوم اللامع للدولة، وكل التطورات التي يستحيل اتباعها هنا، قد تم طمسها أكثر فأكثر كل يوم. عندئذٍ لا يمكن أن يكون استخلاص البشائر السيئة من هذا الموقف خرافة.

معارضو مبدأ الدولة الحديثة

من الممكن، في المقام الأول، استحضار تلك المذاهب التي، على الرغم من أنها تهدف فقط إلى تحديد ووصف بدقة التنظيم الحالي للمؤسسات دون السعي إلى تعديلها وبصرف النظر عن أي هدف سياسي، فإنها تنكر حقيقة أن الدولة، لقد تم تشكيلها اليوم، ويمكن تشبيهها بكيان مجرد، يتمتع بشخصيته الفردية. سيكون، وفقًا لهذه التفسيرات، خيالًا قانونيًا غير مفيد وغير ضروري: ستكشف المراقبة الدقيقة للواقع دائمًا أن هناك تعارض بين الحكام والمحكومين، وأن السلطة العامة تظل مركزة، في الواقع والصحيح، في نطاق أكبر. أو عدد أقل من الأشخاص الطبيعيين، والأمير والناخبين والمسؤولين المنتخبين، إلخ. إن كيان الدولة، وهو برياريوس حقيقي مع مائة سلاح، أو بالأحرى مع عدد لا يحصى من الأجهزة، لن يكون موجودًا إلا في خيال عدد أو أقل من الفقهاء الفلسفيين، ولا يمكن لأي عقيدة وضعية حقًا أن تعترف بوجود واقع آخر غير ذلك من البشر. هذه طريقة غريبة للنظر إلى الأشياء التي، باستخدام تشبيه مشهور، قد تتوافق مع منطق أولئك الذين ينكرون وجودها لمجرد أنه لا يوجد شيء مثلها في العالم الطبيعي، أو تجلي رافائيل لأن الفيزيائي سيفعل ذلك. لا ترى سوى جزء من القماش والألوان فيه. ومع ذلك، فمن المستحيل، ما لم يتم اللجوء إلى الحجج التقنية المفرطة، إظهار حماقة هذه النظريات التي تدعي أنها تجريبية ولكنها ساذجة فقط. من المحتمل أن يكون أي شخص يرغب في الخوض في الموضوع قادرًا على ملاحظة التسلل غير المحسوس واللاواعي للميول التي ليست مجرد تخمينات والتي تعكس تيارات معينة تثير الحياة الاجتماعية الحالية. غالبًا ما يحدث أن الفقيه، حتى الخبير، الذي يقترح وصف الحق الوضعي فقط، مهما كان، يراقب المؤسسات من خلال منظور مشوه للأفكار والطاقات التي تثير الحياة الاجتماعية وتضغط على هذه المؤسسات نفسها. من المناسب بعد ذلك التحرك على أرضية أقل غموضا وأقل صورية، واستحضار كل هذه الحركة التي لا تهدف إلى تقويض الصيغة العلمية التي تحدد الدولة الحديثة، ولكنها تهاجم الأسس التي يقوم عليها مبدأها الجوهري، ذات أهداف عملية أكثر من أهدافها العقائدية، على الرغم من أنها تعتمد أحيانًا على العقيدة. من المحتمل أن الحركة التي نشير إليها تتكون من طاقات عديدة ومتنوعة، بعضها ضعيف لدرجة يصعب تمييزها. ومع ذلك، فإن هذه الطاقات، ربما على وجه التحديد بسبب ضعفها الفردي، تحب أن تتحد بطريقة تجعلها تقدم نفسها، عند النظر إليها معًا، كظاهرة مهمة وجديرة بالملاحظة.

يساهم في هذه الحركة، دون المساهمة بالضرورة في بنائها أو تسريع تطورها، ولكن بإعطائها بعض خصائصها، الشعور المتجدد بالإمبريالية، الذي ينكر سبب وجود القانون وبالتالي الدولة الحديثة – التي هي قبل كل شيء دولة قانونية – ويجعل النظام المؤسسي نوعًا من قانون القوة. “أقول، حقًا، إن العدالة لمصلحة الأقوياء”: يمكن أن تكون كلمات السفسطائي ثراسيماشوس هذه بمثابة نقش لكتابات الفلاسفة والسياسيين المعاصرين المعروفين. فالدولة الحالية تتعامل على قدم المساواة، بفضل القانون – وهذا من خصائصه – الضعيف والقوي، والمتواضع والقوي، في حين أنه وفقًا لهذا الموقف يجب أن تدعم وتعكس غرائز الغزو والبطولة والنضال. بين الأفراد وبين الطبقات وبين الأجناس. الهدف المعلن للمؤسسات الحالية – البحث عن الرفاهية الجماعية لمجموعة لا تستحقها – سيكون عندئذ خطأ. وبالتالي، فإن أي دستور لم يكن أرستقراطيًا حصريًا أو، بشكل أكثر دقة، حكم الأقلية، سيكون أيضًا خطأ.

* بينما قدمنا هذه المذاهب في صيغتها الأكثر تطرفًا ووحشية، فلا ينبغي أن ننسى أنها لم تكن مصدر إلهام للفلاسفة الديونيزيين فحسب، بل وُجدت أيضًا في شكل ضعيف وأكثر إيجابية على ما يبدو في مفاهيم اجتماعية معينة، بالتأكيد متواضع ولكن مع ذلك منتشر. بغض النظر عن أي تأثير نظري، فإن الشعور المتفاقم بالأنانية وغياب مفهوم العدالة في أصل هذه المقاربات موجودان بالفعل في بعض مظاهر الحياة الحديثة، بطريقة غير واعية ولكن ليست أقل خطورة، وبالتالي فهي ليست كذلك. لا فائدة من توجيه أصابع الاتهام إليهم. إذا كان عصرنا قد شهد بالفعل تطورًا لمشاعر الإنصاف والإنسانية والتضامن التي ينظر إليها بازدراء من قبل المدافعين عن الأخلاق البطولية، فإن الخطر يظل يتمثل في أن هذه الظواهر ستثبت عدم جدواها على وجه التحديد في الوقت الذي تكون في أمس الحاجة إليه، أي قل عندما يتم إبراز التناقضات الاجتماعية، كما هو الحال حاليًا. في غضون ذلك، تستمد الحركة التي هي أصل نوع من أزمة الدولة الحديثة معظم قوتها تحديدًا من هذه التناقضات أو بالأحرى من الطريقة التي تعبر بها عن نفسها. داخل الدولة، وفي كثير من الأحيان، كما سنرى، ضدها، المنظمات والجمعيات التي تميل بدورها إلى الاتحاد والارتباط والتكاثر والازدهار. إنهم يقترحون السعي وراء أهداف محددة شديدة التباين، لكن لديهم جميعًا خاصية مشتركة: تجميع الأفراد وفقًا لمهنتهم أو، في أفضل الأحوال، وفقًا لمصلحتهم الاقتصادية. هذه هي اتحادات أو نقابات العمال، واتحادات أرباب العمل، والنقابات الصناعية والتجارية والزراعية، ونقابات موظفي الخدمة المدنية، والجمعيات التعاونية، ومؤسسات المنفعة المتبادلة، وغرف العمل، ورابطات المقاومة أو الرعاية الاجتماعية، وجميعها تشكلت انطلاقا من هذا المبدأ الذي يمنحها علم الفراسة المشترك. وبطبيعة الحال، فإن عودة الميول المهنية القائمة على الاحتراف، والتي كانت ذات يوم مزدهرة ولكنها اختفت تقريبًا مع صعود الدولة الحديثة، تعتبر حقيقة رئيسية في العصر المعاصر: إنها على الأقل أهم ظاهرة التي تبدو الأكثر أمانًا ويمكن التعرف عليها بسهولة.

الدولة الحديثة في مواجهة ظاهرة الجماعيين

لا نعتزم تتبع الأصول التاريخية أو الأساس الاقتصادي الغالب لهذه الظاهرة. إنها تهمنا فقط بسبب العواقب التي تنتجها مباشرة على البنية الدستورية للدولة. ومع ذلك، فإن تأكيدها يعني بالضرورة قبول افتراض مسبق: الحاجة إلى منظمات جديدة تكمل منظمة الدولة الحالية تكشف عن عيب. الملاحظة الآن قديمة وواضحة. إن التنظيم السياسي الذي ولد من الثورة الفرنسية، مثله مثل أي نتاج لاضطراب كارثي، يحمل في طياته خطيئته الأصلية: أن تكون مفرط البساطة. نتيجة لرد الفعل الذي تم تنفيذه إلى أقصى عواقبه، يهمل هذا التنظيم السياسي قدرًا كبيرًا من القوى الاجتماعية، التي تُعتبر ناجيات تاريخية بسيطة لا أهمية لها والتي من شأنها أن تختفي في وقت قصير جدًا أو قد تختفي بالفعل. والأسوأ من ذلك، أنها لم ترغب في الاعتراف بوجود قوى لا تزال تظهر حيوية لا يمكن تدميرها، فقط خوفا من أن هذا الاعتراف يمكن أن يشجع ويخدم كذريعة لإعادة بناء الماضي. لقد تم قمع واختفاء المراكز الاجتماعية والشركات، واختُزلت البلديات إلى أبسط تعبير لها، فقط الفرد الذي تأخذه الدولة حقًا في الاعتبار: فرد يبدو مسلحًا بعدد لا حصر له من الحقوق المعلنة بشكل قاطع وبسخاء، ولكن حقوقه المشروعة نادرا ما تتم حماية المصالح.

* الدولة الحديثة، التي أكدت نفسها على أنها القوة السيادية الوحيدة، وبالتالي، بدون شك، عكست بأمانة البنية الاجتماعية الجديدة، أظهرت نفسها بسرعة غير قادرة تمامًا على تنظيم التجمعات الاجتماعية، وفشلت حتى في الاعتراف بوجود هذه المجموعات، التي هي ومع ذلك فهي ضرورية في أي مجتمع وصل إلى مستوى عالٍ من التطور. ثم نفهم بعد ذلك أن الحياة الاجتماعية، التي لا تهيمن عليها القواعد القانونية أبدًا، استمرت في التطور من تلقاء نفسها، حتى تتعارض مع نظام غير مناسب، وربما تزيد من حدة ما هو ضروري، كما يحدث غالبًا، الصراع بين الحياة الاجتماعية والنظام المؤسساتي.

علاوة على ذلك، إذا كان من الممكن في إطار هذه المساهمة الموجزة، لكان من المثير للاهتمام إلقاء الضوء على الطريقة التي أسفر عنها الحق الحديث، شيئًا فشيئًا وأحيانًا بشكل غير محسوس، هنا وهناك – من خلال التعديلات أو التفسيرات الغامضة. الأحكام التي، في بعض الأحيان على حساب الدقة اللازمة، تعمل على تجنب استمرار القتال الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالدولة. في هذا الموضوع، يمكننا أن نتذكر الخلافات حول شرعية الاتحادات الصناعية، التي تخضع للحق الخاص ولكنها مدفوعة بمسائل النظام العام، والتي يتم حلها اليوم لصالح الاعتراف بشرعية النقابات. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن جمعيات الموظفين العموميين في إيطاليا، بما في ذلك، على سبيل المثال، القضاة، يتم تشكيلها وتطويرها بهدوء، على الرغم من أنه يبدو أن هناك مبررًا للتشكيك في شرعيتها. في كثير من النواحي، يعتبر موقف الحق الوضعي الفرنسي تجاه النقابات العمالية نموذجيًا ومميزًا.

لقد احتفظ الحق الفرنسي، كما هو معروف جيدًا ، حتى وقت قريب بالمبادئ التي بررت في وقت مبكر من عام 1791 تفكيك نقابات الحرفيين والتجار وحظر إعادة تشكيلها بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المنظمات العمالية تطورت بسرعة كبيرة كان لها تأثير تخفيف نطاق هذه الأحكام التقييدية، والتي كان من المستحيل تطبيقها دون معاقبة عدد كبير جدًا من الناس. عندما لا يتصرف المشرع، فإن السوابق القضائية هي التي تدخلت تدريجياً من خلال تفسيرات واسعة ولكنها مشكوك فيها. وهكذا، في حين أن الرأي العقائدي المؤثر يعتبر أن نقابات موظفي الخدمة المدنية غير مصرح بها بموجب قانون 1 يوليو 1901، فإنها تزدهر بأعداد كبيرة، وتعترف الحكومة بطابعها القانوني داخل البرلمان ومجلس الدولة يذهب إلى أبعد من ذلك الاعتراف بأن هذه الجمعيات لديها القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار السلطة العامة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأحد أعضائها.

لذلك لا يهيمن الحق العام الحديث، بل على العكس من ذلك، تسيطر عليه حركة اجتماعية تتكيف معها بشكل مؤلم وتنظم نفسها في هذه الأثناء وفقًا لقوانينها الخاصة. بينما يسلم الكتاب السياسيون أنفسهم، وفقًا لميولهم الخاصة، للرؤى أو المناقشات النقدية، بينما يتساءل المرء ما إذا كان هذا نوعًا من العودة التاريخية لشركات العصور الوسطى، بينما نتردد في إمكانية قيام النقابات الحديثة بإطلاق العنان للنضال الاجتماعي ومن أجل ذلك. تتكاثر المنظمات من مختلف الطبقات بشكل هائل. ومع ذلك، تتبنى العديد من المنظمات، في الخفاء أو بشكل أكثر انفتاحًا، موقفًا عدائيًا تجاه الدولة. إن التيار الأكثر اعتدالًا وتحفظًا، الذي يؤكد على أن الهيئات المهنية يجب أن تتطور بضمان الدولة وسيطرتها، يعتبر أيضًا أنه يجب ألا تصبح أبدًا أدوات صورية، وبالتالي يزيد في، إن لم يكن معارضته، استقلاليته على الأقل. في إطار جوانب أخرى، فيما يتعلق بموقفها العملي، من غير الضروري ملاحظة أنه في جميع الجمعيات من هذا النوع، على سبيل المثال تلك الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، ترتكز فكرة أنه يجب عليها اكتساب القوة المادية الكافية للضغط على السلطات العامة، وذلك للحصول، بفضل قوة الاتحاد، على ما لم تستطع الدولة، بالاستماع إلى صوت العدالة الوحيد، التنازل عنه. في بعض الأحيان، حتى دون أي تحفظات أو تداعيات، يتعلق الأمر بتشجيع استبدال الدولة بالاتحاد. إنه بالضبط هذا البرنامج، المقدم في أكثر أشكاله راديكالية وثورية، والذي تدافع عنه النقابات العمالية بالمعنى الضيق للمصطلح. وهكذا، في فرنسا، تطالب نقابات الموظفين العموميين بإصرار بالمشاركة في الاتحاد العمالي العام، وذلك على وجه التحديد لأنها، على الرغم من أن لديها مصالح متباينة، إلا أنها تشترك في نفس التوجه المناهض للدولة. يكفي التذكير بالبيان الشهير لنقابات المعلمين في 24 نوفمبر 1905، والذي يؤكد أنه “يجب أن تستعد النقابات العمالية لتشكيل أطر المنظمات المستقلة المستقبلية التي ستعهد إليها الدولة بضمانها وتحت سيطرتها وتحت إشرافها سيطرتها المتبادلة، الخدمات الاجتماعية بشكل تدريجي “. ومع ذلك، إذا كان من المثير للاهتمام تحديد نقاط التقاء الحركة الجماعية ، فمن الخطأ أيضًا عدم التمييز داخلها بين تيارين يغذيان ، كما لاحظنا بالفعل ، بحقائق النظام الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التيار الأول يبرزها ويضخمها بما يتجاوز كل المقاييس من أجل استخلاص عواقب وخيمة منها، بينما يستند الثاني إلى المثالية الصحية ولا ينسى أنه – بخلاف العناصر الاقتصادية – تحدد العوامل الأخرى وتوطد كل من فتوحات البشرية. التيار الأول، بطبيعة الحال، هو الأبسط، وحتى الأكثر بساطة، وفي منطقه، فإنه لا يأخذ في الاعتبار مبدأ الكهف المترتب على ذلك. بعبارة أخرى، إنه مفهوم برودون عن “الحق الاقتصادي”، الذي يتم فرضه على “الحق السياسي” الذي يدعي فيه نوعًا من البكورة لم يلاحظه أحد إلا بسبب الوهم التاريخي. سيكون مبدأ وغاية جميع المنظمات الاجتماعية هو الاقتصاد العام. عندئذٍ لن يكون الاهتمام بهذه الأسئلة ضروريًا فقط – وهو ما لا يجادل فيه أحد – ولكنه سيكون ضروريًا. وبالتالي، فإن هذا المنهج سيؤدي إلى تفكك الدولة الحديثة، كما هو واضح من قبل مؤيدي هذه النظريات. لن يكون لوحدة الدولة الحديثة وسيادتها أي سبب للوجود وسيكون مصيرها الزوال. مجموعة كاملة من الأصوات، خاصة في فرنسا، ترتفع في هذا الاتجاه وتتولى الصرخة التي أطلقها برودون منذ زمن بعيد. وقد أوصى الأخير باستبدال السيادة المجردة للدولة بـالسيادة الفعلية للجماهير العاملة، التي تتحكم وتحكم أولاً وقبل كل شيء في الاجتماعات الخيرية، وفي الغرف التجارية، وفي شركات الفنون والحرف، وفي شركات العمل؛ في البورصات، في الأسواق، في الأكاديميات، في المدارس، في الاجتماعات الزراعية؛ وأخيرا في الدعوات الانتخابية، في المجالس النيابية ومجالس الدولة، في الحرس الوطني، وحتى في الكنائس والمعابد “. سوف يتشكل التنظيم الاجتماعي، من ناحية، من قبل اتحاد هذه المجموعات التبادلية، ومن ناحية أخرى، من قبل الكوميونات والمحافظات.

* نود اليوم أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ويجب ألا يفلت المجتمع نفسه، هذا الارتباط السياسي الأولي الذي اعتبرناه دائمًا ضروريًا وغريزيًا والذي نرتبط به بعلاقات متينة وطبيعية، يجب ألا يفلت من الدمار. وبالتالي، وفقًا لدوغيت، لم تعد “مجموعة اجتماعية متماسكة”. وبالتالي، لا ينبغي أن تتطور النقابات المهنية جنبًا إلى جنب مع المنظمات التي تحددها الروابط الإقليمية أو الجنسية – بعبارة أخرى جنبًا إلى جنب مع المنظمات السياسية، المفهومة بالمعنى الاشتقاقي الدقيق للمصطلح – ولكن يمكنها ويجب أن تحل محل الأخيرة التي سيكون لها فقط قيمة جغرافية. ليس مكان الميلاد أو وجود نهر أو جبل هو الذي يجب أن يحدد وجود المجتمع وبالتالي التماسك بين الأفراد. يجب أن يقوم المجتمع على القوة المنتجة، التجارة، النشاط الاقتصادي. إذا ظلت السلطة المركزية ضرورية، فسوف يتم تقليصها، في المستقبل القريب، إلى نشاط بسيط من السيطرة والمراقبة. سيكون هذا ممكنا من خلال حقيقة أن الحركة النقابية، بعد فترة طويلة أو أقل من الاضطرابات وربما النزاعات، ستمكن المجتمع السياسي والاقتصادي في الغد من الوصول إلى مستوى من التماسك لم يكن مجتمعنا موجودًا فيه بشكل معروف منذ قرون. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأفكار يشترك فيها أولئك الذين يقصرون ظاهرة النقابات العمالية على الطبقات العاملة، ولكن أيضًا من قبل أولئك الذين لديهم مفهوم أكثر تعقيدًا وتكاملاً للنقابات العمالية، يمتد ليشمل جميع الطبقات، أي للجميع. المجموعات المكونة من الأفراد المنتمين إلى مجتمع معين والتي، لأنها تؤدي نفس الوظيفة في نظام التقسيم الاجتماعي للعمل، ترتبط ببعضها البعض بدرجة قوية بشكل خاص من الاعتماد المتبادل.

يمكننا بسهولة متابعة هذا العرض التقديمي، المثير للاهتمام بالتأكيد، للتنبؤات المختلفة، ثمار التخيلات الخصبة إلى حد ما، والتي تتراكم يومًا بعد يوم حول التنظيم المشترك لمجتمع المستقبل. إذا أعلن مؤلفون معينون، حريصون على عدم إعادة بناء مدينة اليوتوبيا، أنهم لا يريدون المبالغة في دقة تفاصيل مثل هذه المنظمة، فإن آخرين ينسون دروس التجربة، التي تعلم أن حياة أي حركة اجتماعية لا يتبع أبدًا المسار الذي تم تتبعه في الأصل، ولكنه ينمو مع تطوره، ومن المستحيل التنبؤ بنهايته. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الحقيقة هي آلهة متقلبة إلى حد ما تحب في كثير من الأحيان إخفاء نفسها تحت أكثر المظاهر الرائعة والتي لا تفوت فرصة الظهور خلسة، حتى للحظة قصيرة جدًا، في خضم التخيلات والأوهام. لذلك من الأفضل عدم إهمال هؤلاء لمحاولة رؤية ما يخفونه.

إذا كانت هناك حقيقة لا جدال فيها في أصل الميول الحديثة لتطوير النظام المؤسساتي، فإنها تتمثل في الاعتراف بأن العلاقات بين الأفراد من جهة، والدولة والجماعات الإقليمية الصغرى من جهة أخرى، ليست هي العلاقات الوحيدة. العلاقات الاجتماعية تهتم مباشرة بالحق العام. إذا لم نتمكن من إهمال السلطات المحلية دون أن يبدو هذا في تناقض تام مع العمليات التاريخية التي تقوم عليها حضارتنا، فهذا ينطبق أيضًا على الحاجة إلى مراعاة المنظمات الاجتماعية التي تنبثق من روابط أخرى غير الإقليمية. من بين هذه الأخيرة، يتم تعريف اليوم الأكثر صلابة وتلقائية، أو بالأحرى الأكثر ضرورية، من خلال المصلحة الاقتصادية للأفراد الذين يؤلفونها. علاوة على ذلك، فإن تقسيم المجتمع إلى طبقات هو ظاهرة يتم إضعافها فقط خلال الفترات الانتقالية، ولكنها لا تختفي تمامًا أبدًا. ربما بدا هذا الانقسام خطيرًا ومخالفًا للنظام العام في بعض الأوقات عندما بدا الصراع بين الطبقات المختلفة، من ناحية، حيويًا، ومن ناحية أخرى ، عندما تم اعتبار أسس كل طبقة مدمرة. ومع ذلك، فإن تقسيم المجتمع إلى طبقات هو إحدى تلك الظواهر الضرورية التي تتجدد نفسها حتمًا، ذات أغراض مختلفة. إنها، إلى حد كبير، مرحلة جديدة من تأكيد مطلب اجتماعي قديم ودائم. من وجهة النظر هذه، فإن نظام الشركات، الذي يُنظر إليه في تطوره الطبيعي ويتجاهل هذه الانحرافات، يبدو طبيعيًا. يمكن أن يعمل على الحد من العواقب الضارة للفردانية المفرطة، مصدر التناقضات والصراعات، لتنمية الشعور بالتضامن بين الأفراد والشعور بالاحترام المتبادل بين مجموعات مختلفة من الأفراد، وبالتالي المساهمة في تكامل وترابط أكثر.

* فيما يتعلق بالدستور السياسي، يمكن للمرء أن يأمل في أن تكون الحركة الجماعية قادرة، ليس على تدمير الدولة التي فرضت نفسها من خلال الحق الحديث، ولكن لتعويض نواقصها وعيوبها التي، كما لدينا، ينظر إليها، هي النتائج الضرورية لتكوين الدولة الحديثة. في الواقع، لا يمكن تجاهل أن العديد من مبادئ الحق العام الحالي ليست الترجمة الدقيقة للمتطلبات الاجتماعية الملحة والواضحة. على العكس من ذلك، فهي نتيجة عدم مراعاة هذه المتطلبات الاجتماعية التي رفضنا الاعتراف بها، أو التي لم تنجح في إثبات نفسها، إما لأنها مخفية، أو لأنها تأتي في أشكال خادعة مثل نتيجة اضطرابات اجتماعية قوية. ولهذا السبب على وجه التحديد، من أجل استكمال صرح الدولة الحديثة، تم اللجوء، من ناحية، إلى تبني المؤسسات الأجنبية – التي تعتقد أنها يمكن أن تزرع أو تقلد الحق العام الإنجليزي – والآخر، إلى الدعم الهش للمبادئ العقائدية التي ظهرت بعد ذلك كمسلمات للعقل الطبيعي الذي لا جدال فيه. لحسن الحظ، بموجب القانون الذي لا يوجد بموجبه حق حقيقي لا يعكس حالة اجتماعية فعالة والذي، على عكس ما قد يعتقده المرء ظاهريًا، لم يفشل في تحقيقه في هذه الحالة أيضًا، لم تكن النتيجة إنشاء مؤسسات تتعارض مع المتطلبات الجديدة والاحتياجات الجديدة، ولكن ببساطة الوهم بولادة مؤسسات قانونية مثالية. في الواقع، لقد حصلنا فقط على أشكال فارغة من المحتوى، مخططات يجب ملؤها دائمًا.

* لقد زعمت الدساتير الحديثة أنها تكرس في النص جميع المبادئ الأساسية للحق العام، لكنها في معظم الحالات لم ترسم سوى المؤسسات دون تنظيمها، وقصرت نفسها على صياغة عناوين الفصول التي لم يتم رسم بنيتها. ونتيجة لذلك، تعاني من سلسلة من النواقص التي هي أكثر أهمية بكثير مما يعتقد عمومًا. هذا أمر جيد لأن النضال الذي يبدو الآن أنه موجه ضد الدساتير يمكن أن يأخذ طابعًا مختلفًا عندما ترى الأطراف المتعارضة أن المعركة تجري على أرض لا توجد فيها خنادق لتدميرها، ولكن فقط دفاعات بناء ضدها. البناء وليس التدمير: هذا، قبل كل شيء، هو الواجب الذي يستطيع مجتمع اليوم ويجب أن يقدمه لنفسه، فيما يتعلق بالنظام السياسي. عندما يتم تشييدها، قد لا تتناقض الصروح الجديدة مع الهندسة المعمارية الصلبة والشديدة للدولة الحديثة، ولكنها تستند إلى نفس الأسس وتشكل جزءًا لا يتجزأ منها.

التمثيل السياسي

* هناك، على سبيل المثال، في الحق العام للدول الحالية مؤسسة نلاحظها بشعور غريب إلى حد ما: مع الاعتقاد، من ناحية، أنها ضرورية وحيوية، والوعي، من ناحية أخرى، بأن هدفها لن يتحقق أبدا. لا يمكن لأي طرف تقريبًا الاستغناء عنه، لكن الجميع غير سعداء بنفس القدر. هذا هو مفهوم التمثيل السياسي الذي يجب أن نذكره هنا باعتباره المفهوم الذي يتعلق بموضوعنا أكثر من أي مفهوم آخر. والغرض منه على وجه التحديد هو جعل الدولة على اتصال مباشر مع المجتمع، والمؤسسات ذات العناصر المتحركة والمتقلبة للحياة العامة. ينصب اهتمام مؤيدي نظام المجموعات باستمرار على هذه الظاهرة. ومع ذلك، فهم لا يدركون دائمًا المعنى الذي يجب أن يُعطى لهذا الشعور العام الذي أشرنا إليه: التمثيل السياسي لا يحتاج إلى اقتلاع جذوره من الأسس التي يقوم عليها، ولكن لا يزال يجب أن يكتسب مضمونًا إيجابيًا. تضع لنفسها هدفاً يجب أن يكون لها، لكنها لا تستطيع تحقيقه. المبدأ صحيح، لكن المؤسسة ليست منظمة بطريقة عملية وفعالة.

* ربما يكون من المفيد أن نتذكر أن التمثيل السياسي ولد واكتسب ملامح خاصة به في إنجلترا، أي في نظام كان يعرف حتى وقت قريب انقسام المجتمع الطبقي ويحتفظ بآثار عميقة له. ومع ذلك، بعد انتقالها إلى مناخ سياسي مختلف، اختفت تدريجياً هذه الخصائص الحاسمة للتمثيل السياسي. كما هو معروف، يؤكد الرأي الأكثر انتشارًا اليوم أن استخدام مصطلح “التمثيل السياسي” غير دقيق، أو بشكل أدق أنه خيال قانوني، لأن الطريقة التي يتم بها تنظيمه لا تؤدي إلى أي علاقة حقيقية للتمثيل بين المسؤولين المنتخبين والناخبين. قد تكون هذه نظريات مبالغ فيها وغير دقيقة، لكن هذا لا يعني أنها لا تحتوي على قدر كبير من الحقيقة. من حيث الجوهر، نُسب للمبدأ الديمقراطي قيمة سلبية فريدة: فهو يعارض المبدأ الملكي والأرستقراطي من خلال إنكار إمكانية أن يكون الشعب خاضعًا لشخص واحد أو لمجموعة مقيدة. من ناحية أخرى، ظل جانبه الإيجابي دائمًا في الظل، ومن المستحسن الاتفاق على حقيقة أن الأنظمة الانتخابية الحالية هي وسائل متواضعة إلى حد ما، وهي بالتأكيد مفضلة على سحب القرعة الذي تم اعتماده في بعض الديمقراطيات القديمة مثل الديمقراطية الأثينية، ولكن لا يزال بعيدًا جدًا عن الهدف المنشود.

* من غير المحتمل أن تصبح البرلمانات الوحي الصادق للإرادة الشعبية عندما يكون الممثل المنتخب، بين دورتين انتخابيتين، مستقلاً عن ناخبيه، عندما لا يكون التمثيل العضوي للأقليات مضمونًا سواء من خلال الآليات الموضوعة خصيصًا أو بواسطة التقنية التجريبية لتخصص الأشخاص في المعهد، وعندما يكون الممثلون هم آلاف الأشخاص مجتمعين بشكل عشوائي، والذين يفكرون بشكل مختلف ولديهم اهتمامات وثقافات مختلفة وبالتالي إرادات. إن ملاحظة كاتب لامع أنه كلما زاد عدد الناخبين المستنيرين، كلما تطور الوعي المدني والسياسي للأفراد هو أمر صحيح بلا شك. بعبارة أخرى، كلما نمت الحضارة، قلّت إمكانية تمثيل المجموعة المختارة لمثل هذه المجموعات غير المتجانسة والمهمة. هناك شيء مصطنع للغاية وخيالي حول تكوين المجالس الانتخابية. علاوة على ذلك، لا يمكن إنكار أن مجموعة كاملة من الأسباب المختلفة والمتنوعة قد أدت إلى الاعتراف بقوة سياسية في الشعب تتزايد باستمرار: تحسين الظروف الاقتصادية، ونشر الرأي العام وروح النقد والاستقصاء، توسيع الثقافة، والصحافة اليومية، وزيادة سهولة الاجتماع والارتباط، والاتصالات الناتجة عن العمل الصناعي الحديث الذي يجمع العمال معًا حول الآلات، ووسائل الاتصال السريعة التي ألغت الحياة المستقرة وتمثل وسيلة قوية للتقارب. وهكذا، غالبًا ما يحدث أن الصحافة أو غيرها من المظاهر النشطة للقوى الاجتماعية تسبق المنبر البرلماني وعمل الأحزاب، مما يمارس تأثيرًا على العمل التشريعي أكبر بكثير من تأثير الأخير. وصحيح أيضًا أنه إلى جانب المسؤولية القانونية والسياسية للحكومة، طورت نوعًا من المسؤولية الاجتماعية للوزراء أكثر فاعلية من الأشكال القديمة للمسؤولية. يؤدي تجاوز البرلمان إلى إقامة اتصال مباشر بين الشعب والحكومة. ربما يكون وجود الصحافة غير الرسمية أمرًا محزنًا، لكنه يسلط الضوء أيضًا على تطور هذا الجانب غير القانوني للحياة العامة المعاصرة. يمكننا بعد ذلك اعتبار أن أزمة الحالة الراهنة تتميز بتلاقي ظاهرتين متآزرتين: من ناحية، التنظيم التقدمي للمجتمع على أساس المصالح الخاصة التي تتسبب تدريجياً في طابعه الذري للمجتمع؛ من ناحية أخرى، عدم كفاية الوسائل القانونية والمؤسساتية لتعكس هيكلة المجتمع هذه وتعزيزها داخل الدولة. قد يفيد هذا النقص في تفسير السبب في أنه حتى الجمعيات والجماعات التي، بطبيعتها ومصالحها، لا تهدف إلى معارضة الدولة، تميل أحيانًا إلى التوفيق بين أولئك الذين يناضلون من أجل التحول الجذري والحكومة الثورية. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، تبلورت حالة من عدم الثقة، وألحقت ضرراً بالغاً، بإمكانية إيجاد الحل المنشود في المؤسسات التي أنشأتها الدولة وتشرف عليها أوامرها. من قبيل المصادفة الغريبة، بمجرد أن تجمع مؤسسة ما تعاطف وآمال أكبر عدد، ينتشر الرأي تدريجياً بأن هذه المؤسسة تتعارض مع مبادئ الدولة الحديثة، حتى عندما يكون ذلك غير مبرر تمامًا.

* لذلك، على سبيل المثال، على الرغم من أننا لا نعرف ولا نرغب هنا في التحقيق فيما إذا كان التمثيل السياسي يمكن تجديده وتحقيق غرضه من خلال تمثيل المصالح، فهو نظام يبدو للوهلة الأولى أنه يتوافق مع تطور تقسيم مجتمعنا إلى طبقات ومجموعات، والتي يمكن بالتأكيد أن تعيد هذه المؤسسة القديمة إلى معناها الأصلي. ومع ذلك، فمن الرأي السائد أن هذا من شأنه أن يرقى إلى منح جزء من السيادة لكل مجموعة أو طبقة، وأن هذا سيكون، بطبيعته، غير متوافق مع مبدأ التوحيد وإعادة توحيد جميع السلطات العامة. ومع ذلك، إذا استخدم معارضو نظام المجموعات هذه الحجة لمحاربته، فإن بعض مؤيديه يتمسكون برضا عن هذا التناقض المزعوم من أجل تطوير وتعزيز أفكارهم المعادية للدولة. تبدو الحقيقة مختلفة تمامًا، وبغض النظر عن الصعوبة العملية في التوفيق بين المصالح الخاصة لكل مجموعة من المجموعات والمصالح العامة، فإن تمثيل الأولى لا يتعارض مع الدفاع عن الأخيرة، تمامًا مثل التقسيم الحالي إلى هيئات انتخابية ليس نفيًا لوحدة الدولة والطابع العضوي لمصالحها.

* نشهد مؤخرًا إحياء الفكرة التي اقترحها بالفعل جون ستيوارت ميل، وهي إنشاء سلسلة من البرلمانات الخاصة لكل مجال من المجالات التشريعية التي تتعلق مباشرة بفئة اجتماعية معينة. في حين أن البعض يود أن ينسب إليها وظائف استشارية بسيطة، يعتقد البعض الآخر، من ناحية أخرى، أن هذه الهيئات الجديدة يجب أن تتمتع بكفاءة تشريعية حقيقية، قادرة على الحد من اختصاص البرلمان المركزي، وبالتالي تصبح نوعًا من مكاتب الرقابة، والموافقة على أو النقض. لا يزال آخرون يقترحون عدم المساس بالمجلس الانتخابي الحالي، أو تعديله وفقًا لنظام تمثيل الأقليات، ولكن لإصلاح مجلس الشيوخ من خلال تحويله إلى مجلس يتم انتخاب مكوناته من قبل المعاهد المهنية.

إعادة التأكيد الضرورية على مبدأ الدولة الحديثة

أيا كان الخيار الذي يتم اختياره من بين مختلف المقترحات التي تزدهر في الوقت الحاضر، يبدو لنا دائمًا مبدأ واحدًا أكثر ضرورة ولا غنى عنه: وجود منظمة متفوقة قادرة على توحيد وتلطيف وتنسيق المنظمات القُصّر. قد تظل هذه المنظمة المتفوقة لفترة طويلة الدولة الحديثة، القادرة على الحفاظ على الشكل الذي تمتلكه الآن على حاله تقريبًا. بحكم طبيعتها الجوهرية، فهي بالفعل ليست أداة طبقية، كما قد يبدو للبعض أحيانًا؛ إنها ليست نفاقًا وحشيًا يخفي وراءه هيمنة عدد أكبر أو أقل من الناس، وهو وهم لا يركع قبله، وفقًا لتعبير نيتشه، إلا قصير النظر. تم تشييدها، أيًا كان ما قد يقوله المرء، من خلال السعي وراء غرض معاكس؛ لديها القدرة على تأكيد نفسها ككائن يمكن أن يتجاوز المصالح الجزئية والطارئة، لتأكيد الإرادة التي يمكن تصنيفها كإرادة عامة. على أي حال، فهي المؤسسة الوحيدة المعروفة للبشرية التي من المرجح أن تؤدي إلى نظام سياسي حيث لن يكون مجتمع الجماعات في المستقبل مجرد عودة إلى دستور إقطاعي للمجتمع.

* كلما تطورت التباينات، والتي نشأت في انقسام القوى الاجتماعية، وتطور سلطتها وتنظيمها، كلما بدا أنه من الضروري تأكيد المبدأ الذي بموجبه لا يمكن إظهار السلطة العامة على أنها غير قابلة للتجزئة إلا إذا كانت مشاركة الجهات المختلفة. الطبقات الاجتماعية لعملها مهم وكاف. فالدولة ليست فقط الرمز، بل هي أيضًا الكيان الحقيقي الذي من خلاله سيؤكد هذا المبدأ نفسه بقوة أكبر من أي وقت مضى. تصبح الدولة أكثر قوة ونشاطًا، وهي التجسيد الحقيقي لمجتمع واسع ومتكامل يمكن لأزمة مؤقتة أن تحجبه أحيانًا، ومن المقرر أن تكتسب المزيد من التماسك والاتساق بمرور الوقت. بالطبع، لا أحد يستطيع اليوم أن يعتقد أن حياتنا الدستورية قد وجدت الأشكال التي يمكن للدولة من خلالها أن تتطور إلى ما لا نهاية. ستظهر أشكال جديدة وستتحول الأشكال القديمة. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يدعي بجدية أنه يعرف ما يخبئه المستقبل لنا، وعلينا أن نقتصر على التفكير بعين اليقظة والثقة في البذور المزروعة. بالطبع، لن تؤتي جميع البذور ثمارها، ولكن يبدو أن بعضها بدأ يتجذر بالفعل. ولكن في هذه الأثناء، في هذه اللحظات التي يمكن فيها الاستيلاء على الحيرة في مواجهة تراكم العناصر المعاكسة التي يبدو أنها مأخوذة من الجانبين، لا يزال من الممكن إيجاد بعض التهدئة من خلال تنمية الأمل في أن الحبوب الجيدة هي دائمًا، عاجلاً أم آجلاً، مُخصَّبًا بالعمل الإنساني الصبور- عمل بشري، غير مبالٍ بالأوهام الخادعة أو المصالح الأنانية، يعرف كيف يتعرف بشكل حدسي أو بوعي على المُثل العليا النقية والعالية التي يجب أن يولدها.”

المصدر

Santi Romano «L’État moderne et sa crise », Jus Politicum, n° 14 [http://juspoliticum.com/article/L-Etat-moderne-et-sa-crise-968.html

كاتب فلسفي

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