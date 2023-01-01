السوداني يصدر عدة توجيهات الى المرور بشأن حوادث السير

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ببذل أقصى الجهود للحد من الحوادث، فيما أكد دعمه لرجال المرور من اجل الارتقاء بعملهم.

وقالت مديرية المرور في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني اجرى، صباح اليوم الاحد ، زيارة إلى قاطع مرور طرق الكرخ”، مبينة انه “استمع إلى عرض مفصّل عن عمل القاطع، وخطط مديرية المرور العامة الخاصة بتقليل الزحامات المرورية وتحقيق الانسيابية الموضوعة من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي”.

وأشاد السوداني بـ”الدور الكبير لمديرية المرور العامة ومديرها العام في اداء الواجبات المناطة بهم سواء في تنظيم حركة السير والمرور او في الخدمات الاخرى المقدمة في مجمعات التسجيل ومفاصل المديرية”، مشددا “على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الحوادث المرورية، وتطوير الخطط المرورية وتنسيق الجهود مع الدوائر الساندة من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين”

وأكد أن “مديرية المرور أكثر المديريات تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل الانساني والمهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية”، لافتا الى “انني سأكون داعماً لرجال المرور من اجل الارتقاء بعملهم لتقديم افضل الخدمات للمواطنين”. انتهى/25س

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط