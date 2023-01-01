المرجعية إمبراطورية مالية

سعد الكناني

من مهام كل مرجعية أو مؤسسة دينية تكمن في تهذيب النفوس، وتعزيز المنظومة القيمية، واعلاء صوت الحق ، والدفاع عن المظلومين، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، والتشجيع على التعليم والثقافة ، وتقوية الروح الوطنية والدفاع عن البلد ، لكن مرجعية النجف خلاف ذلك ، فهي من ساهمت باحتلال العراق من خلال الفتاوى، وشاركت في كتابة دستور تمزيق العراق، ودعم أتباع الخارج اللصوص في استمرار بقائهم على رأس السلطة ، وتدمير البلاد والعباد بدءً من سكوتها على الواقع الفاسد ، وتكريس التخلف والأمية وتعزيز النفوذ الإيراني ، واستمرت في رفض سماع صوت الشعب الذي ينادي بتحرير الوطن من عصابات السلاح وسرقة المال العام ، وسكتت عن قتل المئات من أبطال ثورة تشرين ، ومازالت ترفض صوت السلام والاستقرار وتحقيق الدولة المدنية والطمأنينة وقوة القانون والازدهار، ومباركتها لتشكيل أي حكومة تأتي من المباركة الإيرانية ، وأن قالت لا” نتدخل بالسياسة” بل هي القرار السياسي الأول في العراق، وهي المسؤولة عن ترشيح رئيس الوقف الشيعي ، ومدينة النجف مركز تواجد المرجعية والمدارس الحوزوية والمؤسسات الدينية والمنابر الحسينية ،أصبحت بعد 2003 من اكثر المحافظات فسادا وإجراما بعدما كانت نظيفة قبل الاحتلال، ومن تاريخ تأسيس المرجعية إلى يومنا هذا لم يتسنم مسؤوليتها عربي عراقي بل جميعهم من الأعاجم ، وهي صاحبة القول الشهير ” الفقر لايهم ” ووكلائها الرئيسيين متربعين على مليارات الدنانير.

مع الأسف المرجعية تركت رسالتها الدينية والإنسانية وتفرغت إلى تأسيس إمبراطورية مالية على اعتاب التخلف والفاقة وضعف الدولة ،ونفذت عشرات المشاريع التجارية والاستثمارية التي تدر عليها مليارات الدولارات سنوياً دون أن يذهب دولارا واحدا منها إلى خزينة الدولة ، وقبل 2003 كانت إيرادات المراقد تذهب إلى خزينة الدولة من خلال لجنة مركزية بمحضر ضبط رسمي تتألف من (وزارة الأوقاف، وزارة المالية ، ديوان الرقابة المالية ، مديرية الأمن العامة ، المخابرات ، المسؤول الشرعي عن المرقد ، برئاسة المحافظ الذي فيه المرقد)، وكانت اللجنة تخصص نسبة لكل مرقد لأغراض التأهيل والترميم والاعمار ، أما بعد 2003 لم يدخل دينارا واحدا من ايرادات المراقد رغم كثرتها لخزينة الدولة ، وفوق ذلك يخصص للوقف الشيعي من الموازنة مبلغ لايقل عن 988 مليار دينار سنوياّ ؟؟!!. كما أن إيرادات المرجعية غير خاضعة للرقابة المالية ،وليس لديها الوقت لسماع صوت الشعب لانشغالها بإدارة المشاريع الاستثمارية التالية:-

1. مستشفى السفير في كربلاء .

2. مستشفى زين العابدين في كربلاء.

3. مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء.

4. جامعة وارث الانبياء في كربلاء.

5. توظيف إيرادات المراقد.

6. جامعة السبطين الطبية في كربلاء.

7. مجمع سيد الاوصياء السكني.

8. مطار كربلاء الدولي .

9. مجمع العباس السكني في كربلاء .

10. كراج الكفيل في كربلاء لوقوف السيارات.

11. كراج العتبة العلوية في النجف.

12. مول العفاف في كربلاء .

13. معامل دجاج “الكفيل” و “الأمير” و “الهدى” و “الوكيل”.

14. اكاديمية الكفيل للإعلام والإذاعة.

15. مجمع الكليني لخدمات الزائرين في كربلاء.

16. مجمع الإمام الهادي السكني في كربلاء.

17. مركز الصديقة الطاهرة لخدمات النساء .

18. معمل لصناعة الثلج في كربلاء .

19. مقلع وخباطة مركزية للأعمال الإنشائية في كربلاء.

20. مختبر هندسي إنشائي.

21. مطبخ ومطعم للزوار في كربلاء .

22. قاعة الإمام الحسين للمحاضرات مقابل ثمن.

23. معمل الحسين لإنتاج البلوك والطابوق في كربلاء.

24. مطبعة (أوفسيت) في كربلاء لطبع المناهج لوزارتي التربية والتعليم العالي والنشاطات والمستلزمات الورقية لباقي وزارات الدولة .

25. اعلانات قناة كربلاء الفضائية.

26. قناتي الأنوار الأولى والثانية.

27. كلية الطف الجامعة الأهلية في كربلاء.

28. معمل اسلفت واحد في كربلاء والثاني في النجف .

29. حقول دواجن العتبة الحسينية في كربلاء .

30. حقول دواجن العتبة الحسينية في النجف .

31. حقول دواجن العتبة الحسينية في بابل .

32. حقول دواجن العتبة الحسينية في الديوانية.

33. معمل لإنتاج البلوك الأسمنتي في النجف.

34. جامعة الكفيل في النجف.

35. مزرعة للسدر في كربلاء .

36. اعلانات قناة العتبة العلوية في النجف.

37. المدينة السكنية في النجف .

38. مجمع قنبر السكني في النجف .

39. المركز الصحي في الكاظمية.

40. مزارع سلة الحبوب في محافظات النجف وكربلاء وبابل والديوانية .

41. هاتف جوال للإتصال بالإمام الحسين ذو الرقم ( 009647435777777 ) الذي يدر ملايين الدولارات سنويا .

42. الرسائل الإلكترونية للإمام الحسين والعباس .

43. مركز الكفيل للعلاج الطبيعي في كربلاء.

44. مصنع المحاليل الوريدية في كربلاء.

45. المجمع الصناعي في كربلاء.

46. مستشفى “الإمام زين العابدين والكفيل ”

47. جباية (الخمس) داخليا وخارجيا .

48. الشراكة مع شركة (تك إيستا جنوب) العائدة للحرس الثوري في بناء المجمعات السكنية .

49. مزرعة بمساحة عشرة آلاف دونم لزراعة الرز “العنبر” في النجف والديوانية .

50. مركز آل البيت العالمي للمعلومات بمثابة جامعة مقره في قم .

51. مستشفى جواد الأئمة للعيون في قم الإيرانية.

52. المركز الصحي المتكامل في (أم غراغر) ضمن مطقة الحسينية في كربلاء

53. مطحنة نور الوارث في كربلاء .

54. مجمع الإمام الحسن المجتبى الثقافي في كربلاء .

55. مدينة الحسين الزراعية لكفة المحاصيل الشتوية والصيفية ) .

56. المدرسة الدينة في كربلاء.

57. التبرعات الداخلية والخارجية التي تقدر بملايين الدولارات سنوياً.

58. مستوصف الإمام الحسين في مدينة مارنولي الجورجية.

59. مجمع الامام الصادق السكني في جنوب بيروت .

60. مركز سلامتك الطبي الخيري في كربلاء .

61. مركز الحياة للأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ.

62. معمل الاعلاف الحيوانية في كربلاء.

63. مستشفى الشيخ احمد الوائلي للمراءة في كربلاء .

64. مستشفى الشفاء في كربلاء .

65. المجمع السكني الباكستاني في النجف.

66. مركز معالجة التوحد الطبي في كربلاء .

67. مجمع ريحانة المصطفى السكني في كربلاء .

68. مجمع الفردوس السكني في كربلاء .

69. مستشفى نيكان الطبي التخصصي شرقي طهران .

70. مزرعة فدك للنخيل في كربلاء .

71. نافذة بيع الدولار في العتبة الحسينية.

المشاريع أعلاه لغاية 30/12/2022

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