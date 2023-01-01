حسام الرسام يحسم جدل مشاركته بافتتاح خليجي البصرة

حسم الفنان العراقي، حسام الرسام، اليوم الأربعاء، جدل مشاركته في افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.

وقال الرسام في منشور عبر فيسبوك، تابعته السومرية نيوز، “لي الشرف بأن اكون أحد الفنانين الذين يحيون حفل افتتاح بطولة خليجي 25، لكن انا علمت بأحيائي ل‍حفل الافتتاح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية”.

وأضاف، “الى الان لم اتلق اي دعوة رسمية او اتصال من الجهات الحكومية، سواء من محافظة البصرة او وزارة الشباب او اتحاد الكرة”.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة إلى البلد المضيف (العراق).

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