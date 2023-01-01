رقـم البيـان ـ ( 383 )

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التاريخ ـ 01 / كانون الثاني / 2023

لابد للحزمة الوطنية العراقية أن تعود لتؤكد تقديرها العالي لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية والتي جاءت لأهميتها الكبرى في عالمنا الحضاري بإرادة شعبة والعاملين معه على رأس السلطة والتي قام بتلبيتها الرئيس الصيني بكل سرور في 7 كانون الأول 2022 لتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين والنهوض بفتح أبواب واسعة لبناء القمم المطلوبة لتحالفات دولية رفيعة مستشرقة بعالم المحبة والسلام يقودها المقتدر بإرادة شعبه ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان خلال زياراته المتعددة لدول العالم

لقد شهد العالم كيف استقبل الأمير محمد بن سلمان إستقبالاً فخماً للرئيس الصيني على نقيض استقباله الفاتر للرئيس الأمريكي جو بايدن. ولذلك فعلى جو بايدن أن يعترف بوجوده الهزيل وسط عالمه السياسي وأمام عظمة وشجاعة ورفعة الأمير بن سلمان في العالم الحضاري والإنساني.

يا أبناء شعبنا الثائر ضد جرائم فساد الاحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

1. إن من أهم ما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن الجانبين السعودي والصيني هو معارضة الصين وبحزم شديد لأي تدخل من قبل ايران في الشؤون الداخلية للسعودية ورفضها بعزم وقوة لأي هجمات تستهدف المدنيين والأراضي السعودية، وأكدت على أهمية إحترام ايران لمبادئ حسن الجوار ودعوتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا المستوى من المواقف الحميدة للصين يعني صدق تبني صداقاتها مع الدول العربية بصورة عامة والخليجية بصورة خاصة. مع العلم بأن سمو الامير محمد بن سلمان برؤيته الثاقبة جعل الرئيس الصيني على يقين بأن ايران لا يمكن أن تقدم لها أي شيء يستحق الذكر في منطقة الشرق الأوسط مقابل ما تقدمه السعودية التي تعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة وإقتصادها واحد من أقوى الإقتصادات عالمياً.

1. إن شراكة الرئيس الصيني في ثلاثة قمم ، صينية سعودية و صينية خليجية و صينية عربية، جاءت لتؤكد بأن ثقة حلفاء امريكا بجو بايدن قد تزعزعت بسبب سياسته المنافية للقيم الانسانية مع عدم تصديه لتهديدات ايران لدول المنطقة ولمصالح امريكا بالذات. أما الإجراءات المعدودة التي إتخذها ضد ايران كانت نتيجة الضغوط الشديدة من قبل الكونجرس، لكي لا يستمر بسكوته الذي يعني رضاه عن سياسة ايران وممارساتها الهدامة لمعاني الانسانية في المنطقة ودعوتها الهوجاء لإزالة اسرائيل.

2. أن زيارة الرئيس الصيني للسعودية ستوسع مصالح الصين الاقتصادية في المنطقة العربية بسرعة غير متوقعة والتي تمثل فعلاً التحدي الذي يواجه جو بايدن ويزيد من قلقه لاسيما الشراكة التي أخذت تتضاعف وتتطور بقوة بين البلدين لتعزيز قدرات السعودية لاسيما العسكرية منها والدفاعية والأمنية.

3. إن التحولات التي حدثت في المنطقة العربية باتت تؤثر سلباً على مصالح امريكا الاقتصادية، ولكن في كل الأحوال لا يمكن لدولة عظمى مثل الصين ان تصبح بمقام امريكا في الشرق الاوسط عموماً، ولا بالنسبة للسعودية ودول الخليج التي لا ترغب الإقتراب من سياسة جو بايدن الضارة حقاً في الوقت الذي لا تريد استبدال امريكا كحليف استراتيجي دائم لاسيما بكل ما يتعلق بالامور الإستراتيجية الأمنية منها والعسكرية والإقتصادية والنفط والتكنلوجيا والاستثمارات السيادية كما يسعى الأمير بن سلمان أن تبقى

علاقات دول الخليج العربية مع امريكا عامرة ومتجددة باستمرار مع العلم بأن الولايات المتحدة لن تترك “فراغًا” في المنطقة لكي تملأه الصين وروسيا وإيران. وفي الوقت ذاته لا يتعارض ذلك مع شراكة السعودية أو اي دولة عربية خليجية مع اي دولة عالمية عظمى مثل الصين.

الحزمة الوطنية العراقية

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