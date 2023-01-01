طكطوكيات المركبة على طراكيات وزفير حار يسمط وصنيفرة دكتور عوازة صار ودرفلة آتية لا مناص !!

د.جعفر القزويني

ابو بريص اول مايحس بالخطر أول ما يضحي يضحي بذيلة والعاقل يفهم وصلت الفكرة

جدار لعزل بيوت العشوائيات حول ملعب الميناء بطول ١٥كم وكلفة الجدار ٤٥ مليار…. لو باني بيهن مجمع بسيط مو احسن.. والناس

تتر حملك.

وكالة الاستخبارات الروسية” الـ TPy تسرب معلومات عن وجود عمليات حفر وتنقيب للمناجم واستخراج المعادن الثمينة في جبال حمرين التي تمتد من محافظة ديالى الواقعة 60 كم شرقي بغداد إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط وهذه المناجم تسيطر عليها شركة التنقيب العملاقة” سينترا جولد الأمريكية وحيث تقدر قيمة الواردات من انتاج المعادن المستخرجة حوالي 15 مليار دولار شهريا

واحد يسولف يگول اني واگف بطريق العماره بمفرگ شیخ سعد واجت سياره من العمارة انگلبت يم المفرگ یگول احنه الواگفين اخذتنه الغيرة وركضنه نريد نطلع العبرية خاف حالتهم خطره لو موته يگول وصلنه للسيارة باوعنه لگينه العبريه ما بيهم شي كلهم واعين بس مضمدين الشاد ایده والشاد رجله والشاد راسه یگول صلینه علی محمد وأل وصحنه سبحانك ربي يمكن الملائكة مضمدتهم طفر علينه شايب من العبرية كال عمي يا ملائكه هذا سايقنه الگواد من العماره ليجاي ثالث مره يگلبنه محمد

سالفتنة / شعبنا شبع كلبات هم يرجع ويصعد بنفس السيارة واليجي من ايدة الله يزيده

دقة “قنبر”.. أخطر رجال شبكة سرقة القرن مازال طليقاً تقرير خطير لـ هذا جزء من نتائج تدقيق استمر أكثر من شهرين حاولت bbc ان تصل فيه إلى المخطط الرئيس والممهد لهذه السرقة، وقد قاطعت المعلومات مع قائمة من رجال المؤسسات المهنيين وتحققت من أن مستوى المعلومات ارتقى إلى السماح بتشرها، أوضح التقرير، ليس فقط فيما يتصل بسرقة القرن هذه، بل بجميع “سرقات القرن” التي امتلكت معلومات عنها حصلت bbc على صور حصرية لنقل أموال سرقة القرن، وراجعث تقريباً كل أوامر التعيين وسحب اليد منذ مطلع العام 2021 خلال شهرين من البحث والتتبع والتحقيق، كلما رفعت ورقة أو قرأت سطراً من المعلومات الخاصة المعلومات كانت تشير الى “قنبر”. “مصرف الناسك الإسلامي” عدداً من الذين ارتبطت أسماؤهم بـ”سرقة القرن” علي علاوي رئيس مجلس إدارة الناسك، عبد الحسن جمال مساهم في الناسك. وحسين قنبر آغا، مدير في الناسك. “قنبر” والتصفية الجماعية لمسؤولي الرافدين تظهر الصور الحصرية المرفقة أدناه، مدنيين ينقلون جزءاً من الأموال بسيارات مدنية من خزنة مصرف الرافدين إلى جهة مجهولة. تعود الصور إلى 20 نيسان 2022، وهو تاريخ التنفيذ الفعلي

نقل أموال سرقة القرن بسيارات مدنية

الكريسماس بين الوهم والحقيقة

الوهم

الكريسماس : احتفال وفرح وبهجة وسرور وأشجار مزينة وعادات وتقاليد

لكن الحقيقة غير ذلك!!

الحقيقة

أنَّ الكريسماس عيد ميلاد عند النصارى … لكنه عيد ميلاد من؟!

يزعمون أنه

عيد ميلاد ابن الله تعالى الله عما يقولون تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخرُ الْجِبَالُ هَذا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (۹۱) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (۹۲)} (سورة مريم

الحقيقة

أنَّ الكريسماس شتم لله عز وجل يقولُ الله سبحانه في الحديث القدسي: (وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاي أن يقول: اتخذ الله ولدًا، وأنا الصِّمَدُ الذي لم الدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لي كُفُوًا أَحَدًا رَواه البخاري.

فيا مؤمن، يا عبد الله! هل تحتفل مع مَن يَسْتمُ الله عز وجل؟! وهل تُقر أحدًا على اعتقاد أن لله ابنا فتهنئه بيوم ميلاده؟!

إن مقتضى إيمانك بالله، وتوحيدك له، وحبك إيَّاه، وتعظيمك له كل ذلك يأبى أن تحتفل أو تحتفي بهذا اليوم

واعلم أن فقهاء الأمة من أصحاب المذاهب الأربعة: (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم قد اتفقوا على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار.

الدرر السنية

البعض يعتقد ان إيران هي أعظم عدو للعراق وهذه المعلومة ربما صحيحة ولكن ينقصها الدقة ، المعلومة الدقيقة هي ان أعظم عدو للعراق هم العراقيون الذي يعشقون إيران أكثر من

الإيرانيين أنفسهم .

رسالة من كَحبة الى الكاتب الساخر (احمد مكية)

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اليــــــوم .. وصلتني رسالـة غريبة شويــــــة راح أنشرها بعد إذن صاحبة الرسالة ..

نص الرسالة بعد البسملة والتحيات:

شلونك استـــاذ احمد، أعتذر لاني راسلتك بدون أذن، واكتبلك حتى أسجل عتبـي الشديد عليك لانك دائما تضرب مثل لَيْس في محله وتسيء لطبقة كادحة بالمجتمع، واسـاءتك هذه تؤذينا كثير وتزعجنا ..

استـــاذ ..

أنا إحدى الكحاب اللي حضرتــــك دائما توصف السياسيين بصلتهم بنا، وتقول ولد الكحبة أو خــــــــوات القحبة، وهــذا الشي ما مقبــول منك، لان الكحبة ما خانت بلدها ولا سرقته .

والكحبة ما ضحكت على زبون واستغلته او سرقت فلوســــــه، والكحبة ما دنست نفسها ومدت إيدهــــــــا على مال عام .

والكحبة ما اختلست ولا سرقت ولا نهبت ، والكحبة واضحة تقول انها كحبة باعلى صوتها لا مثلت ولا إدعت المثالية ولا نكرت تاريخهـــا ، الكحبة يا أستاذ ما قتلت ولا خطفت ولا هددت ولا ظلمـــــــــت ولا إعتقلت ولا هجــــرت ولا عطلت أحــــــد ..

وازيدك من الشعر بيت ..

زوجي أبو بيتي كواد ايضا لكن ما أذكر في يوم من الأيام قال أخذت رشوة ولا في يوم حلف كذب، أو وعد الناس بشي وأخلف وياهم وعده..

نحن الكحاب والكواويد يا أستاذ احمد نخلي رؤوسنا عالفــراش وضمائرنا مرتاحة لأن ماكو دم احد في رقبتنا، ولا واحد أكلنا حقـــــه وخليناه يدعي علينا.

نحن لم نبع وطننا للغريب، وقانعيــن بال٢٥ وال ٥٠ ألـــــف اللي ناخذها من ابن بلدنا ولا نمــــد ايادينا للاجنبـــــــي لو يعطونا فلوس الدنيا كلها..

واخيرا

أحلفك بالوطن اللي تربينا بيه واللي نحترم مكوناته، هل رأيت في يوم كحبة طائفية إذا نامت مع سبعة من هذا الطـرف لازم تنام مع سبعة من الطرف الثاني ( هنا المغزى و الزبدة ) .

هل في يوم سمعت كحبة ورد اسمها في صفقة طائرات مدنية مستعملة على انها جديدة ، شفت بيوم من الايام كحبة تعاملت مع داعش واشترت منه النفط ؟ شفت كحبة سوّت حاجز وفرضت اتاوات على الفقراء ؟، شفت كحبة صنعت حبوب مخدرة وباعته لشعبها ؟، شفت كحبة گاعدة في عمان لو دبي لو تركيا وتغسل اموال شعبها.؟ كلشي سويناه اشتغلنا بعرقنا.

وهل في يوم سمعت كحبة ورد اسمها في صفقة سرقة القرن ..!!

وهل رأيت في يوم كحبة مسكوا اخوهها بالجرم المشهود ياخذ رشوة.. زين هل رأيت كواد فخخ نفسه؟ أو كواد أطلق رصاصة بمسدس كاتم؟

هل شفت كواد يعمل لمصلحة دولة أجنبية أكثر من مصلحة بلده؟ هاااا.. جاوبني؟؟!!

استاذ احمد آني صحيح كحبة وزوجي كواد بس نحب بلدنا ونوفي وعودنا ونقلع عيوننا من اجل بلدنا، لكن السياسيين المناو…ي…!! يخلونا نستحي نباوع بوجوه الناس..

هذه وجهة نظر القحاب و رأيهم بالسياسيين .

كم انت شريفة وعفيفة قياساً بهؤلاء السياسيين يا كحبة..!!

الفقر في العراق منذ 2003 ازداد بسبب الفساد

يتحرك الريع النفطي السنوي للعراق حول نحو 70 مليار دولار سنوياً، لكن رغم هذا الريع العالي، نجد أن نسبة الفقر في البلاد قد ارتفعت منذ احتلال 2003. من الواضح، أن الذي أدى إلى هذا الانهيار في المجتمع العراقي هو الانتشار غير المسبوق لسرطان الفساد، والهدر المالي في القطاع العام؛ مما أدى بدوره إلى زيادة البطالة، بالذات في المحافظات الجنوبية، حيث تشير معلومات البنك الدولي إلى أن نحو 50 في المائة من نسبة الأطفال الفقراء تكمن في المحافظات الجنوبية، وهو أمر إن دل على شيء، فهو أنه من بين الأسباب الرئيسية للحراك الشعبي الواسع والمظاهرات في المحافظات الجنوبية، كما هو حاصل منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن في الجنوب العراقي.

تشير معلومات البنك الدولي إلى أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 مليون نسمة، وأن خط الفقر محدد بـ3.2 دولار في اليوم. وذكر وزير التخطيط الأسبق سلمان الجميلي في عام 2016 على حسابه في «فيسبوك»، أن الفقر في العراق ازداد بنسبة 30 في المائة، والبطالة 20 في المائة. من جانبها، تشير إحصاءات وزارة التخطيط، إلى أن نسب الفقر في المحافظات العراقية في عام 2018 سجلت 1.2 في المائة في السليمانية، و3.8 في المائة في أربيل، و5.8 في المائة في دهوك، و9.1 في المائة في كركوك، و34.5 في المائة في نينوى، و10.8 في المائة في النجف، و12 في المائة في بغداد، و14.8 في المائة في بابل، و14.8 في المائة في البصرة، و26.1 في المائة في واسط، و42.3 في المائة في ميسان، و44.1 في المائة في الديوانية، و52.5 في المائة في المثنى، و40.8 في المائة في ذي قار.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة محمد الهنداوي، فإن إحصاءات العمل تشير إلى المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 – 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً، وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المنكوبة بالإرهاب، حيث سجلت 21 في المائة مقارنة بباقي المحافظات البالغة 11 في المائة. وتتوجب الإشارة هنا إلى أن الفقر والبطالة ازدادا في المحافظات الجنوبية كذلك بسبب السرقات المليارية وليس الإرهاب الذي لم يمتد إلى الجنوب. وتدل الأرقام بوضوح على تدهور الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية، رغم تزعم أحزابها بالبرلمان والوزارات منذ 2003.

وبحسب الهنداوي، فإن دراسة مسح للفقر في العراق لعام 2018 تشير إلى أن نسبة إنفاق الأسرة قد تغيرت ما بين الأعوام 2014 و2018 لتصبح نسبة الإنفاق على المجموعة الغذائية بالمرتبة الأولى (32 في المائة)، تليها مجموعة الوقود والإضاءة (24 في المائة)، ثم النقل بالمرتبة الثالثة (12.1 في المائة)، والملابس والأحذية بالمرتبة الرابعة (6.4 في المائة)، ثم الأثاث والتجهيزات المنزلية بالمرتبة الخامسة (5.2 في المائة).

وتبين كذلك من متوسط إنفاق الأسرة في 2018، أن 31 في المائة من الأسر تنفق أقل من مليون دينار (نحو 838 دولاراً) شهرياً، و48.2 في المائة من الأسر تنفق ما بين مليون ومليوني دينار شهرياً، و14.6 في المائة من الأسر تنفق ما بين مليوني وثلاثة ملايين دينار شهرياً. و5.7 في المائة من الأسر تنفق ثلاثة ملايين دينار فأكثر شهرياً.

وتشير الإحصاءات، إلى أن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 41.2 في المائة في المناطق المحررة (من إرهابي «داعش» و«القاعدة»)، و30 في المائة في المناطق الجنوبية، و23 في المائة في الوسط، و12.50 في المائة في إقليم كردستان. كما أوضحت الإحصائيات، أن 48 في المائة من سكان العراق أعمارهم أقل من 18 عاماً، منهم 23 في المائة من فئة الفقراء، وتشير معلومات الإحصائية إلى أن «5 في المائة نسبة الأطفال الفقراء في كردستان و50 في المائة نسبة الأطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية».

هذا، ويبلغ أعداد الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين أكثر من 5 ملايين شخص تخصص لهم رواتب نصف ميزانية العراق سنوياً؛ مما يعني عدم توفر الأموال اللازمة للاستثمار والتنمية الشاملة. ومما يعني أيضاً ازدياد الدين العام الذي ارتفع من 73.1 مليار دولار في عام 2013 إلى 132.6 مليار دولار في عام 2018، هذا في حين أن الاحتياطي النقدي قد أخذ في الانخفاض من 77.8 مليار دولار عام 2013، بحيث وصل 40.8 مليار دولار في عام 2018.

* مظاهر أزمة الفقر في العراق

تعود نسب الفقر العالية في العراق إلى الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية والحصار الأممي خلال عقد التسعينات. لكن المشهد الرئيسي لهذا الفقر هو الفوضى والهدر في إدارة الدولة والفساد غير المسبوق خلال العقدين الماضيين، رغم الأسعار القياسية لأسعار النفط خلال هذه الفترة التي فاقت 100 دولار للبرميل والصادرات النفطية الأعلى التي تم تسجيلها والتي فاقت 3 ملايين برميل يومياً.

ازداد مرض سرطان الأطفال في العراق خلال العقدين الماضيين نتيجة التلوث الحربي والإشعاعي منذ عام 1991، حيث ذكر موقع «كاونتر بانغ» الأميركي، أن تزايد التلوث الحربي والإشعاعي قد أدى إلى تراوح الإصابات بالمرض سنوياً إلى نحو 3500 – 4000 إصابة إثر قصف العراق بأكثر من 970 قنبلة وصاروخ أميركي مشع باليورانيوم المنضب؛ ما رفع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 600 في المائة.

مع تواصل العمليات الحربية وقلة العناية اللازمة، انتشر فتك السرطان بالأطفال العراقيين. ولم تتوفر العناية الصحية اللازمة رغم ارتفاع الموازنة العراقية لأرقام قياسية؛ إذ ادعى المسؤولون الرسميون أن البلاد في حاجة إلى إنفاق الأموال لدحر «داعش»، في حين في الحقيقة وكما أخذ يتبين لاحقاً، أن كبرى عمليات الفساد كانت تجري في وزارة الصحة نفسها، إما بتضخيم أسعار الأدوية المستوردة أو إجراء ما يسمى بالعراق الآن «المستشفيات الفضائية»، أي الادعاء والتسجيل في الموازنة السنوية أنه قد تم تشييد مستشفى حكومي، وأن مجمل نفقات إدارته السنوية هي الآلاف، بل الملايين من الدنانير، بينما بالفعل لم تشيد هذه المستشفيات… وطبعاً لم تكن هناك هكذا مستشفى، وطبعاً لا توجد هكذا نفقات للأطباء والأدوية والآلات الطبية. هذا ما فضحه علناً وزير الصحة السابق الدكتور عبد الصاحب علوان قبل تقديم استقالته وعودته لعمله في منظمة الصحة العالمية في جنيف ازدراء لتفشي الفساد.

واجهت العائلات العراقية مصاعب جسيمة في علاج أطفالهم في مستشفى سرطان الأطفال أو مستشفى علاج الاورام السرطانية، حيث كان يقال لهم بعد فترة وجيزة من العلاج إنه يجب عليهم تدبير أمرهم على نفقتهم الخاصة. وبغياب المستشفيات الحكومية المتخصصة الكافية في العراق، يجب على الأمهات نقل أطفالهم إلى المستشفيات خارج العراق.

وتشير تقارير سرّبها مصدر بصحة محافظة البصرة، إلى أن المحافظة التي عانت الكثير من ويلات الحروب الأخيرة تشهد ارتفاعاً غير عادي في إصابات سرطان الأطفال. وقد أجرت جامعة غلاسكو دراسة حول هذه الظاهرة.

وادعت واشنطن عند احتلالها العراق، أن السبب الرئيسي للحرب هو القضاء على أسلحة الدمار الشامل في البلاد. والآن وبعد عقدين من الاحتلال لم يتم العثور على هذا السلاح. وتتكلم الأحزاب والميليشيات الحاكمة ليلاً ونهاراً عن تحرير القدس، وكل الذي حصل هو احتلال حتى الجزء الشرقي من القدس مؤخراً. وتتكلم الأحزاب الحاكمة عن تقدم المجتمع العراقي. إلا أن نظام المحاصصة الذي احتضنته قد أفشل الحكومة الأخيرة، ويكاد يعرقل تشكيل الحكومة الحالية التي تحاول تخطي المحاصصة. وما ازدياد الفقر في ثاني أكبر دولة منتجة في منظمة «أوبك» إلا مثال فاضح لإخفاق نظام المحاصصة المقتبس من لبنان والآن في العراق. فقد أخفق هذا النظام في البلدين.

وكما تشير المعلومات عن الفقر في العراق. لقد آن الأوان للأحزاب الدينية لإعلان إفلاسها وانسحابها من الساحة السياسية العراقية، رغم السلاح الذي حازته بالاعتماد على دولة أجنبية لها مطامع علنية في الدول العربية المجاورة.

الرعب القادم من الغرب

*مهم جدااا اقرأه للاخر *

اعتلى الرئيس الأمريكي منصته الرسمية وأعلن للعالم أجمع بشرى إصدار تشريعات جديدة تحمي الحريات الشاذة في بلاده أمريكا .

لم يعد القماطين (اللوطيين) والسحاقيات جريمة بعد اليوم في أمريكا .

.. لكنه لم يكن كذلك منذ مدة فما الجديد ؟!!

الجديد أنه أصبح وفق التشريعات الجديدة حاجة بشرية ﻻ بد من احترامها وحمايتها وصار زواج الذكور من الذكور والنساء من النساء أمراً قانونياً ، يتم رسمياً في الكنيسة تحت أقدام مخلصهم اليسوع .. الذي كما يزعمون كفر عن خطاياهم جميعها يوم صَلْبِهِ .

فقط ﻻ بد من تحديد الأدوار جيداً من سيقوم بدور الذكر ومن سيكون الأنثى ..

وتذكرت حديث من ﻻ ينطق عن الهوى ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : (( ﻻ تقومُ الساعةُ حتى يكتفي الرجالُ بالرجال والنساءُ بالنساء

كم تمنيت أن أُبشِّركم بأن أمريكا دقت المسمار الأخير في نعشها الأنيق .

وأنَّ قومَ لوط حين شرعنوا للشذوذ وصار ثقافة ﻻ يستحى منها ، أهلكهم الله بكارثة مازالت تُحيّر علماءَ الجيولوجيا حتى اليوم .

تمنيتُ أن تشاهدوا معي الفيلم الوثائقي ( بومباي اليوم الأخير ) .

ليقص عليكم الراوي كيف تفجر بركان تلك المدينة ليشوي الأجساد ويختلط الرماد البركاني بسوائل الأجسام المتلوية من الألم فيحولها الى تماثيل من إسمنت .

ويدور بكم الفيلم في أروقة المدينة المحترقة لِيُظهرَ كم كانوا منعمين وكم كانوا فاسقين .

وكيف أنّهم شرعنوا رسمياً للشذوذ والزنا وأباحوا لأنفسهم منه ما ﻻ يُباح .

تمنيتُ أن أُبشِّركم أن أمريكا ﻻ ذِكر لها وﻻ إشاره في أحداث النهاية لأنّها ستزولُ عن الوجود بكارثة قريبة .

فها هو بركان محمية يولستون يتثائب ولن يلبثَ السوبر فولكينو أن يحدودب في مساحة من عشرات ومئات الأميال ليفتحَ فمه الكبير بعطسة حارة تحرق بحممها أمريكا .

لكن ﻻ بد أن نتحدثَ بالواقع ونتركَ الحلول الحاسمة فهي لم تعدْ تحدثُ منذ مدة .. ربما لأننا ﻻ نستحق .

الشر يتحد ويغرس جذوره في أعماق الأرض ماداً أذرعَهُ الطويلة إلى كل مكان ، والويل لِمَنْ خالفه .

نحن في عصرٍ صار فيه المؤمنُ أذلَّ من شاته ..

عصرٌ يُمِدُ الله للشر والفسق ليستطيرَ في الأرض ..

غداً ستخضعُ الحكوماتُ للضغوط بإزالة المواد التي تُجَرِّمُ الزنا والشذوذَ من قوانينها .

وستخرجُ مظاهراتُ للشواذ يطالبون بحرياتهم .. وسينزوي الخيرون الضعفاء أذلةً .

وإن ارتفعت أصوات العلماء والدعاة .. فستكون شاحبةً باهتةً .. وستكون الدعوةُ الأخيرة .

الزموا أمر خاصتكم .. فلم يعد بالإمكان تغيير المجتمعات الآن .

وسيصدقُ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مرةً بعد مرةٍ :

(( ما من عام إﻻ والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم )) .

فانتبهوا اليوم لأبنائكم ..

تحدثوا معهم عن الفتن والشرور التي تخبؤها الأيام القادمة .

استثمروا في عقول أبنائكم لنجاتهم ونجاتكم .

ﻻ تهربوا من المتدينين .

ﻻ تسيئوا للملتزمين وتُكَبِّروا عيوبَهم وتُعَظِّموا هفواتِهم .

ﻻ تُحَقِّروا العلماءَ والدعاةَ لأغراض سياسية فهم أعمدةُ الأمة وأوتادُها .

ﻻ تُشوِّهوا صورَهم في أذهان أبنائكم فسيكبرون وهم يكرهون الصالحين ويكرهون معهم الصلاحَ وأهلَه .

أبناؤكم غداً إما جندُ الله .. أو جندُ الدجال .

وأنتم من تحددون ذلك منذ اللحظة.

الأولاد يكبرون جسماً ويصغرون ديناً..

يشبعون طعاما ، ويجوعون حباً وجلوساً ووئاماً!!

والزمان الآن لم يعد كسابقه…

في اليوم الذي تغفل فيه عن ولدك !!

يهجم على عقله ألف فكرة خاطئة، وعلى عينيه ألف ألف مقطع سيء،!!

وعلى وقته ألف ألف شاغل وشاغل بالشر عن الخير….

فكيف بمن يغيبون شهوراً ودهوراً؟!!*

أيها الآباء،

لا حاجة لأولادكم في الثوب الجديد،

أو المصروف الكبير،

أو الميراث الوفير،،

إذا لم تؤسسه بحضورك على :

حب الله ومراقبته،

وتكتشف مواطن الخير فيه فتتعهدها وتنميها،

وتعرف مكامن الشر في نفسه فتنتزعها وتنقيها..

أيها الآباء..لا تعتذروا بضيق أوقاتكم فتكونوا كمن يضحك على نفسه!!*

ولا تعتذروا فللرجال بصمات ، وللنساء لمسات…

ولا غنى للولد عن كليهما.

ولا تعتذروا بالسعي على أرزاقهم..

فبئس الرزق ذلك الذي يقدم للأمة أجساما معلوفة!!

وأخلاقا مهلهلة ضعيفة!!

الزمان الآن صعب …

وأولادنا والله مساكين…

يحتاجون أضعاف أضعاف ما كنا نأخذ في مثل أعمارهم ،،

مع فرق الفتن والمغريات التي بين جيلنا وجيلهم!!

عودوا إلى بيوتكم،

واشبعوا حباً من أولادكم…

العبوا معهم، وقصوا عليهم،

واستمعوا كثيراً إليهم..

وتفرغوا من أجل هؤلاء الأبرياء عن بعض مشاغلكم…

أوقفوا الدنيا كلها من أجل فلذات أكبادكم…

فدعاء أحد الصالحين أو الصالحات منهم لك بعد موتك من قلبه قائلا:

“رب اغفر لي ولوالدي” ….

خير لك من كل التفاهات التي شغلتك عنهم.هذا والله أعلم.

صلوا على نبينا وقائدنا وشفيعنا المصطفى المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلموا تسليماً كثيراً

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