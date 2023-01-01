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محافظة عراقية تنهي 2022 بأكثر من 35 ألف ولادة وتفتتح 2023 بتوأم ثلاثي


2023-01-01

اعلنت دائرة صحة ميسان جنوبي العراق، اليوم الاحد، عن احصائية باعداد الولادات خلال العام الماضي، فيما أكدت أنها افتتحت العام الحالي بولادة ثلاثية.

وذكر مسؤول اعلام الدائرة محمد الكناني ان ” محافظة ميسان سجلت العام الماضي (2022) بشكل رسمي 35 ألف و810 حالة ولادة في عموم مشافي المحافظة”.

وبين، أن “العام الجديد تم افتتاحه بولادة توأم ثلاثي لامرأة في العشرين من عمرها بمستشفى الولادة والطفل في المحافظة”، لافتا إلى أن “الأطفال ووالدتهم يتمتعون بصحة جيدة”.

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