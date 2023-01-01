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مطالبات بتعقيم الرجال بمصر بعد انجاب طفلين لمواجهة الانفجار السكانى

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية مجلس النواب المصرى ووزارة الصحة بتعقيم الرجال بمصر بعد انجاب طفلين وذلك لمواجهة الزيادة السكانية والانفجار السكانى خلال السنوات القادمة واشارت ان عمليات تعقيم الرجال تتم بمختلف دول العالم ولا تؤثر على صحة الانسان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان التعقيم الاجبارى للرجال بمصر بعد انجاب طفلين الحل الجذرى لمواجهة الانفجار السكانى والقضاء تماما على الزيادة السكانية بشكل نهائى

وكانت المنظمة قد اقترحت منذ سنوات اصدار رخصة لانجاب الاطفال بمصر تحت اشراف وزارة الصحة لتحديد انجاب طفلين فقط للاسرة المصرية وواجه المقترح الكثير من الانتقادات

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