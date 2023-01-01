مهداة للأمّ ألعراقية :

خصوصاً المَعنيّة بآلأساس :

عزيزتي الغالية : ما زلت أعيش صباحات الطفولة الندية التي مرّت كخيال و كأنها لم تكن واقعيّة رغم إنها تعيش بأرواحنا!

أجلس كل صباح وأنتظر يداك لأشرب الشاي من موقدنا المبارك على تلك الأرض الطيبة الطاهرة ..

يا أعز إنسانة في بدرة ظلمتها آلأقدار, لكنها ما زالت تبتسم رغم أجحاف آلجهلاء و كفر من حولك بما قدّمتيه من مفاخر ؛

في عيد آخر سيمرّ غداً نبدأ عامنا 2023م .. و لكن بأي حال سيمرّ ..

أهديك مع نسائمه تحياتي و أحترامي رغم كُثر المظالم و المعذبين في الأرض و هم يشكون أنواع البلاء من الطواغيب و المستكبرين الذين يسرقون الناس و يعتبرونه جهاداً لجهلهم و ضلالتهم, و في المقابل العصاميون الصامدين منهم ما زالوا يبتسمون و هم يدفعون ضريبة كبيرة بصمودهم و جوعهم و غربتهم ..

لقد ضاق آلقلب بعد ما تذكرت أصدقائي الشهداء الذين بغيابهم خُليت الأرض من الطيبيين و ساد الظلام في مدينتنا و في العراق و حتى الأرض التي يحكمها الظالمون المستكبرين, لذا أحسّ بغيابهم أنّي أختنق من كثر ما أفكر بآلمظلومين من بعدهم حتى كادت إبتسامتي تغيب لكني أقسمت أن أبقى مبتسماً معك يا عزيزتي الباسمة رغم الألم و المأساة فحزين الوجه في عقيدتنا له مشكلة واحدة بينما الفاقد لأعزائه يبتسم من كثر المصائب كي لا يشمت العدو ..

هي الأقدار يا أختاه .. تلعب بنا و تمرّ مسرعة و نحن كأسرى في هذه الحياة التي لم نعد نتذوق منها شيئاً سوى الألم بسبب هذا البشر الملعون الذي أبى إلّا أن يعيش كآلحيوان كآلبشر و لا يحاول الأنتقال حتى لمرحلة آلأنسانيّة ناهيك عن الآدمية .. و السبب لانه يعادي القراءة و الفكر و الفلسفة التي وحدها تنتج الحكمة .. و لم يعد العالم يُحبّ إلّا الأخبار الفاضحة : لذا أقدّم لك موال الملوك.. لملك الغناء الأيراني (هماى مستان), الذي بدأ من الشارع وحده يشق طريقه لتأمين لقمة خبز و أصله من شمال إيران .. و اليوم يحيط به فرقة فنية كبيرة معترف بها دولياً بشهادات أكاديمية موثقة و له مكانة خاصة في قلوب الفلاسفة و العلماء و المثقفين .. و أرجو أن لا يسمعه من لا يتقن فلسفة العرفان و معنى (الخمر) و أسرار الفارسية المعجونة بآلمحبة و العشق لأن الذي لا يتقنها سيكفر و يكفرّني معه.

ألعارف الحكيم عزيز حميد.



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