هل العراق حقا ديمقراطي فيدرالي تعددي برلماني ام اصبح مليشياوي ولائي ايراني برعاية امريكيةانكليزية

د. سمير ناجي الجنابي

هل العراق حقا ديمقراطي فيدرالي تعددي برلماني ام اصبح مليشياوي ولائي ايراني برعاية امريكية انكليزية … واللي ايخالف كش مات , سلطة وقوة وملثمين وكاتيوشا وفرارات وشعر بنات سياسي وسجون مدينة الالعاب وسفينة نوح والمنخل وقطار الظلام والوطواط واسنشاريوا الدوشيش وبلاك جاك والجنجللي بجنجللي وبدون جبلي لان متنازع عليها والله المعين بلد بالكامل يعيش بالقدرة والاهم والمهم وبالصدارة مونديال قطر 2022 …وشنو منو عليمن العراق جزء من ايران !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سياسة العراق تجري في إطار جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية ممثل. وهو نظام التعددية الحزبية حيث تمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء لمجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة، فضلا عن رئيس العراق، وتناط السلطة التشريعية في مجلس النواب العراقي ومجلس الاتحاد العراقي.

ا\\\\\ الدولة العميقة: يشير هذا المصطلح الى وجود اجهزة حكم غير منتخبة او منتخبة هي التي تتحكم بمصير الدولة:(قوة عسكرية،مخابرات أمنية،مؤسسات بيرورقراطية،مافيات،احزاب حاكمة..)تهدف الى الحفاظ على مصالحها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بضمنها خلق الأزمات والتسقيط السياسي والاخلاقي والقتل او التهديد بالتصفية.ويرى كثيرون ان العراق تحكمه في الظل (الدولة العميقة)، مبررين ذلك بان العملية السياسية بعد 2003 اثبتت غياب رؤية واضحة لمفهوم الدولة،وتكريس مفهوم المحاصصة الطائفية والقومية بتأسيس مجلس الحكم،وانفراد احزاب الأسلام السياسي بالسلطة والثروة.ومع ان الدولة العميقة في العراق ليست بقوة التنظيم والفعل مقارنة بدول اخرى،وان الأرادات الأجنبية اقوى تاثيرا وتوظيفا لقوى الدولة العميقة، فان مجريات الاحداث تشير الى ان (حزب الدعوة) هو احد اهم اركان الدولة العميقة..ما يعني ان السيد نوري المالكي هو (الحاكم) الظل في العراق. لأن نظام الحكم السياسي لا يحتمل ان يكون له حاكمان،فان الأشهر القادمة ستقرر من هو الذي يحكم العراق..الكاظمي ام المالكي..ما لم تكن هناك صفقة تسوية و(وثيقة شرف!) قد ابرمت بين (الحاكمين \\\\\)!

المالكي قائد المقاومة والمليشيات وفرق الموت وولي الرمم ومختار العصر وستالين العراق وأبن ايران وأمريكا والمتشبه بالمغبور صدام ومفجر السفارات والطائفية البغيضة ومخترع الفقاعات والايام الدموية ومجاميع الاغتيالات والذي ارعب الامريكان بفلسفة شكرهم والثناء عليهم وتقديم باقة الورد للجنود القتلى في العراق في امريكا والحث على اخراج الامريكان وبالقوة واعترافهم بان من مثله ايسويها,ولعنة الله على بوش الاب والابن وبريمر وزلماي وكولن باول وكونداليزا رايس ورامسفيلد ومن احتمى بحماهم وباع الوطن وخلع ماعليه ولبس العار والشنار وفرح بسرجه وحنديره وتوسط ان يرخوا له اللجام وعلى الدوام وهو القائد الهمام ومحاط بالازلام ونسى الحساب والكنس وأقل مافيها الاعدام, رغم أن رئيس الحكومة العراقية الأسبق ونائب الرئيس المخلوع نوري المالكي معروف للشعب العراقي بصفة الكاذب لكذبه البواح والصريح ولعدم إيفائه بوعوده وتعهداته، وهي الصفة التي أطلقتها جموع العراقيين عليه، ورغم كونه أمير أمراء الفساد والإفساد، والقائد المختار لتدمير الدولة العراقية الحديثة، والرمز الطائفي لقيادة حزب الدعوة العميل، وحيث كانت فترة حكمه المباشر من أكثر الفترات حلكة وسواداً في تاريخ العراق المعاصر، ففي عهده (الزاهر)!! انتفخت أوداج الطائفية العدوانية الرثة، وازدهرت الحروب الطائفية، وتصاعد تأثير قبائل اللصوص والفاسدين من الساسة، وتهشمت أسس وقواعد الضبط والربط في الدولة العراقية، وتشوه الجيش العراقي بعناصر دخيلة وجاهلة كانت سبباً في انكساره وتحطيم الروح المعنوية، باختصار لقد كان عهده عهد الانهيار الحقيقي للعراق والذي توج في نهايته بضياع سطوة الدولة أمام عصابات مسلحة، فنوري المالكي رمز رث لكل ما هو سيء في العراق، بل إن مصائبه قد تجاوزت الحدود العراقية ليكون عوناً للطاغية بشار أسد وهو يسحق الشعب السوري واضعاً إمكانات العراق اللوجستية في خدمة الطغاة وسامحا للعصابات الطائفية العراقية بمساندة نظام بشار المجرم بدفع من مرجعياتها الإيرانية!!

المهم أن فضائح نوري المالكي ومصائبه تنوء بحملها (البعران)!. ومع ذلك فهو صادق في شيء واحد فقط لا غير!، إنه صادق بتهديداته لحلفائه السابقين ولمختلف المشاركين بالعملية السياسية العراقية الكسيحة بنشر ملفات الفساد والإفساد التي ظل يجمعها ويحتفظ بها طيلة سنوات حكمه الطويلة العجاف!

كثيرا ما ينكر المسؤولون في العراق تدخل المليشيات الطائفية المسلحة الموالية لإيران في اتخاذ القرار السياسي (الرسمي) العراقي.. لكن الشواهد كلها تؤكد عكس ذلك.. فالعراق الذي لديه جيش رسمي يخوض حربا في الموصل لدحر داعش لا يستطيع أن يوقف (النفوذ الإيراني) عبر مليشيات (الحشد الشعبي) في إقصاء المكون السني، بل وتهجيرهم من مناطقهم السكنية لتغيير التركيبة السكانية لصالح المخططات الإيرانية التوسعية على أسس طائفية في العراق.

أرض العراق صارت ساحة فوضى تتحكم فيها المليشيات الموالية لإيران.. بل صار النظام العراقي يماثل تماما ما يحدث في النظام الإيراني.. فهناك وجه دبلوماسي وحكومة رسمية للتعامل مع الشؤون الخارجية الدولية.. لكن في الجوهر، المليشيات المسلحة هي التي تحكم العراق.. تماما مثلما (الحرس الثوري الإيراني) هو الذي يحكم إيران!

أكو رئيس وزراء جوازه بريطاني مسوي حملة لنقل جميع السياسيين الذين يملكون جوازات بريطانية لزيارة لندن وحضور مراسيم دفن الملكة ، منهم ٣ رؤوساء حكومة ، ٢ رؤوساء جمهورية ، ١٧ وزير سابق وحالي ، ٣٢ سفير ، ١٣٢ مدير عام ..

ويجيك واحد ويگلك إيران تحكم العراق ، مع العلم أنا ما سامع أبدا رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير أو سفير يحمل الجنسية الإيرانية ، فقط إلي سامعه أنه مقتدى الصدر كان قد قدم طلب قبل سنوات للحصول على الجنسية الإيرانية بسبب أصوله الإيرانية ولكن لم تتم الموافقة عليه .. هسه منو الي يحكم العراق إيران لو بريطانيا ؟؟؟

الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر نجحت في تدمير العراق بمساعدة عدة دول، وبتوافق مع الرؤية الإسرائيلية حول شكل الواقع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للمنطقة العربية مستقبلاً، حيث تخطط كل منهما لشرق أوسط جديد حسب مزاجهما ومصالحهما، تتم صياغته عبر تفكيك وتقسيم السابق وإعادة تركيبه إثنيّاً وسياسياً وجغرافياً واقتصادياً بحسب الخطة التي تخدمهم، والقاضية بتنصيب إسرائيل حاكماً للمنطقة، لذا كان لا بدّ من إحداث صدمة مدوية وعنيفة وشاملة في المنطقة عبر احتلال وتدمير إحدى بلدانها المحورية حتى يسهل بعد ذلك تدمير ما تبقى من المنطقة، حيث دشّن تدمير العراق كما يقال «حفل تدمير» شامل.

إن العبث بعد تدمير بلاد الرافدين حسب المنظور الأمريكي يعتقد أن بلدان المنطقة ستبدأ بعد ذلك بالتساقط والتناثر، حيث كانت الخطة الأمريكية ومن خلفها الإسرائيلية تقتضي البدء بالعراق لثقله العسكري والاستراتيجي والجغرافي، وكان ذلك بشكل عسكري ميداني مباشر ليتم بعدها قطف الثمار، باعتبار أنّ دول المنطقة ستبدأ بعدها بالدخول طواعية إلى المطبخ الأمريكي، وهكذا كان لا بد من ضرب المراكز حتى تتساقط بعدها الأطراف تباعاً، ليس بالشكل التقليدي وإنّما بصِيغ تراجعٍ وتسليم مختلفة.

جمود أم انكماش كلي؟.. العالم يدفع ثمن الركود القصير أثناء الجائحة

الولايات المتحدة امتلكت العراق بعد تدميره لدرجة أنّها كما قيل: «سجّلته باسمها»، خاصة أنّ خطة غزوه واحتلاله وتدميره كانت مدعومة بتصور أسطوري، ديني، مسيحي، وصهيوني عبر تحالف المحافظين الجدد مع الحركة الصهيونية.

إن الغريب والعجيب أنّ مسلسل التدمير الممنهج للمنطقة العربية، استمر بعد مأساة العراق بنفس النتائج لكن باختلاف الطرق والأساليب من الحروب والصراعات والاستهدافات مثل ما يعرف بـالحرب على الإرهاب، وحروب الوكالات، والحروب الإقليمية، والاستقطابات المختلفة، والاختراقات الإسرائيلية، والحروب الاقتصادية، ورهن المنطقة بالأكمل لرؤى وخطط أمريكية وغربية وإسرائيلية تجعل مستقبلها وبقاءها مجهولاً.. لا بل خطيراً

ليست مجرد أكاذيب ومغالطات إنها سياسة مُخطط لها، رسم تفاصيلها المُحتل، ونفذها الأذناب الذين جاء بهم، والذين إلتحقوا بركبهم، ونسج على منوالها المغفلون، القول بأن : الشيعة يحكمون العراق !

لم يسأل مرددوا هذه الفرية عن حقيقة من يحكم العراق، وهل يحكمه الشيعة فعلاً ؟

إلى من ينتمي رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير التربية، ووزير التخطيط، ووزير الدفاع، ووزير الثقافة، ووزير الكهرباء، وغيرهم من الوزراء، وكيف يتشكل البرلمان وأجهزة الأمن والشرطة، والتشكيلات غير المرتبطة بالسلطة التنفيذية قولاً، لا فعلاً ؟

ومن هم على رأس السلطة في المحافظات ذات الأغلبية السنية، ومم تتشكل حكومة كردستان، ومن يقود محافظاتها الثلاث، ومن على رأس بيشمركتها الكرد، والكرد فقط؟

سيقول قائل : كل هذه المناصب شكلية، المنصب الحقيقي الفعلي هو منصب رئيس الوزراء، الذي هو بنفس الوقت القائد العام للقوات المسلحة ؟

هذا كلام صحيح، إلى حد ما، ولكن طالما ظل البعض ينظر للأمور بمنظار طائفي أو عنصري، وطالما إعتمدتم صناديق الإنتخاب، فأن هذا المنصب سيظل من حصة العنصر والطائفة الأكثر عدداً، إلا إذا إرتأيتم طريقاً آخر، ألا وهو الإنقلاب، الذي أصبح متعذراً في الوقت الحالي، أو الإنفصال، الذي سيتبعه إنفصالات بلا حصر ولا عد .

وزعموا أن حكم الشيعة حكم فساد وإفساد، والحال أن الحكم الذي جاء به المحتل، كان ومازال وسيبقى حكم فساد وإفساد، ويتساوى في الفساد والإفساد الشيعة والسنة والكرد، وبقية الأقليات المشتركة فيما يسمى بالعملية السياسية، وهي عملية نهب بلا حدود، رسمت بذكاء سيجعلنا نلف وندور كثور الناعور .

الطائفيون المكشوفون، والمستترون تحت غطاء اليسارية أو القومية أو الوطنية، يزعمون أن الشيعة غير مؤهلين للحكم، وأن تجربة السنوات ما بعد الاحتلال تؤكد هذا !

ترى ماذ عن فساد الساسة السنة، الذين يبيعون ويشترون علناً المناصب الوزارية، وحتى عضوية البرلمان، وماذا عن فساد وزراء التربية، والكهرباء، وبقية الوزارات، وهو فساد لا يقل عن فساد بقية الوزارات التي يحتلها الشيعة إن لم يزيد ؟ وماذا عن فساد حكومة إقليم كردستان، وإحتكار الهيمنة والنهب من قبل الحزبيين الكرديين؟

ثم كيف يكون وطنياً أو قوميا، أو تقدميا، من يزعم أن أغلبية الشعب العراقي المتمثلين بالشيعة غير مؤهلين للحكم لأنهم جهلة وفاسدين، والحال أن “زبالة” الشيعة مثلما “زبالة” السنة والكرد هم من يحكمون، وليس ثمة من “زبالة” أوسخ من “زبالة” من يتعاون مع المحتل على إحتلال بلاده، ويساهم في هذا الإحتلال .

ويقولون لك لا نأمنن على الديمقراطية في ظل المليشيات الشيعية، وهذا كلام حق يراد به باطل، فمن جهة لا ديمقراطية في ظل السلاح المنفلت والعصابات المنظمة، ليس هذا فقط، بل لا ديمقراطية في ظل عدم المساواة بين إبن الفلاح وإبن المرجعية، بين إبن العامل وإبن السيد، أو الشيخ، أو الملّه، ليس المساواة على الورق، بل المساواة الفعلية، فليس من المعقول أنك تُقبّل يد صبي، ثم لا تنتخبه أو تنتخب من يمثله عندما تتوجه لصندوق الإقتراع، وتقبل عجلات سيارة السيد، ولا تنتخب من يطالبك بإنتخابه. المساواة تستلزم إبطال سطوة المال السياسي، ونفوذ العوائل، والعشائر، والقوى المتغولة، والعمل على جعل المواطن حراً عندما يدلو بصوته .

الغريب أن هؤلاء الذين يسمون الحشد الذي هزم أكثر التنظيمات إرهاباً بالمليشيات، سموا الزرقاوي والقاعدة وداعش ثواراً، ينتصرون لمظلومية الطائفة المهمشة، وطالما أنت غير منصف أخي السني فإن أخوك الشيعي سيظل يتحذر منك، وسيدافع عن ميليشياته التي تحمية، وقد حمته فعلاً، وطالما أنت أخي الشيعي غير منصف، وغير عادل، ومحتكر لقرار البلد الذي يشاركك فيه الآخر من أبناء الوطن، فأن أخوك السني سيلوذ ويحتمي بأي مصيبة يضعوها أمامه حتى لو أدت هذه المصيبة إلى إحراق بيته بمن فيه .

لقد وضعوا قطارنا على السكة الخطأ، ولا خيار لنا إلا بتغيير هذه السكة وإتجاهها، وليس بتغيير القطار، فالقار قطارنا، وهو الذي يظلنا جميعاً ويأخذنا إلى ضفاف المستقبل الذي نريده سعيداً ومشرقاً لنا جميعاً كعراقيين، عراقيين لا سنة ولا وشيعة ولا كرد ولا مسيحين، عراقيين وعراقيين وحسب .

إذا لم نحدد بشكل واضح، وصارم، من يحكم العراق الآن فعلاً، فإننا نكون كمن يسير على عماه، بلا هداية، ولا دراية، تماماً مثل ذاك الذي يحارب طواحين الهواء، أو ذاك الذي يحسب السراب ماءا وسط ظمأ الصحراء

الاصل ان يقود الدستور والقانون السياسة ويرسم طريق الحلول المطلوبة لكل موضوع، ويلتزم السياسيون بالتطبيق الكامل لأحكامهما لانهم أساساً هم الذين وضعوا الدستور وشرعوا القوانين، لكن الامر في العراق يختلف حيث ان السياسة هي التي تقود الدستور وهي التي تطبق ما تراه من احكامه وبما يتوافق مع مصالحها.

لذلك فان تقديم رؤية قانونية للواقع والوضع الحالي في العراق لابد ان يتأثر بالواقع السياسي وبما تُبينه قوة هذا الطرف او ذاك وما يمتلكه من وسائل القوة والتأثير، بحيث ينسحب ويتراجع الدستور والقانون ويقف منتظراً اتفاق وتوافق الساسة قبل انفاذ المواد والاحكام.

عليه فان التوصيف الصحيح للوضع الموجود في العراق هو جمود سياسي وعجز الطبقة السياسية عن ايجاد الحل وسلوك الطرق القانونية والدستورية للوصول اليه، لان العناد السياسي لبعض السياسيين او اغلبهم والسعي وراء المكاسب هو ما اوصل العراق الى ما هو عليه، فنحن لسنا في فراغ دستوري او قانوني لان التعريف او التوصيف القانوني لهذين المصطلحين يفترضان ان القانون والدستور غير موجود او عاجز في تقديم الحل لحالات قد ظهرت ولا يستطيع معالجتها.

ان القاضي سواء في القضاء( العادي او الدستوري او الاداري) عندما تُعرض عليه دعوى او واقعة يجب ان يطبق الدستور والقانون ولا يستطيع ان يمتنع عن اصدار الحكم بحجة انه لا يوجد نص قانوني لأنه يكون مقترفاً لجريمة عدم احقاق الحق، حسب أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969ألمعدل في المادة(29)(تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص) والمادة(30 )(لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اص دار الحكم امتناعا عن احقاق الحق).

عليه فالواقع الموجود هو جمود وعجز سياسي للطبقة السياسية منذ عام 2003 حتى يومنا هذا، والذي اوجد لدينا حكومة تصريف اعمال يومية بصلاحيات تنفيذية محدودة لكنها بالواقع حكومة كاملة!، ومجلس نواب بصلاحيات كاملة لكنها مُعطله!، ورئيس جمهورية منتهية ولايته لكنها مُمدة!.

ان الواقع في العراق لا ينطبق عليه أي دستور او قانون لأنه ببساطة (الدولة القانونية تتطلب ان يكون كل شئ يسير فيها حسب الدستور والقانون لكن الواقع في العراق يبين أنه أبعد ما يكون عن أي دستور وقانون).

نحن نعرف أن هناك حكومةعراقية ومجلس نواب ومؤسسات دولة.. لكننا نعرف ايضا أن هناك مليشيات مسلحة تتسيد الشارع مثلما نعرف ان هناك عصابات منظمة وزمرا ارهابية لا يدري احد طبيعة اجنداتها الا اذا كنا نعترف بان الفكر الاسود الذي يعشش في عقول قياداتها يمكن ان يكون اجندة لتدمير ما تبقى من بلاد الرافدين.

والواضح ان لمختلف هذه الجماعات المسلحة الدور الاكبر في الشارع العراقي، فهي التي تتحكم في حركة الناس وحريتهم وعملهم ونشاطهم وهي التي تقرر وتملي على السياسيين العراقيين خطابهم وبرامجهم وتوجهاتهم المعلنة والخفية.

هل يتم ذلك برضا الحكومة والاحزاب والسياسيين ام انه بات يتم رغما عنهم بعد ان تعاظمت فوة هذه الجماعات فتمردت على الذين اوجدوها ؟ سؤال يقودنا الى مجموعة من التساؤلات عن قدرة مؤسسات الحكومة العسكرية والأمنية على حماية المواطنين وردع المليشيات وتفكيكها وحلها نهائيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات على إنهيار دكتاتورية صدام وبعثه وطائفيته غير المعلنة.

وإذا كانت الحكومة العراقية المنتخبة بكل مؤسساتها، غير قادرة على حل هذه المليشيات فمن الذي يستطيع أن ينقذ العراق والعراقيين منها؟ خاصة وان معظمها يرتدي لبوسا طائفيا لم يكن معلنا في العراق بغض النظر ان كان ذلك ناجما عن طبيعة النظام الديكتاتوري السابق وقسوته وقمعه او عن قناعة بحتمية التعايش في عراق موحد او انتظارا لفرصة الانفصال الطائفي جغرافيا بين مكونات الدولة العراقية الحديثة.

لقد تصاعدت الطائفية في العراق مؤخرا إلى مستويات لم يسبق لها مثيل وهو تصاعد يرفضه العلمانيون المتطلعون لحياة جديدة ويرفضه رجال الدين علنا لكن كل منهم يلقي اللوم على الطائفة الأخرى ويرى نفسه بريئا مسكينا مسالما وضحية لطائفية الطرف الآخر بينما هو مقتنع تمام الاقتناع انها صحيحة و شرعية ومقدسة ويجب المحافظة عليها في حين ان السياسيين المتدينيين يعون أبعاد المشكلة الطائفية وبيدهم الكثير من مفاتيح حلها ولكنهم يبخلون بها أو لا يريدون حلها!

والمؤكد ان العلماني يجد مصلحته في وطن موحد ومجتمع متفتح منسجم ومتوافق في حين يجد رجل الدين السياسي مصلحته في مجتمع محتقن متوتر صغير وضيق ومغلق يقام على جزء مقتطع من الوطن واذا كان البعض يرى أن لا حل للطائفية إلا بتركها تسير نحو حتفها أي تركها تنحر نفسها بنفسها. فان آخرين يصرون على وحدة العراقيين والعراق بعناد لا يقل هوسا عن عناد المفرقين ويحرصون على بقاء البيت العراقي قائما متواصلا مع تاريخه وينابيعه الروحية الأصيلة وفي الاثناء يعود آخرون للحضن القبلي كحصن يقي من التمزق الطائفي.

ورغم الخشية المشروعة من توحد موقف القادة الطائفيين ضد العلمانيين فان المؤكد ومن الضروري أن يستمر العلمانيون في حث القادة ورجال الدين في الطائفتين على مزيد من الحوار الهادف لتمتين وشائج التفاهم والمحبة وتنشيط الحراك الفقهي أو الفكري والثقافي المأمول ان يكون مفرغة صواعق وساحة تنفيس عن المكبوت الطائفي بطريقة سلمية وودية تقطع الطريق على مشروع تفجير الفتنة الطائفية والذي يجري العمل عليه بقوة داخل وخارج العراق.

والحل الوحيد الممكن والمعقول هو التصدي الحازم لطائفية الطائفتين بالقوة وحل ميليشياتهما ومنظماتهما السرية ذلك إن خلع الأنياب الفولاذية للطائفية يظل ضرورة ملحة ليشمل سحق المنظمات الإرهابية التكفيرية في أوساط السنة وبتعاون وإسناد غالبية السنة المتضررة من ممارسات الإرهابيين وتصفية المليشيات الشيعية بقناعة معظم الشيعة وبقوة القانون ودمجها في مؤسسات الدولة بطريقة مناسبة وصحية، وتصفية المتمردة منها!

ان الحل الجذري بيد قادة بعض الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة، لأنها هي التي تدعم وتمول وتساند وتؤيد هذه المليشيات المسلحة والتي تنتمي لها وليس لغيرها.

ونعود الى سؤالنا الأول للساسة العراقيين هل تريدون أن تحكموا العراق من خلال مليشياتكم المسلحة التي كبرت حتى على مقاساتكم أم من خلال مؤسسات الدولة التي تقولون انكم قادتها؟

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