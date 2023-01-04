الداخلية توجه بالقبض على اي شخص لا يمتثل للقانون



وجهت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، بالقبض على اي شخص لا يمتثل للقانون خلال مروره عبر السيطرات.

وقالت الوزارة في يبان إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قيادة شرطة الرصافة، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها القيادة”، مشيرا إلى أنه “عقد اجتماعا بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وقائد شرطة الرصافة، ومديري الأقسام في القيادة”.

واضاف البيان، ان “الشمري اكد تضافر الجهود من أجل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء”، مشددا “على أن يكون الضابط قدوة لغيره، ويأخذ دوره الحقيقي في عمله الأمني والخدمي”.

ولفت إلى “ضرورة إلقاء القبض على أي شخص لا يمتثل للقانون خلال مروره عبر السيطرات”، مشددا على “ضرورة تطبيق النقاط الواردة في المنهاج الحكومي، وتسليم الملف الأمني في مراكز المدن لقوات وزارة الداخلية”.

ووجه البيان، بـ”تكثيف الجهود الاستخبارية لتعزيز الأمن والاستقرار”، مؤكدا انه “سيتابع العمل بشكل شخصي في مراكز الأقسام، وسيكون هناك تقييم لعمل الضباط والمنتسبين فيها، واختيار الضباط الكفوئين للعمل في مراكز الشرطة”.

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