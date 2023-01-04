العراق بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٢٣

استلام الجمهوريين للكونجرس هذا الاسبوع والتوجه بتحديد قوانيين حكومة بايدن الديمقراطية وتشريع قوانيين جديدة خارجية وداخلية ملزمة لحكومة بايدن واعادة النظر برفع الحصار على ايران الملالي والتشديد على هذا النظام الفاسد الداعم للارهاب الدولي ومنعه من انتاج القنبلة النووية، واصدار قانون دعم المقاومة الايرانية من اجل الاطاحة بالنظام الطائفي الملاوي. هذا سيدفع التحرك الجديد لبايدن بالاتفاق مع دول اوربا الرئيسية على تحجيم دول الملالي بالشرق الاوسط والعمل مع المقاومة الايرانية لانهاء نظامهم المتخلف. ادارة بايدن وبدعم من الكونجرس الجديد ستسير في خنق المؤسسات المالية العراقية بحيث يرجع عتاكة بغداد الى شغلتهم الرئيسية(قبل ٢٠٠٣) لانها اكثر مربحة من سرقة المال العام الذي سيسيطر الامريكان على كل دولار فيه. يبدو للعراقيين ان هذا حلم ولكنه حقيقة وهذه هي احدى طرق الحروب التي ستشنها امريكا في المستقبل ضد اعدائها بدل الحروب التقليدية، وحكومة بايدن عازمة على السيطرة على الدولار العراقي( وين يروح وعند اي كلب معمم او اصدقائه يوصل)، بالاضافة على عدم السماح للسوداني واطاره الذيل ان يغير القيادات في اجهزة مهمة كالمخابرات العراقية والفرقة الذهبية ( فرقة مكافحة جهاز الارهاب) وغيرهم بقيادة تابعة لملالي ايران. الادارة الامريكية عازمة على اعادة العراق لمحيطه الامريكي والكونجرس الجديد يدعم هذا التوجه بالكامل، وسيسمع السوداني منهم الكثير عند زيارته المرتقبة في هذا الشهر لواشنطن ( بالحقيقة معظم الكلام سيكون من جانب واحد وذلك لان الامريكان فهموا ان عتاكة بغداد لا يفهمون الاحترام الزايد بل يفهموا كثيراً اعطائهم الاوامر لينفذوا وسيفرحوا بذلك لان هذا معدنهم ….. رجال من الدرجة العاشرة).

الفرق بين ‏٢٠٠٣ و ٢٠٢٣ حسابياً في العراق هو عشرون عاماً، ولكن الفرق مابين قبل الغزو الامريكي الدولي للعراق في ٢٠٠٣ وبعد عشرين عاماً من الاحتلال الامريكي الايراني للعراق فهو شاسع جداً وهو باختصار؛ كان هناك دولة اسمها العراق موحدة باهلها وبحكومتها وباتجاهها، دولة لها سيادة وحدودها مصانة ومدنية السلوك، شعبها موحد على الوطنية العراقية ورجال الدين فيه يقومون بواجباتهم التربوية لا السياسية ودستور حروفه وسطوره مقدسة، دولة نفطها ومياهها وهوائها لها، دولة تهابها دول العالم رغم الحصار القاسي المفروض عليها، دولة استطاعة ان تفهم العالم انها اقوى من ان تهزم بحصار حتى ولو كان الاقسى بالتاريخ وان لا تهزم بالتهديدات الصادرة من كبار الدول، دولة وشعب وفي اضعف حالتهم قاتلوا ببسالة اقوى دول العالم واوقفوا زحفهم في الايام الاولى في البصرة الفيحاء لولا خيانة الجار القريب على القلب إيران وذيولها وجواسيسها داخل العراق، دولة قوية بتماسكها وحبها للارض والوطن رغم حاكمها الاوحد المتفرد بالحكم ولكنه كان عادل وقوي.

بعد الاحتلال ولحد ٢٠٢٣ فحكومتنا هي حكومة “فيطي” ولم تتغير مطلقاً الا الى اكثر فيطيتاً وهزالةً وضياع، دولة يتحكم بها رجال اللا دين واللا دنيا، عتاكة ومرضى نفسيين وذيول لايران الملالي وعبيد للخارج وكلاب مسعورة على شعبهم، حكومة بلا خدمات تذكر رغم انها لم تحاصر يوماً بل دعمت من كل دول العالم الغني رغم غنائها ولكنها فشلت في تنفيذ حتى خدمة واحدة لشعبها لانهم ولدوا اغبياء وولدوا ذيول ولن يتعلموا، والذي تنطبق عليهم ما قاله ابن خلدون الفيلسوف ومؤسس علم الاجتماع قبل ٦٠٠ عاما وعلى امثالهم”لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة ، لأنهم اذا اصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الابرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم، مما يؤدي في نهاية المطاف الى سقوط العروش ونهاية الدول”.

السوداني والصدريين وبدء التصفية الشاملة لمراكزهم في الدولة وحسب توصيات الفقيه الشيطان وقاتل شعبه في إيران خامنئي وذيوله اطار العار في بغداد، حتى انه بدء في الاجهزة الامنية والجيش وصولاً للبنك المركزي والمصارف الحكومية مروراً بمحافظي المحافظات نزولاً الى اصغر مسكين صوت للصدر واعطاه الفوز في الانتخابات الماضية. السوداني وبهدوء يصفي الكثير من اتباع الصدر المعتزل سياسياً بالقوة من قبل اسياده في طهران رغم ما يتمتع به من اجماع وطني كبير ومن كل مكونات الشعب العراقي وليس الصدريين فقط. اعتزاله السياسة في احرج لحظة يمر فيها العراق مع وجود الملاين من اتباعه ومؤيديه واصدقائه ومع فوزه وبشكل شرعي بالانتخابات الماضية اعتبر من قبل معظم السياسيين والمحللين بالعالم على انه نقص بالوعي السياسي عند الصدر واستخفاف باصوات اتباعه وثقة اصدقائه. فقد الصدر المئات من اتباعه النخب والقيادات وفقد ثقة الاخرين ولم يبقى له شيء الا اذا استيقظ من سباته واعلنها ثورة تطيح بكل حلفاء ايران وذيولها كما فعلها في ٢٠٠٣ ضد الامريكان واعلان حكومة الانقاذ الوطني التي يقودها الجيش ويديرها التكنوقراط او انه سيخسر كل ما بناه خلال فترة السوداني او حتى قبلها.

الحراك العراقي يهنئ شعب العراق بقدوم عاماً جديداً ويوعد الشعب انه سائر في طريقه لتحرير الارض والانسان من براثن الشيطان الاكبر خامنئي وذيوله في العراق، وسنعمل مع كل اخواننا في المقاومة/المعارضة العراقية على النجاح في هذا العام ان شاء الله وذلك بتوحيد قياداتنا وقواعدنا على حركة او جبهة واحدة وقيادة ورمز موحد. الحراكُ سيعمل جاهداً على اقناع العالم الغربي وبالاخص امريكا على الاستمرار في فرض الحصار الدولي الاقتصادي على كل الذيول من سنة وشيعة ومسيحيين وغيرهم ومنعهم من الحصول على اي دولار مسروق من شعب ودولة العراق. سنعمل مع السنتور لندزي كراهام عن قرب والذي زار العراق قبل ٣ أشهر وتعهد بحصار دولاري لمرتزقة ايران في العراق ونجح، والان سنستمر معه حتى يكون الخناق اشد قساوة مع افشال زيارة السوداني القريبة وذلك بكشف خلفياته وارتباطاته مع ايران الملالي والاحتفال الذي يقوم به هذه الايام بذكر حرق المقبورين سليماني والمهندس وان النصر من عند الله الذي هو معنا دائماً وعليه نتوكل.

د. أيهم السامرائي

الحراك العراقي

٥ / ١ / ٢٠٢٣

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