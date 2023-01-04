القاء القبض على والد الطفل واغلاق النادي الليلي الذي اثريت ضجة كبيرة بسببه في اربيل



04/01/2023

..

تمكنت الجهات المختصة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، من القبض على والد الطفل الذي أثيرت ضجة بسببه في مواقع التواصل الاجتماعي مع إغلاق النادي الليلي في أربيل.

وبحسب مصادر امنية، انه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من مستشار حقوق الإنسان وممثل إقليم كوردستان ديندار زيباري، أغلقت المديرية العامة لسياحة أربيل صالة (لو ميريديان) في فندق سيبان في محافظة أربيل بعد ظهور مقطع فيديوي فيه لطفل يقوم بنثر النقود، كما تم إلقاء القبض على والد الطفل بعد تحريك شكوى في محكمة تحقيق أربيل”.

وأضافت المصادر، أن “الحادثة المذكورة تعد من الأفعال المنافية للأعراف والآداب العامة للمجتمع ومخالفة للقوانين المعمولة في إقليم كوردستان، كما تعد انتهاكا لحقوق الأطفال”.

واوضحت، أن “هذه الحالة هي الأولى التي حصلت في أربيل، إذ لم يتم التبليغ عن أية حالة مماثلة في السابق”.

وفي وقت سابق من يوم امس، أعلن الادعاء العام في اقليم كوردستان، تحريك دعوى قضائية ضد صاحب ملهى ليلي ظهر فيه طفل دون السن القانونية.

وقال المكتب الاعلامي للادعاء العام في بيان إنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب الملهى الليلي الذي انتشر فيه مقطع مصور لطفل دون السن القانونية”.

واضاف البيان، انه “سيتم تحريك دعوى قضائية ضد اهل الطفل ايضا”، لافتا الى انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والوسائل الإعلامية التي نشرت صورة الطفل، وذلك وفق قانون حماية الأحداث رقم 76 لسنة 1983”.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا مقطع فيديو يظهر طفلا عراقيا يلقي بنقود على راقصة بإحدى الملاهي الليلية في أربيل، فيما أغلقت السلطات الملهى الليلي وتواصلت مع عائلة الطفل.

وقال قائمقام اربيل نبز عبدالحميد في مؤتمر صحفي، ان “القائمقامية أغلقت هذا المكان وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الملهى”.

واضاف عبدالحميد، ان “هذا الامر يعارض حقوق الطفل و يُعتبر استغلالا للأطفال”، مشيرا إلى ان “الجهات المعنية تبحث الان عن عائلة الطفل”.

NA

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط