رئيس الوزراء يعد بـ صيف مختلف في تجهيز الكهرباء

عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تقديم الخدمات من أولويات حكومته، لافتاً إلى وجود 10 تريليونات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لا تتلاءم مع توجهات الحكومة. وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن “تقديم الخدمات يعد من أولويات العمل الحكومي”.

وأضاف السوداني، أن “الجهد الخدمي والهندسي مستمر بتزايد في أكثر من منطقة، ويتواجد في 21 موقعاً منها 14 في بغداد و4 في محافظة الديوانية”.

وأشار، إلى أن “فريق الجهد الخدمي رفع شعار 2023 عاماً للخدمات”، مؤكداً ان “كلفة تأهيل مستشفى الكاظمية بأقل من 3 مليارات دينار وبإمكانيات عراقية”.

ولفت السوداني، إلى “تعميم تجربة مستشفى الكاظمية على 10 مستشفيات أخرى”، موضحاً أن “موازنة العام المقبل ستتضمن أموالاً لتوفير الادوية بنسبة 100% في المستشفيات”.

وأكد، “وجود لجان متخصصة في إدارة المستشفيات”، وتحدث عن “موازنة ستكون للمراكز التخصصية في المستشفيات”. ونوه السوداني، إلى “10 تريليونات دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لا تتلاءم مع توجهات الحكومة”، لافتاً إلى أن “وزير الكهرباء طلب مجموعة من الصلاحيات المالية والإدارية”.

ويواصل السوداني أن “الصيف المقبل سيكون مختلفاً بتجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين”، مشدداً على أن البطاقة التموينية سوف تشهد تحسناً خلال الشهر الحالي لفئة الحماية الاجتماعية”.

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