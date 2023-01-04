رقـم البيـان ـ ( 384 )

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التاريخ ـ 04 / كانون الثاني / 2023

إن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي بناها الجوهرة المشعة بأنوار الجنة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة ونبراسها الذي وضعها في قلب الساحة الدولية ورفع مكانتها السامية في عالم السياسة بقدراته الخلاقة بالتفاهم والتعايش مع دول العالم وشعوبها بايجابيات العولمة الحضارية والعلمية والإقتصادية والأمنية والإجتماعية على المستوى العربي والعالمي ودعمه في خلق أول رائد فضاء عربي من دولة الإمارات العربية المتحدة لينطلق الى الفضاء ورفع دولة الإمارات الى أعلى مراحل التقدم والعمران والتجديد وجعل حضارة الأمة العربية وانسانيتها ساطعة في عيون دول العالم وشعوبها، وسار على خطاه من بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد الذي قاد مسيرته بجدارة منشودة، واليوم يشهد العالم إنجازات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مالك المهابة والسيرة الزاخرة من العطاء بما له من حب كبير وولاء عظيم لدولة الإمارات وأبنائها وهو يبني مشاريع تطويرية حضارية تضع دولة الامارات الى مصاف الدول العظمى.

يا أبناء شعبنا الثائر ضد جرائم فساد الاحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

1. لقد لعبت دولة الإمارات دوراً رائداً في إنجاز حضاري تاريخي عززت الروابط الإنسانية والحياة الكريمة والسلام بين شعوب شرق العالم وغربه بالحوار والتعددية ومحاربة الإرهاب وأسباب وجوده في العالم، وقامت بحماية حقوق المرأة وتحرير امكانيتها وتعزيز وجودها في البرلمان وإشراكها في العملية السياسية كما تستحق، وضمنت كامل حقوق الطفل الأساسية. كما قدمت أكثر من مليار دولار لرعاية الضعفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وجسدت طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإنطلاق أول رائد فضاء إماراتي للفضاء بجهود علماء دولة الإمارات العربية المتحدة 100%.

2. إن الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات منصبة على تحقيق التحالف بدلاً من التعاون بالنسبة لدول الخليج العربية ليتبنى التحالف القضايا التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويتصدي لتدخلات ايران الهدامة في شؤون دول المنطقة، وإيجاد الحلول الدائمة لمشاكل دول المنطقة المختلفة.

3. مع تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة بدأ بإنطلاقة تاريخية جديدة بإقامة ركائز وقواعد وسياسات عامرة بناءاً على رؤيته الاستراتيجية الواضحة في تحقيق مكاسب نوعية شاملة لتعزيز إزدهار دولة الإمارات لتكون قريباً جداً ضمن أفضل دول العالم تقدماً على مختلف الأصعدة بشكل مستدام، وبناء مستقبل راسخ لأجيالها معتمداً على التخطيط الاستراتيجي للسنوات والعقود المقبلة.

4. إن من دواعي سرور الحزمة الوطنية العراقية أن تشيد بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وعطائها الواسع جداً للمستضعفين في العالم مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. حفظ الله الإمارات الشقيقة دولةً وشعباً وحكاماً.

الحزمة الوطنية العراقية

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