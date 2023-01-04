طفل الملهى يعري نفاق المجتمع العراقي ويهز خلاقياته الازدواجية

بقلم مهدي قاسم

قلما تجد مجتمعا منافقا و ورعا زائفا و أخلاقيا مهزوزا كالمجتمع العراقي ــ طبعا مع الاحترام للحالات لاستثناءات أن وُجدت ــ هذا المجتمع الذي يتظاهر بأخلاقيات صارمة إزاء أمور قد لا تكون بمستوى الفداحة و الفظاعة بالمقارنة مع أمور أخرى أكثر مأساوية و كارثية تمس براءة الطفولة مسا جارحا و صداما مباشرا و بالصميم أيضا ..

فمنذ أيام لا زالت المواقع والمنابر وصفحات التواصل الاجتماعي بكل أنواعها و أصنافها مشتعلة بقضية سميت ب” طفل الملهى ” عرضت ولا زالت تعرض مشهد طفل يرقص في ملهى ليلي وفي أثناء ذلك ينثر نقودا برزم كبيرة على راقصة بقرب منه ..

وإذا كان وجود طفل بالأحرى وجود صبي في ملهى ليلي قد يبدو أمرا شاذا و غير مألوف ، لا في العالم الغربي ولافي الشرقي ، وبالتالي فإنه يستدعي الاستغراب بالفعل و أن مسألة استنكاره والتنديد به أمر محمود وحسن و كذلك المطالبة بمعالجته بتشريع قوانين عقابية مشددة مسألة جيدة..

ولكن لماذا وجود طفل لا يتجاوز عمره ست أو سبع سنوات يعمل” فيترجي ” أو سمكريا ،أو أي عمل يدي أو عضلي آخر في أحد شوارع بغداد وعلى الرصيف عند محلات تصليح السيارات يكون مألوفا و مقبولا من قبل المجتمع ولا يستدعي غيرة أخلاقية أو صيحة ضمير إنساني صادق من قبل المارة والمستطرقين ؟..

لماذا وجود طفلة قد لا يجاوز عمرها ثمان أو تسع سنوات تلتحف الرصيف وحيدة و حزينة منهكة تبيع المناديل الورقية و قناني المياه حتى المساء المتأخر يكون عاديا ولا يهز القيم الأخلاقية ” الصارمة ” للمجتمع العراقي ؟..

لماذا لا يخشى هذا المجتمع على شرف وكرامة طفل عمره ست سبع سنوات ” يعمل مصلح سيارات في بيئة خشنة يتردد عليها بشر من كل نوع و صنف قد يكون مهددا بالخطف أو الاعتداء الجنسي أو الانحراف نحو الكحول والمخدرات ؟..

و بالمناسبة حتى قبل طرح هذه الأسئلة الوجيهة والمشروعة بخصوص ازدواجية ونفاق المجتمع لاحظنا سابقا كيف يجري عملية الفرز والتفريق بين النساء والرجال في مناسبات دينية أو مذهبية و غير ذلك ، على أساس حرام شرعا ، ولكن المجتمع نفسه يُغض النظر عن عملية اختلاط النساء بالرجال من أناس فقراء في موضع مكبات نفايات وبين تلال وركام عالية من قمامة زبالة بحثا وتنقيبا عن أشياء وخردوات صالحة ، يمكن بيعها ببضعة دنانير من أجل شراء خبز أو أية حجة بسيطة أخرى ..

إنه ذلك المجتمع المنافق نفسه الذي تعوّد على أن يكيل بمكيالين ليغطي على ازدواجيته و زيف قيمّه وبطلان مزاعمه الأخلاقية والمبدئية ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط