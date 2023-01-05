إحتجاجات غاضبة أمام المركزي للمطالبة بخفض الدولار

بغداد – ابتهال العربي

احتج مواطنون امس ،امام مبنى البنك المركزي وسط شارع الرشيد ببغداد ، بعد ارتفاع سعر صرف العملة مجددا وبلوغه عتبة 156 الف دينار لكل مئة دولار، وطالبوا بخفض سعر الدولارامام الدينار. واغلقت القوات الامنية الشارع المؤدي الى البنك. وقال شهود عيان ان (المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب البنك المركزي بخفض سعر الدولار امام الدينار،محملين اياه مسؤولية ارتفاع سعر صرف العملة). وتزامنت التظاهرات مع زخات مستمرة للأمطار، وغلق القوات الامنية شارع الرشيد تحسبا لاي طارئ. وارتفعت أسعار صرف الدولار، في البورصة المحلية. وسجَّلت أسعار البيع 156 الف دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 155 الف و500 دينار لكل 100 دولار. وقرر البنك في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار ، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ 1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ 1470 ديناراً لكلّ دولار. وفي تطور ،أصدر البنك المركزي، توجيهاً إلى المصارف بشأن استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب.وذكر بيان امس أنه (استناداً إلى ما ورد في قرار مجلس الوزراء بالرقم 315 المتضمن عدم العمل بآلية استيفاء الأمانات الضريبية الجمركية مسبقاً المنصوص عليها في المادة 16 رابعاً من قانون الموازنة العامة للعام 2021 وذلك لانتهاء العمل بها مع انتهاء السنة المالية المذكورة، تقرر إلغاء العمل بالفقرة اولا ثالثاً من ضوابط بيع العملة الأجنبية لسنة 2021 وعدم أرسال بيانات المشاركين بالمنصة الإلكترونية للتحويلات المالية إلى دوائر الضرائب والكمارك)،

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