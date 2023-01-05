اطلاق‭ ‬تلوح‭ ‬برد‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬سخرية مجلة‭ ‬فرنسية‭ ‬من‭ ‬خامنئي

اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ممثلة‭ ‬إيرانية‭ ‬دعمت‭ ‬الاحتجاجات



طهران‭- ‬باريس‭

حذّرت‭ ‬إيران‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬ردّ‭ ‬حاسم،‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تشارلي‭ ‬إيبدو‮»‬‭ ‬الساخرة‭ ‬رسوما‭ ‬كاريكاتورية‭ ‬‮«‬مهينة‮»‬‭ ‬للمرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭. ‬ونشرت‭ ‬المجلة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬خاص‭ ‬اليوم،‭ ‬رسوما‭ ‬كاريكاتورية‭ ‬لخامنئي،‭ ‬أعلى‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬ودينية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وصاحب‭ ‬الكلمة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬العليا‭. ‬أتت‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مسابقة‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬المجلة‭ ‬دعما‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬العمل‭ ‬المهين‭ ‬وغير‭ ‬اللائق‭ ‬الذي‭ ‬بادرت‭ ‬إليه‭ ‬مجلة‭ ‬فرنسية‭ ‬ضد‭ ‬المرجعية‭ ‬السياسية‭ ‬والدينية‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬حاسم‭ ‬وفعال‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬للحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بتجاوز‭ ‬حدودها‭. ‬لقد‭ ‬اختاروا‭ ‬طريقا‭ ‬خاطئا‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬أطلقت‭ ‬المجلة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬دولية‭ ‬لإعداد‭ ‬رسوم‭ ‬كاريكاتورية‮»‬‭ ‬لخامنئي‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الذين‭ ‬يناضلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حريتهم‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بكفالة‭ ‬عن‭ ‬الممثلة‭ ‬الشهيرة‭ ‬ترانه‭ ‬عليدوستي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬تعبيرها‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬اخذت‭ ‬تعهدا‭ ‬مكتوبا‭ ‬من‭ ‬الممثلة‭ ‬بعدم‭ ‬تكرار‭ ‬دعم‭ ‬الاحتجاجات‭.. ‬تشهد‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬احتجاجات‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬بالقواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقضى‭ ‬المئات،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وأوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬ممن‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬التحركات‭ ‬التي‭ ‬تخللها‭ ‬رفع‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬لها،‭ ‬ويعدّ‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬منها‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬يغذّيها‭ ‬‮«‬أعداء‮»‬‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬تعد‭ ‬عليدويستي‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬بأدوارها‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬المخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي‭ ‬الحائز‭ ‬جائزتي‭ ‬أوسكار،‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيفها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬والأربعاء،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إيسنا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬محامية‭ ‬عليدوستي،‭ ‬زهرا‭ ‬مينوئي‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬موكلتي‭ ‬بكفالة‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شرق‮»‬‭ ‬الإصلاحية‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام،‭ ‬صورا‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لعليدوستي‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬بشمال‭ ‬طهران‭.‬

وظهرت‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬الورود‭ ‬وتتحدث‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬وأحاط‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمقربين‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬أن‭ ‬توقيف‭ ‬عليدوستي‭ ‬أتى‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬أفعالها‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬نشرت‭ ‬معلومات‭ ‬ومضمون‭ ‬كاذبين‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬الفوضى‮»‬‭.‬

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