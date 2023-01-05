اطلاق‭ ‬تلوح‭ ‬برد‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬سخرية مجلة‭ ‬فرنسية‭ ‬من‭ ‬خامنئي

اطلاق سراح ممثلة إيرانية دعمت الاحتجاجات
طهران- باريس
حذّرت إيران الحكومة الفرنسية الأربعاء من ردّ حاسم، بعد نشر مجلة «تشارلي إيبدو» الساخرة رسوما كاريكاتورية «مهينة» للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. ونشرت المجلة في عدد خاص اليوم، رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا. أتت الرسوم في سياق مسابقة أعلنت عنها المجلة دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر تويتر «إن العمل المهين وغير اللائق الذي بادرت إليه مجلة فرنسية ضد المرجعية السياسية والدينية لن يمر دون رد حاسم وفعال». وأضاف «لن نسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. لقد اختاروا طريقا خاطئا بالتأكيد». أطلقت المجلة في كانون الأول/ديسمبر «مسابقة دولية لإعداد رسوم كاريكاتورية» لخامنئي بهدف «دعم الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حريتهم» فيما أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توقيفها على إثر تعبيرها عن دعمها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيلول/سبتمبر وقالت مصادر محلية ان السلطات اخذت تعهدا مكتوبا من الممثلة بعدم تكرار دعم الاحتجاجات.. تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب» يغذّيها «أعداء» الجمهورية الإسلامية. تعد عليدويستي التي عرفت بأدوارها في أفلام المخرج الإيراني أصغر فرهادي الحائز جائزتي أوسكار، أبرز الأسماء التي تم توقيفها منذ بدء الاحتجاجات. والأربعاء، نقلت وكالة «إيسنا» عن محامية عليدوستي، زهرا مينوئي قولها «تم الإفراج عن موكلتي بكفالة اليوم».
من جهتها، نشرت صحيفة «شرق» الإصلاحية عبر قناتها على تطبيق تلغرام، صورا قالت إنها لعليدوستي بعد إطلاق سراحها من سجن إوين بشمال طهران.
وظهرت في الصور وهي تحمل باقة من الورود وتتحدث عبر الهاتف، وأحاط بها عدد من الفنانين والمقربين.
وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت في 17 كانون الأول/ديسمبر، أن توقيف عليدوستي أتى على خلفية «أفعالها الأخيرة عندما نشرت معلومات ومضمون كاذبين والتحريض على الفوضى».تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط