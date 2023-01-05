الأمن يعتقل قاتلي مدير محطة الوقود في خانقين

افاد جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الخميس، بإلقاء القبض على قاتل مدير محطة تعبئة حكومية للوقود في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان، ان مفارزه في محافظة ديالى تمكنت وبعملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على شخصين قاما بقتل المواطن (فتاح محمد عبدالكريم فتاح الدلوي) الذي يعمل مديراً لمحطة وقود (زين القوس الحكومية)

وففقا للبيان ستتم إحالتهما إلى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون.

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى قد افاد، يوم الأحد الماضي، بمقتل صاحب محطة وقود برصاص مجهولين في قضاء خانقين.

وأبلغ المصدر بأن مسلحين مجهولين هاجموا صاحب محطة وقود يدعى (فتاح الدلوي) داخل سيارته باطلاقات نارية في منطقة (توله فروش) ما سبب مقتله بالحال ولاذوا بالفرار.

يذكر أن قضاء خانقين لم يشهد حوادث اغتيالات داخله منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 ولغاية الآن باستثناء حوادث محدودة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط