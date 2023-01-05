التخطيط: عدد السكان سيصل إلى 43 مليون نسمة نهاية العام

بغداد/ نبأ مشرق

أفادت وزارة التخطيط بحدوث زيادة في عدد سكان العراق 2022 تقدر بمليون نسمة، وتوقعت أن يصل المجموع نهاية العام الحالي إلى 43 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “التوقعات تشير الى زيارة عدد السكان في عام 2023 بنسبة لا تقل عن مليون نسمة، في كل الاحوال بعد الزيادات التي حصلت العام الماضي والتي تجاوزت المليون و300 ألف ولادة خلال عام 2022”.

وأضاف الهنداوي، في حديث مع (المدى)، ان “هذه التوقعات مبنية على اساس اعتماد معادلات احصائية تستند على الولادات والوفيات”.

ولفت، إلى أن “التقديرات تشير الى عدد سكان سيتجاوز في نهاية العام الحالي، حاجز الـ 43 مليون نسمة”.

ونوه الهنداوي، إلى أن “الوزارة تعمل على تعديل الخطط السابقة بشأن النمو السكاني وفقا للمعطيات التي يشهدها العراق”.

وشدد، على “اهمية الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية والتي رسمت الرؤى المستقبلية بعيدة المدى لاستيعاب الزيادات السكانية وتحسين واقع الحياة التي تشمل التعليم، السكن، الخدمات والبنى التحتية وتحسين مستوى الدخل وتمكين الشباب”.

من جانبه، ذكر المختص الاقتصادي عامر الجواهري، أن وزارة التخطيط اعلنت ان “عدد سكان العراق وصل الى 42 مليون نسمة”.

وأضاف الجواهري، في حديث مع (المدى)، أن “اعمار الـ 15 سنة و60 سنة يشكلون 56 % من مجموع السكان، وهم حوالي 24 مليون مواطن”.

ورأى، ان “نسبة الزيادة في السكان وصلت لما بين 1.5 إلى 2، وهذا خطر وبحسب الفرضية ستبلغ نفوس العراق في عام 2030 نحو 50 مليون و500 ألف نسمة”.

وانتهى الجواهري، إلى “ضرورة التحرك السريع لحل ازمة ازديار عدد السكان خصوصا وان تسريبات موازنة العام الحالي ستعتمد على الاقتصاد الريعي”.

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