السوداني يؤكد عزم الحكومة على تطوير قطاع الكهرباء



:05/01/2023

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اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان الحكومة عازمة على تطوير قطاع الكهرباء الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، التي تضررت بسببها القطاعات كافة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان

وأضاف البيان، أن “الاجتماع خصص لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”.

واوضح، ان “السوداني اكد الاهمية الكبيرة للحكومة بتوليها لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية أساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها”.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء. وأوضح سيادته ان لدى الحكومة خططا استراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه”.

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