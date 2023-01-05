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الطقس: امطار ديمية تشمل كافة مدن البلاد تنتهي يوم غد


توقع الراصد الجوي صادق عطية، الاربعاء، امطارا ديمية تشمل كافة المدن منذ صباح اليوم.

وقال عطية في تدوينة له عبر الفيسبوك إن “صباح الأربعاء شهد تصعيد السحب امام اندفاع المنخفض السطحي وعند المقدمة، مشيرا الى ان السحب تتلاشى عند مؤخرة المنخفض (بادية الجنوب) بسبب الرياح الهابطة”.

واضاف، ان “امطارا ديمية هذا اليوم الاربعاء، خفيفة الى معتدلة تشمل كافة المدن”، موضحا أن “مناطق الغزارة واردة جهة الأنبار وصلاح الدين وبغداد وديالى والسليمانية، وبصورة اخف شدة في ذي قار والبصرة وميسان وبعض مناطق الفرات الاوسط”.

وبين عطية، أن “الحالة تنتهي صباح يوم غد الخميس، مع بقاء التكونات الممطرة جهة ديالى والسليمانية وبغداد وواسط خلال نهار الخميس”.

فيما حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم امس، من تعرض العراق لأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي يضرب البلاد، ودعا الحكومة العراقية لتعطيل الدوام الرسمي تفاديا للحوادث.

وبدأت الأمطار بالهطول، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات صباح اليوم، على ان تنتهي صباح يوم غد.

NA

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