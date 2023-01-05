العالم يخشى رأس السنة الصينية



فيما تواصلت الدعوات العالمية إلى فرض قيود وإجراء خفض «كورونا» على المسافرين القادمين من الصين، برزت أمس (الأربعاء) مخاوفُ من ارتفاع أعداد الإصابات في الصين تزامناً مع احتفالات رأس السنة الصينية.

وطبقاً لوكالة الأنباء الألمانية، يتوقع علماء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كوفيد – 19» في الصين بشكل كبير، فيما يستعد الناس للسفر إلى المناطق النائية وزيارة الأقارب للاحتفال برأس السنة الصينية.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة «فرونتيرز أوف ميديسين» أمس، أنَّه في حين وصلت الموجة الحالية من الإصابات على الأرجح إلى ذروتها في مدن مثل شنغهاي وبكين، فإنَّ التفشي سوف يصل إلى الأقاليم في وسط وغرب الصين وكذلك المناطق النائية بحلول نهاية الشهر.

وألغت الصين سياستها الصارمة الخاصة بـ«صفر كوفيد» في 7 ديسمبر (كانون الأول)، مما أسفر عن إصابة نحو 248 مليون شخص أو 18 في المائة من السكان، بالفيروس في الأسابيع الثلاثة الأولى من ديسمبر وحده.

وفرضت دول أوروبية عدة قيود على دخول المسافرين من الصين أو لوحت باحتمال القيام بذلك، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ودعت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس الدول الأعضاء فقط إلى مراجعة إجراءاتها الوطنية لمراقبة الفيروس وإعادة تشديدها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس إنَّ بلاده ستشدّد إجراءات ضبط الحدود المتعلقة بفيروس «كوفيد – 19» بالنسبة للوافدين من الصين ابتداء من الثامن من يناير.

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