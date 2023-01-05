القضاء العراقي يحقق في تعطيل قضية فساد السجون ومسؤول سابق يعيد قطرة من بحر المسروقات



بغداد‭- ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭- ‬

‭ ‬فيما‭ ‬استدعت‭ ‬محكمة‭ ‬عراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬ومسؤولًا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬تعطيل‮»‬‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬محتملة،‭ ‬متعلقة‭ ‬بتوفير‭ ‬الطعام‭ ‬للسجون،‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬امتناعهما‮»‬‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬مستندات،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الحكومية‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬استرداد‭ ‬جزء‭ ‬إضافي‭ ‬قدره‭ ‬2‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سُرقت‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب،‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬يخضع‭ ‬للمحاكمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

أثارت‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬كُشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬وتورط‭ ‬بها‭ ‬مسؤولون‭ ‬سابقون‭ ‬كبار‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال،‭ ‬سخطاً‭ ‬شديداً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الغني‭ ‬بالنفط‭ ‬والذي‭ ‬يستشري‭ ‬فيه‭ ‬الفساد‭. ‬وتورد‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬دفع‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬وآب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬247‭ ‬صكاً‭ ‬صرفتها‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭. ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬الأموال‭ ‬نقدا‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يخضع‭ ‬أصحابها،‭ ‬وهم‭ ‬هاربون‭ ‬في‭ ‬الغالب،‭ ‬لأوامر‭ ‬توقيف‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬القاضي‭ ‬حيدر‭ ‬حنون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬استرداد‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬2,6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬و13‭ ‬مليون‭ ‬وبضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الدنانير‮»‬‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يعيدها‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬يفصح‭ ‬حنون‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬هذا‭ ‬المتهم‭.‬‮ ‬وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬ندلي‭ ‬باسمه‭ ‬حالياً‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬حنون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬استردت‭ ‬منه‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬المحاكمة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬المركزية‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة،‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬المبلغ‭ ‬المذكور‭ ‬يدعى‭ ‬هيثم‭ ‬الجبوري،‭ ‬وهو‭ ‬نائب‭ ‬سابق‭ ‬وأحد‭ ‬مستشاري‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭.‬‮ ‬ووفق‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬الجبوري‭ ‬موقوف‭ ‬حالياً‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدور‭ ‬أمر‭ ‬استقدامٍ‭ ‬بحقِّ‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الحالي‭ ‬ومُدير‭ ‬التصاريح‭ ‬الأمنيَّة‭ ‬في‭ ‬الوزارة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬لاستغلالهما‭ ‬سلطة‭ ‬وظيفتيهما‮»‬‭ ‬ولامتناعهما‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تزويد‭ ‬فريق‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬بالمُستندات‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬حيدر‭ ‬حنون‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬متهمين‮»‬،‭ ‬متهماً‭ ‬الوزير‭ ‬بـ»استخدام‭ ‬سلطته‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‮»‬‭.‬‮ ‬

وإثر‭ ‬جولة‭ ‬ميدانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬خالد‭ ‬شواني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الأقدم،‭ ‬لمتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬عمليات‭ ‬التوزيع،‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬شبهات‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬والتوزيع‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتابع‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ملف‭ ‬الحوانيت‭ ‬والإطعام‭ ‬لحماية‭ ‬النزلاء‭ ‬من‭ ‬الابتزاز‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجّهات‭ ‬الوزارة‭ ‬والحكومة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬النزلاء‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬منع‭ ‬بيع‭ ‬مواد‭ ‬للنزلاء‭ ‬‮«‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬تجهّزها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كذلك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تقارير‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬الوزارة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تجهيز‭ ‬الشركات‭ ‬المجهزة‭ ‬للسجون‮»‬‭ ‬المواد‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬استحقاقاتها‭ ‬المالية‭ ‬للسنوات‭ ‬السابقة‮»‬‭.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬متفشٍّ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحاكمات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬قليلة،‭ ‬وإن‭ ‬حصلت‭ ‬فهي‭ ‬تستهدف‭ ‬مسؤولين‭ ‬صغارًا‭.‬

وشكّل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2022،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬فضائح‭ ‬الفساد‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تهزّ‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭-‬بلاسخارت،‭ ‬الممثلة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬والممنهج‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكلفته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتأثيره‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬هائلان‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬‮«‬يحرم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬حقوقهم،‭ ‬ويثبط‭ ‬الاستثمار‭ ‬الدولي،‭ ‬ويسلب‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لتزويد‭ ‬مواطنيها‭ ‬بمدارس‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وطرق‭ ‬أفضل،‭ ‬وخدمات‭ ‬عامة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬التحقيق‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ضياء‭ ‬جعفر‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬إن‭ ‬الجبوري‭ ‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬المخاطبات‭ ‬المرسلة‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬تدقيق‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬لمبالغ‭ ‬التأمينات‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭.‬‮ ‬‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تعلن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬متعلقة‭ ‬بقضية‭ ‬سرقة‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‭ ‬التي‭ ‬تسمّى‭ ‬‮«‬سرقة‭ ‬القرن‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬أولوياتها‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تفصح‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬هويات‭ ‬المسؤولين‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الفضيحة،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الأموال‭. ‬‮ ‬

وأوقف‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬سراحه‭ ‬بكفالة‭ ‬بعدما‭ ‬أعاد‭ ‬211‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬المختلسة‭.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬متفشٍّ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحاكمات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضايا،‭ ‬قليلة،‭ ‬وإن‭ ‬حصلت‭ ‬فهي‭ ‬تستهدف‭ ‬مسؤولين‭ ‬صغارًا‭.‬

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