الكهرباء تلوح بزيادة معدلات استيراد الغاز الإيراني

تعهد وزير الكهرباء زياد علي فاضل بتقديم حلين لأزمة الطاقة أحدهما زيادة استيراد الغاز من الجانب الايراني

وقال النائب محمد قتيبة البياتي، إن “وفدا نيابيا زار وزارة الكهرباء في بغداد وعقد اجتماعا عاجلا مع وزيرها زياد علي فاضل من اجل الوقوف على اسباب ازمة الطاقة في ديالى، وقلة التجهيز بنسبة عالية جدا في الاسابيع الاخيرة ما ادى الى تأثير كبير على حياة الأهالي”.

وأضاف البياتي، ان “الاجتماع تمخض عنه الاتفاق على حلول عدة أبرزها زيادة كميات الغاز المستورد من إيران الفترة القادمة أو زيادة استيراد الطاقة الكهربائية لسد النقص الحاصل في التيار الكهربائي”.

ولفت، إلى أن “الوزير تعهد بعرض الحلول على طاولة مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل من أجل الاتفاق عليها”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى، ان “ملاكاتنا لم ترصد اي خلل في تجهيز الطاقة الكهربائية مع هطول موجة المطر الحالية”.

وأشار، الى “استنفار كامل للملاكات البشرية في محطات الكهرباء وفقا للاستثناءات المعمول بها لمحطات المجاري والمياه والتواجد في قطاعات الصيانة وجاهزية المخازن لتجهيز المواد الحاكمة”.

وأكد موسى، ان “الامور تعتبر جيدة حتى الان وتحت السيطرة ولم نسجل اي خلل او خرق وان ملاكاتنا على اهبة الاستعداد ومستنفرة بشكل كامل”.

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