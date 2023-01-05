تقرير دولي: قوة كندية شاركت في عملية ضد داعش قتلت 7 آلاف مدني

ترجمة: حامد أحمد

كشفت صحيفة (اوتاوا ستزن)، الكندية عن مشاركة قوات خاصة كندية في عملية عسكرية ضمن فريق للتحالف الدولي في عام 2015 ألقيت خلالها 112 ألف قنبلة وصاروخ استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا نجم عنها سقوط مئات القتلى من المدنيين، في حين قدر محققون ومنظمات حقوق انسان مقتل 7 آلاف مدني بريء على الأقل في تلك العملية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته (المدى)، أن “افرادا من منتسبي قوات كندية شاركوا فريقا عسكريا أميركيا في عملية اتهموا فيها بقتل اعداد كبيرة من اشخاص أبرياء في العراق وسوريا”.

وأضاف التقرير، أن “تفاصيل دور القوات الخاصة الكندية في الفريق الذي أطلقت عليه كنية، (مخلب السندان) ما تزال سراً”.

وأشار، إلى ان “وثائق حصلت عليها الصحيفة وكذلك معلومات وفرتها مصادر عسكرية تفيد بأن جندياً واحداً على الأقل من القوات الخاصة الكندية كان جزءاً من فريق مكون من 20 فرداً وذلك في العام 2015، في حين كان الجنود الكنديون الآخرون في دور القوة الساندة”.

ولفت التقرير، إلى أن “صحيفة (نيويورك تايمز) كشفت في كانون الأول عام 2021 بان عملية مخلب السندان العسكرية مسؤولة عن القاء عشرات آلاف القنابل والصواريخ ضد اهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا، ولكن سقط جراء تلك العملية مئات القتلى من المدنيين الأبرياء”.

وبين، أن “الصحيفة الأميركية أشارت الى ان الإجراءات المتهورة لفريق مخلب السندان، الذي عمل للفترة ما بين 2014 و2019، قد دقت جرس الإنذار لدى الجيش الأميركي وحتى وكالة المخابرات المركزية (السي آي ايه)”.

وشدد التقرير، على أن “التحقيق الذي أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) أظهر في حينها بان القواعد المفترض اتباعها لحماية المدنيين قد تم تجاهلها”.

وأكد، أن “التحقيق لفت إلى أن أناساً ليس لهم دور في الحرب بضمنهم مزارعون يحاولون حصاد محاصيلهم وأطفال يلعبون في الشوارع وعوائل تحاول الفرار من القتال وقرويون يتخذون من مباني ملاجئ لهم قد تم قتلهم”.

ويسترسل التقرير، أن “وزارة الدفاع الكندية كانت قد اقرت في تصريح منفصل لصحيفة (أوتاوا ستزن) بان أحد افراد القوات الخاصة الكندية كان مشاركا في فريق عملية مخلب السندان”.

ويواصل، أن “الوزارة لم تقدم أية تفاصيل عن الدور الذي قام به الجندي الكندي في ذلك الفريق ولكنها ذكرت بانه كان مرابطا في حينها مع الفريق العسكري الأميركي الملقب بمخلب السندان الذي تديره فرقة الدلتا للقوات الخاصة الأميركية”.

ونقل التقرير، عن “وزارة الدفاع أن الجندي الكندي كان ضمن فريق عملية مخلب السندان للفترة من شهر نيسان الى تشرين الأول 2015 وانه ليست لديها معلومات اخرى لان العملية كانت بقيادة القوات الخاصة الأميركية”.

ويعود، إلى “صحيفة (نيويورك تايمز) التي ذكرت انه تم التحقق من ضربة جوية واحدة لفريق مخلب السندان اسفرت عن سقوط قتلى مدنيين”.

واستطرد التقرير، أن “الصحيفة الأميركية قالت ايضاً إن فريق مخلب السندان، الذي كان مقره في أربيل ومن ثم انتقل الى سوريا، كان مسؤولاً عن 80% من القنابل والصواريخ التي أطلقت على اهداف لتنظيم داعش وكان عددها 112 ألف قذيفة”.

وكشف، أن “محققين مستقلين ومنظمات حقوق انسان قدروا سقوط 7 آلاف قتيل مدني على الأقل جراء الضربات الجوية للتحالف في العراق وسوريا”.

وأشار التقرير، إلى أن “وزارة الدفاع الكندية ذكرت ان منتسبي القوة الجوية الملكية الكندية لم يكونوا مكلفين بالعمل مع فريق مخلب السندان. وانه من غير المعلوم نوع الدور، ان كان هناك أي دور، الذي نفذته الضربات الجوية الكندية ضد داعش ضمن فريق مخلب السندان”.

ولفت، إلى أن “فريق مخلب السندان للقوات الخاصة مكون من ثلاثة مجاميع تعمل على مدار الساعة في جمع معلومات من قوات برية حليفة، بضمنها القوات الخاصة الكندية، وكذلك المعلومات التي تحصل عليها مما توفره طائرات الاستطلاع المسيرة وطائرات اعتراضية ترسل معلومات امنية لاسلكية”.

وأكد، أن “طائرات (سي أف 18) المقاتلة الكندية قد نفذت خلال الفترة من 30 تشرين الأول 2014 الى 15 شباط 2016 ما يقارب من 251 ضربة جوية جميعها ضد اهداف لداعش في العراق تم خلالها القاء 606 قنابل”.

وشدد، على أن “القوات الكندية تحدثت عن عدم امتلاكها معلومات عن وقوع خسائر لمدنيين جراء تلك الطلعات القتالية”.

ونوه التقرير، إلى أن “مسؤولين في البنتاغون رأوا انه كان من الصعب التحقق بشكل دقيق عن سقوط قتلى مدنيين او التحقق من مزاعم سقوط قتلى أبرياء خلال الغارات الجوية التي وقع اغلبها في منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش”.

وأورد، أن “الحكومة الكندية السابقة كانت قد أرسلت قوات خاصة كندية الى إقليم كردستان وشرعت بتدريب قوات كردية ابتداء من عام 2014”.

وانتهى التقرير، إلى “تمديد البرنامج من قبل الحكومة الكندية الجديدة والذي يتضمن اشراك قوات خاصة كندية في ضربات جوية مشاركة في معارك مع العدو”.

عن: صحيفة (أوتاوا ستزن) الكندية

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