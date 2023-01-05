توجه لفك الزحام من منطقتين رئيستين في بغداد

أعلنت وزارة النقل، أمس الأربعاء، عن حراك حكومي لفتح أربعة معابر بمنطقتي اليرموك والقادسية لفكِّ الاختناقات المرورية، وفيما أشارت إلى تجهيز القطارات بكاميرات مراقبة لتسجيل الحوادث وعرضها أمام القضاء، تحدثت عن رفع كتاب للجهات الأمنية والمحافظين لمنع التجاوز على خطوط سكك الحديد.

وقال وكيل وزارة النقل للشؤون الفنية، طالب بايش، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن “لجنة الأمر الديواني أرسلت فريقاً للكشف على منطقتي اليرموك والقادسية بتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، من أجل إزالة الكتل الكونكريتية، بسبب الاختناقات المرورية، لتحل محلها عوارض ونقاط مرابطة”.

وأشار بايش، إلى “قرار بفتح أربعة معابر في تلك المناطق، وتم إعداد محضر كشف نُفِّذَ بمشاركة أمانة بغداد ومديريتي السكك والمرور، ورفع للأمين العام لمجلس الوزراء، ونحن بانتظار الإجابة”، مؤكداً أن “القرار سيشمل بقية القطوعات المؤثرة بشكل تتابعي، وبحسب توجيهات مديرية المرور العامة”.

وبشأن يخص حوادث القطارات بسبب عبور المركبات من خطوط سكك الحديد، لفت بايش، إلى أن “عدد المعابر غير النظامية من البصرة إلى بغداد بلغ 456 معبراً”.

ويواصل، أن “أصحاب المنازل والأراضي الزراعية القريبة من خطوط سكك الحديد يعملون على قطع تلك الخطوط بمعابر غير نظامية؛ ما سبب الكثير من الحوادث”.

وأكد بايش، أن “الوزارة رفعت كتاباً إلى قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وتم إعمامه على المحافظين، ورفع التنسيق مع تلك الجهات المسؤولة، لمنع التجاوز على خطوط سكك الحديد”.

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