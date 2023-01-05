ثقافة وفن : قاسم إسطنبولي يحقق اللامركزية ثقافية بتأسيس المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني

حققت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» خلال العام 2022، إنجاز تاريخياُ مهماً ساهم في التغيير الثقافي في الخارطة اللبنانية من خلال إعادة تأهيل وافتتاح «سينما أمبير» في مدينة طرابلس بعد 28 عاماً لتتحول الى« المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ» وأطلقت الدّورة الاولى من «مهرجان طرابلس المسرحي الدولي» بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية و«مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي»، بدورته الرابعة بمشاركة 22 حكواتياً من 7 دول عربية ،ونظمت بالشراكة مع مؤسسة دون الهولندية والأورومتوسطية ورش تدريبية مجانية بالمسرح والرسم والأشغال اليدوية والتقديم الاذاعي وتصميم الأزياء والأداء الصوتي للأطفال والشباب، وفي المسرح الوطني اللبناني» في مدينة صور إقيمت الدّورة التاسعة من «مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة» تحت شعار “السينما من أجل التعبير الحر” بمشاركة 34 فيلماً من 21 بلداً و«مهرجان أيام فلسطين الثقافية» و«مهرجان تيرو الفنّيّ الدّوليّ » تحت شعار”الفن وسيلة للاحتجاج” بالشّراكة مع مؤسسة دروسوس السُّويسريّة، بمشاركة 6 عروضاً مسرحيّة و18 فيلماً تتنوع بين الرّوائيّ والوثائقيّ والتّحريك من استراليا وايطاليا والعراق والمملكة المتحدة والمغرب وتونس وسلطنة عمان والبانيا وبولندا وسوريا ولبنان والعروض الفلكلورية من الهند وغانا وايرلندا واليابان.

ونظمت احتفالية اليوم العربي للمسرح، واليوم العالمي للمسرح، وعروضاً مسرحية منها «غير يا غزيل»،« طالع نازل»، و«عريس الأزمة» و«حكايات من التل»، و« لوين بدنا نروح؟» ، و«عرض ارتجال» وعرض دمى للأطفال «كان ياما كان» ، ونالت جائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا من وزارة الخارجية النمساوية، وجائزة الشراكة الثقافية من السفارة الاوكرانية، ونال فيلم «الجائحة» من إنتاج تيرو للفنون جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كوباني في ألمانيا، وأطلقت دورات تدريبية على مدار 10 أشهر في المسرح والرسم والرقص والاشغال اليدوية في جنوب لبنان للأطفال والشباب. كما وأطلقت مؤتمر «شبكة الثقافية والفنون العربية» الأول بالتزامن افتتاح الشبكة في المكتبة الوطنية في بيروت تحت شعار “من أجل التضامن الثقافي” ومؤتمر الشبكة الثاني تحت شعار “نأتي معاً ” وأقامت ورشات تدريبية في المخيمات الفلسطينية من خلال فرقة أحلام المخيم وورش تدريبية لذوي القدرات الخاصة وأنتجت فيلماً وثائقياً بعنوان “انت رفيقي” و”الى الضوء” و برودكاست “نقش على الحجر” ،وبرمجة عروض الأفلام الوثائقية والتحريك والدرامية على مدار العام. وشارك الفريق في مؤتمر القمة الثقافية في أبو ظبي، ومنصة أفلام الشارقة، ومناظرة ” العمل من أجل مستقبل مستدام في جنوب لبنان “، والمؤتمر العربي لتنمية الشباب في بيروت، ومهرجان حكايا في الأردن، ومهرجان العراق الدولي الخامس في بغداد، وفي اليوم العالمي للتطوع في المركز العمالي العام ، ومؤتمر شباب البحر المتوسط، ومؤتمر أوروبا هاليس 93 في براغ، وعيد الموسيقى العالمي في صور، وملتقى فاعل في بيروت.

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: «أن استمرار المهرجانات رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حق للجميع دوماً بإسرار الشباب المتطوعين على العمل من أجل الفن” .

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة،مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر.

رابط فيديو المسرح الوطني اللبناني في طرابلس



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