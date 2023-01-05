حكم بالسجن على النجمة المصرية منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات



سلطات مطار القاهرة ضبطت مواد مخدرة داخل حقائب شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة | Source: Social Media

قضت محكمة مصرية، الخميس، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق الممثلة المصرية البارزة منة شلبي وبتغريمها بتهمة تعاطي المخدرات.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس، الخميس، إن “محكمة جنايات القاهرة عاقبت الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه (نحو 367 دولاراً)، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.

وكانت النيابة العامة أمرت في 21 ديسمبر بإحالة شلبي على محاكمة جنائية “لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونا”.

قبل شهر من الإحالة تقريبا، ضبطت سلطات مطار القاهرة مواد مخدرة داخل حقائب شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة ما دعا إلى اقتيادها إلى سرايا النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وأثارت قضية الممثلة الشابة جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها، ما دعا نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إصدار بيان تطالب فيه الجميع بـ”احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم”.

كذلك تضامن مع شلبي العديد من الفنانين المصريين والعرب.

وكانت الفنانة المصرية العام الماضي من بين المرشحين لجائزة “إيمي” الدولية عن دورها في عمل درامي بعنوان “في كل أسبوع يوم جمعة”.

وفي العام 2019 نالت شلبي جائزة “فاتن حمامة” التقديرية بمهرجان القاهرة السينمائي عن مشوارها الفني والذي شمل أكثر من ستين عملا بين السينما والدراما والإذاعة.

فرانس برس

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