خامنئي يرفض استهداف غير المتحجبات بالكامل



أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، رفضَه استهداف غير المتحجبات بالكامل، عبر اتهامات «معاداة الدين والثورة»، وذلك بعد أربعة أشهر من اندلاع الاحتجاجات الإيرانية، إثر وفاة شابة أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب».

وقال خامنئي أمام حشد من الإيرانيات في طهران أمس إنَّ «من لديهن حجاب غير كامل بناتنا». وأضاف «الحجاب ضرورة لا يمكن تشويهها، لكن لا ينبغي أن تتسبَّب في اتهام من لا تلتزم الحجاب الكامل، باللادينية، ومعاداة الثورة». وأضاف «ضعف الحجاب ليس بالشيء الصحيح، لكنَّه لا يجعل ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة».

وأبدى خامنئي انفتاحه على تولي النساء مناصب في مراكز حساسة. وقال إنَّ «مقترح توظيف النساء المتعلمات من ذوات العلم والخبرة والحكمة في مختلف المستويات واتخاذ القرار، قضية مهمة، تجول في خاطري منذ فترة طويلة، إن شاء الله فسنجد حلاً».

وانتقد خامنئي مواقف الدول الغربية من الاحتجاجات التي هزَّت إيران تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية»، متهماً تلك الأطراف بـ«النفاق» وقال إنَّ بلاده في موضع «الهجوم» فيما يخص حقوق المرأة وإنَّ الدول الغربية وجَّهت «ضربات أساسية» و«خائنة» للمرأة، حسبما أورد موقعه الرسمي.

ورغم أنَّ خامنئي علَّق مرات عدة على الاحتجاجات واتَّهم أعداء إيران بتأجيجها، فإنَّها المرة الأولى التي يعلّق فيها على السجال الدائر بشأن الحجاب، في ظل المطالب بإسقاط «الحجاب الإلزامي».

ووصل عدد القتلى في صفوف المحتجين إلى 516 شخصاً، بمن فيهم 70 قاصراً، وقضى 68 عنصراً من قوات الأمن خلال المناوشات مع المحتجين حسب وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا).

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