ضابط‭ ‬أمريكي‭ :‬مسدس‭ ‬صدام‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬بوش

نيويورك-
كشف ضابط امريكي سابق شارك في اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية السرية التي جرت في 7 كانون الأول العام 2003. وأدت الى اعتقال صدام الذي كان في ملجأ سري في مزرعة قرب الدور في صلاح الدين.
ويقول الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي شارك، قبل عقدين من الزمن، مع «قوة دلتا» الخاصة باكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله، في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إن «صدام حسين أعرب باللغة الإنكليزية فور اعتقاله عن رغبته في «التفاوض»، بينما كان يحمل مسدسا من طراز «غلوك-18»، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش فيما قال له احد الجنود انّ الوقت قد فات..تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط