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ضابط‭ ‬أمريكي‭ :‬مسدس‭ ‬صدام‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬بوش


نيويورك‭-

كشف‭ ‬ضابط‭ ‬امريكي‭ ‬سابق‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬اعتقال‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعملية‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬العام‭ ‬2003‭. ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬اعتقال‭ ‬صدام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ملجأ‭ ‬سري‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬قرب‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭.‬

ويقول‭ ‬الرقيب‭ ‬المتقاعد‭ ‬كيفن‭ ‬هولاند‭ ‬الذي‭ ‬شارك،‭ ‬قبل‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬دلتا‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬باكتشاف‭ ‬مخبأ‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬ولحظة‭ ‬اعتقاله،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬أعرب‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬فور‭ ‬اعتقاله‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬التفاوض‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬مسدسا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬غلوك‭-‬18‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬سلاح‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬مقتنيات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الاسبق‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬احد‭ ‬الجنود‭ ‬انّ‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬فات‭..‬

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