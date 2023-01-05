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فائق زيدان: القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض بحق ترامب

سوار أحمد

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال زيدان خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة، لاغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، أن “استشهاد قادة النصر خســارة كبيـرة لـن تعـوض”، لافتا الى أن “فتوى المرجعية الرشيدة أفشلت مخطط داعش الإجرامي”.

وأضاف زيدان، أن “مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة”، مشيرا الى أن “القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال قادة النصر”.

واكد زيدان ان “القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق الذي اعترف بارتكابه الجريمة”، داعياً “القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين”.

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