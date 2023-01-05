لتحقيق اهداف مجتمعية بأطر ثقافية ابداعية.. تعاونات مرتقبة بين وزارة الثقافة ومؤسسات حكومية وأهلية أخرى

ضمن خطط وزارة الثقافة في الانفتاح على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، للمساهمة في نشر التوعية والتنمية المجتمعية، حقق مسؤولون في الوزارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام الأولى من العام الجديد 2023.

حيث اجتمع وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عماد جاسم، مع وزير الموارد المائية، السيد عون ذياب، للاتفاق على تنفيذ بروتكول عمل إعلامي وثقافي ابداعي، يتضمن تنشيط حملات التوعية برفع التجاوزات عن ضفاف الانهر وتجميل المقتربات بمشاريع سياحية، اضافة الى اقامة نصب نحتية عند السدود التاريخية، مثل سدة الهندية وسدة الكوت. كما تطرق المجتمعون الى أهمية تنظيم مهرجانات فنية لهذه المناطق السياحية والتي ستكون واحات جمالية في مناطق الفرات الاوسط.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الوزارتين لتفعيل العمل التضامني من خلال إقامة ورش تدريبية في مجال تحسين العمل الميداني الاعلامي بمهنية عالية.

من جانب آخر اجتمع الدكتور عماد جاسم ، بممثل جامعة ابن سينا، الدكتور فائز الحمداني رئيس قسم الدراسات العليا، للإتفاق على تنظيم ورش وندوات عن معرفة الاعمال الفنية التشكيلية المزيفة، وتفادي تداولها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، التابع للوزارة، فيما سيقدم عدد من الفنانين التشكيليين ورشاً وندوات في هذا المجال.

كما سيتم تشكيل لجنة متخصصة لشمول النتاجات الفكرية في جامعة ابن سينا من رسائل جامعية ومؤلفات واكتشافات فكرية للإفادة من قانون حماية حق المؤلف.

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