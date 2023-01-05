ملف الهجرة.. بايدن ينوي التوجه إلى الحدود مع المكسيك

الحرة / وكالات – واشنطن

05 يناير 2023



نقطة حدودية بين الولايات المتحدة والمكسيكية

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، نيته زيارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي يتوافد إليها الكثير من المهاجرين، في معرض رده على صحفيين طرحوا عليه سؤالا بهذا الخصوص.

وامتنع الرئيس الأميركي عن إعطاء مزيد من التفاصيل حول موعد زيارة كهذه فيما يتوجه، الاثنين المقبل، إلى مكسيكو للمشاركة في قمة مع نظيره المكسيكي ورئيس وزراء كندا.

وترتدي مسألة الهجرة حساسية خاصة بالنسبة للبيت الأبيض الذي يواجه صعوبة حتى الآن في وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول مهاجرين عند الحدود مع المكسيك التي تمتد على ثلاثة آلاف كيلومتر.

واستندت سياسة إدارة بايدن في مجال الهجرة حتى الآن بجزء كبير منها على تدبير اعتمد في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، يقيد كثيرا عمليات الدخول إلى الأراضي الأميركية بحجة وجود مخاوف صحية.

وكانت هذه الآلية القانونية المعروفة باسم “تايتل 42” (الفصل 42) موضع معارك قضائية عدة. وقررت المحكمة العليا الإبقاء عليها في 27 ديسمبر بانتظار البت في جوهر القضية الربيع المقبل.

وتعتبر أزمة الهجرة عند حدود البلاد الجنوبية من المواضيع المفضلة للمعارضة الجمهورية التي تأخذ على جو بايدن تجاهله للقضية وتطلب منه ومن نائبته، كامالا هاريس، بانتظام التوجه إلى هذه الحدود.

وينتقد الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان الإجراء المعتمد راهنا والذي يتسم بطرد المهاجرين فورا من دون استفادتهم من أي مسعى قانوني لمعارضة ذلك.

وتحذر ولايات أميركية عدة من توقع حصول تدفق كبير للمهاجرين ما أن يرفع العمل ب “تايتل 42” فيما وصول المهاجرين بطريقة غير قانونية عند حدود الولايات المتحدة والمسكيك يبلغ مستويات قياسية مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في نوفمبر وحده.

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