نبيلة عبيد تكشف سر عدم احتفالها بعيد ميلادها: مبقتش أعمله بعد وفاة أمي ومفيش حاجة بتعوضني عنها



كشفت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عن سر توقفها عن إقامة حفل لعيد ميلادها، مشيرة إلى أن وفاة والدتها السبب في ذلك، بالإضافة إلى حديثها عن إيجابيات وسلبيات العام الماضي 2022، وأمنيتها في العام الجديد 2023.

وقالت “عبيد”: “أنا توقفت إني أعمل عيد ميلادي لما ماما توفت واستبدلته بـ حفل سحور، ولكن قعدت شوية أعمله في البيت وكانت دلال عبد العزيز الله يرحمها أول واحدة بتخبط على الباب، وتجيبلي تورتة حلوة، وكان مجموعة كدة بتجيلي في البيت، أنا السنة اللي فاتت معملتهوش ولكن السنة دي بيلحوا عليا أعمله”.

وتابعت: “أنا طول الوقت مفتقدة أمي ومفيش حاجة بتعوضني عنها ولا أخواتي ولا أولادهم، ولكن هنعمل إيه ده أمر ربنا ومش هنقدر نعمل حاجة”.

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وعن تسامحها مع الأشخاص باستمرار، قالت: “أنا اتربيت على ده كانت أمي الله يرحمها كلامها كده مع صديقاتها، وأنا بقى عندي ده داخليًّا مش عايزة حد يزعل مني ولا يفهم حاجة وحشة، ببدأ أنا المكالمة والمبادرة، وحتى لو شفت حد بقالي فترة كبيرة مشوفتوش بسلم عليها وببقى مشتاقة ليها وبتكلم معاها، والموضوع ده مريح أوي”.

وفي سياق متصل، أوضحت نبيلة عبيد سلبيات عام 2022، بالنسبة لها قائلة: “كورونا قعدتني سنتين ونص في البيت، مش عايزة أجيب سيرتها وكنت خايفة أشوف الناس، مضيفة: “أنا مسبتش حد جاله كورونا ومكلمتوش، ويوميًا كنت بتصل أطمن وأشوف إيه الأخبار لغاية ما يتحسنوا ويبقوا في أحسن حال، وده طبع عندي بحب أطمن على الناس اللي تعبانة”.

أما عن إيجابيات عام 2022، فأوضحت: “الحاجات الحلوة اننا كنا قادرين نحافظ على نفسنا وعلى الناس اللي حوالينا وبنكلمهم، طبعًا فيه ناس كتير راحت مننا ولكن بنقول لنفسنا معلش فيه أيام كتير جاية أحلى، وبنحاول نصبر نفسنا بالمكالمات لأننا اتفاجئنا بصدمة الكورونا”.

وعن خططها المستقبلية في العام الحالي 2023، فقالت: “الخطط اللي عندي للسنة الجديدة إن يكون في عمل حلو أنا أرضى عنه، لأني عاملة أكتر من 90 فيلم وكل فيلم أحلى من التاني، وكفاية الشرف اللي بنوله لما واحدة تقولي لو فيلم اتعرض ليكي 50 مرة هتفرج عليه”.

واختتمت النجمة نبيلة عبيد حديثها عن أمنيتها في العام الجديد 2023، وقالت: “يا رب تكون سنة سعيدة وجديدة وكلها راحة بال وربنا يحقق كل اللي بتتمنوه”.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل “سكر زيادة”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، 3 سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، المسلسل من بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب وغيرهم من النجوم.

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