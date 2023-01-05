واشنطن تدعو لعدم التطبيع مع الأسد وصاروخان على قاعدة للتحالف في سوريا



واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬امس‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬قاطبة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬الديكتاتور‭ ‬الوحشي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وزيري‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬والتركي‭. ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬اقوى‭ ‬انزعاج‭ ‬امريكي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬جديد‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬ترتيبات‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬انحسار‭ ‬النفوذ‭ ‬الأمريكي‭ ‬لصالح‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬منها‭ ‬ايران‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ندعم‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعزّز‭ ‬علاقاتها‭ ‬أو‭ ‬تعرب‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لإعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬لبشّار‭ ‬الأسد،‭ ‬الديكتاتور‭ ‬الوحشي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحضّ‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬بعناية‭ ‬سجلّ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المروّع‭ ‬لنظام‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الاثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬ارتكاب‭ ‬فظائع‭ ‬ضدّ‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬ويمنع‭ ‬وصول‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬منقذة‭ ‬للحياة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬محتاجيها‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬قواته‭.‬

والأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬اجتماع‭ ‬ضمّ‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬والتركي‭ ‬والسوري‭.‬

وهذا‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬رسمي‭ ‬يعقد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزاري‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬وما‭ ‬نجم‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجارتين‭. ‬وتُعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬منذ‭ ‬اندلع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬جارتها‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكن‭ ‬المعارضة‭ ‬تقاسمتها‭ ‬الولاءات‭ ‬الخارجية‭ ‬واستشرى‭ ‬فيها‭ ‬فساد‭ ‬الأموال‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬تجد‭ ‬مصداقية‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭..‬

وفي‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬أردوغان‭ ‬أنّه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الأسد‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزيري‭ ‬الدفاع‭ ‬ثم‭ ‬الخارجية‭. ‬وصرّح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أنّه‭ ‬ينوي‭ ‬لقاء‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬فيما‭ ‬استهدف‭ ‬صاروخان‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوقعا‭ ‬خسائر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭ (‬سنتكوم‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬اتهم‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭. ‬جاء‭ ‬الهجوم‭ ‬غداة‭ ‬إحياء‭ ‬إيران‭ ‬وحلفائها‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لاغتيال‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬أميركية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭.‬‮ ‬

وأورد‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬صاروخان‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬دعم‭ ‬تتخذه‭ ‬داخل‭ ‬حقل‭ ‬كونيكو‭ ‬للغاز‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬‮«‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‮»‬‭ (‬6‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

ولم‭ ‬يسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ممتلكات‭ ‬التحالف‮»‬‭.‬

ويقع‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬كونيكو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي،‭ ‬ويضم‭ ‬قاعدة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭.‬

وأورد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬مقاتلون‭ ‬أكراد‭ ‬‮«‬زارت‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ،‭ ‬وعثرت‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬ثالث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقه‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬توجّه‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬اتهاماً‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الكولونيل‭ ‬جو‭ ‬بوتشينو‭ ‬إن‭ ‬هجمات‭ ‬مماثلة‭ ‬‮«‬تضع‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬والسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬وتقوّض‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬اللذين‭ ‬كان‭ ‬تحقيقهما‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬غداة‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لاغتيال‭ ‬سليماني‮»‬‭.‬

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