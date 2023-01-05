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وثيقة .. الدفاع تمنح ثلاثة رواتب لجرحى الوزارة مكرمة بمناسبة عيد الجيش


قررت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، منح مكرمة للجرحى من قواتها وذلك لمناسبة حلول ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي.

ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع ومذيلة بتوقيع الوزير ثابت العباس، فإنه تقرر منح الجريح الواحد ثلاثة رواتب بهذه المناسبة.

و يصادف يوم غد الجمعة السادس من شهر كانون الثاني الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث يحتفل العراقيون من كل عام بهذه المناسبة.

و قررت رئاسة أركان الجيش العراقي،نهاية العام الماضي أرجاء الاستعراض السنوي بعيد الجيش إلى إشعار آخر لتزامنه مع انطلاق فعاليات بطولة خليجي 25..

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